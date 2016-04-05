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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5631563256335634
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 02:43

  yanyura написав:Как писал ранее, пока фронт от нас относительно далеко, в поселке спокойно, а вот когда приблизится, тогда возможно все, и мародерство, и изнасилования, и убийства.

Я вам давно казав- їдьте, не чекайте чогось. То шо ви писали важе життя не вартує того, повірте, вартує. Тільки одне спілкування з осетинами, чеченцями, бурятами того варте.

UPD: Звідки у вас там газ- не знаю. З Генічеська, вроді, газогін не встигли побудувать.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 04:49

  Water написав:
  freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?

Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка.
Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
дошка для серфінгу? )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:46

  Banderlog написав:
  Water написав:
  freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?

Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка.
Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
дошка для серфінгу? )

Цель не спать на холодной земле, человек так называет 8 секционный складной каремат )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:09

Bobua валютні каруселі це дрібниці в порівнянні з ремонтами будівлі Суду або Податкової, ТЦК (так у нас все літо ремонтували фасад будівлі ТЦК, якій понад 60 років)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Цікаво чому це було зроблено в 2015-2019 роках ?

Міномет калібру 120 міліметрів МП-120 прийнятий на озброєння українського війська


https://24tv.ua/ru/tragedija_na_rovensk ... no_n994915
prodigy
 
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  #<1 ... 5631563256335634
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