freeze написав:У нас нет никаких третьих или четвёртых линий обороны, у нас есть бездарное руководство, у нас есть первая линия обороны, сделанная кровавыми солдатскими ладонями и пехотными лопатками, у нас очень сильно подозреваю нет и второй линии обороны, зато есть ежедневные слезливые видосики в стиле НЛП-практики. Есть куча строительной техники, ремонтирующей дороги внутри стороны, у нас итить ЖБК комбинаты делают продукцию для новостроек вместо ДОТов на линии обороны.Вы вообще понимаете дибилизм происходящего, сюрреализм,Сальвадор Дали аплодирует руководству Украины
Все більше схоже на реалізацію якогось плану.
Shaman написав:
Xenon написав:Термоядерні санкції в дії
рф починає серійне виробництво ударних безпілотних міні-вертольотів "Терміт"
Це вони кажуть, що розпочинають Потім мультик покажуть з супер-пупер гвинтокрилом
А потім на Київ полетить 70+ штук за ніч. Пригадую, як тут потішались над шахедами на початку війни, а тепер якось зовсім не смішно.
Міноборони хоче, щоб більше жінок командували ротами на передовій — держсекретар міністерства Людмила Дараган
"У нас сьогодні певний перекіс. Є багато жінок на посадах фінансисток, робітниць кадрових підрозділів, юристок, але ми фактично не маємо жінок на посадах командирів бодай рівня роти. І це не залежить від професійності, професіоналізму чи особистісних якостей. На жаль, наразі це питання виключно стереотипів. Ми вже пройшли стереотип, що жінка не може воювати. Тепер потрібно подолати стереотип "жінка не може командувати"
для повної гендерної рівності потрібно Ж1860 закрити кородони, і почати рівноправну гендерну мобілізацію, так щоб до нового 24 року вирівняти гендерний дизбаланс і в тилу і окопах ЛБЗ
Тут і тебе можуть забрати….
- Ало, ви можете мене підстригти ? - Ні, це жіноча перукарня -А, то не проблема, мені моя попередня сказала, що я ніякий не мужик…
Україна має змогу запускати по 75 шахідів за один раз на Москву та Пітер ?
У кацапів повно «Тунгусок». (Це крім всяких Панцирів і Тор, яких реально не вистачає. Тунгуска доречі не поступається Гепарду: пізніша і новіша.
Кацапи поставили виробництво шахідів на поток і скоріш за все 75 за одну ніч це тільки початок і далі буде гірше/більше. Підозрюю що набої до гепардів не безлімітні. Кацапи не зможуть поставити Тунгуску біля кожного об’єкта інфраструктури чи військового значення.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 26 лис, 2023 02:14, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка. Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.