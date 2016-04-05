freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка. Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка. Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
дошка для серфінгу? )
Цель не спать на холодной земле, человек так называет 8 секционный складной каремат )))