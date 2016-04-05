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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 лис, 2023 02:43
yanyura написав:
Как писал ранее, пока фронт от нас относительно далеко, в поселке спокойно, а вот когда приблизится, тогда возможно все, и мародерство, и изнасилования, и убийства.
Я вам давно казав- їдьте, не чекайте чогось. То шо ви писали важе життя не вартує того, повірте, вартує. Тільки одне спілкування з осетинами, чеченцями, бурятами того варте.
UPD: Звідки у вас там газ- не знаю. З Генічеська, вроді, газогін не встигли побудувать.
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Water
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Додано: Нед 26 лис, 2023 04:49
Water написав: freeze написав:
Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка.
Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
дошка для серфінгу? )
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Banderlog
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:23
pesikot написав:
Ну це як, ваш корабель прийшов в порт, а вигрузкою командує кок, при наявності капітана, старпома
ми прийшли в порт (Матаді, Конго) і через годину як власті закінчили формальності набігли торговці слоновою кісткою яку заборонено провозити в багажі літаків,( штраф до 3к дол), за звичаєм нікому не дозволено підніматись на борт судна (окрім стивідорів/докерів-всі мають бути записані в журнал in/out), торговці торгують на берегу під бортом, тому що хтось може заховатись і будеш мати стоувея (порти Західної Африки-це постійні проблеми зі біженцями (stowaways). Кажу цим торговцям-"пішли нафіг з судна", але вони не квапляться, кажуть нам капітан дозволив торгувати на кормі (як це капітан? кажу капітан це я) з'ясувалось, мій старпом з Пітера назвався капітаном і за взятку(маленька статуетка) - дозволив їм торгувати.
В 1989 году, на собрании Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, запретили торговлю слоновой костью.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:46
Banderlog написав: Water написав: freeze написав:
Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка.
Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
дошка для серфінгу? )
Цель не спать на холодной земле, человек так называет 8 секционный складной каремат )))
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