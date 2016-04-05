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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 лис, 2023 02:43
yanyura написав:
Как писал ранее, пока фронт от нас относительно далеко, в поселке спокойно, а вот когда приблизится, тогда возможно все, и мародерство, и изнасилования, и убийства.
Я вам давно казав- їдьте, не чекайте чогось. То шо ви писали важе життя не вартує того, повірте, вартує. Тільки одне спілкування з осетинами, чеченцями, бурятами того варте.
UPD: Звідки у вас там газ- не знаю. З Генічеська, вроді, газогін не встигли побудувать.
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Water
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Додано: Нед 26 лис, 2023 04:49
Water написав: freeze написав:
Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка.
Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
дошка для серфінгу? )
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Banderlog
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