freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка. Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка. Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
дошка для серфінгу? )
Цель не спать на холодной земле, человек так называет 8 секционный складной каремат )))
Демобілізація / встановлення термінів служби 2 грудня по всій Україні пройдуть мирні пікети. Запрошуємо всіх небайдужих приєднатися! ============== 2.12.2023 К и ї в Майдан Незалежності 12:00 ============== P.S. Тисячи нас підтримають, багато розуміють, але виходять на пікети лише десятки. Не залишайтесь байдужими! Ніхто крім нас не прискорить вирішення цього питання. Якщо у вас не має змоги приїхати в Київ, долучайтесь до своїх міст! https://mssg.me/dvvd2023
freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка. Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
Почему нельзя как кацапы, привлекать гражданское строительство? Я бесплатно могу строить убежища, укрепления. Почему, чтобы помочь напрямую нужно башлять взятку воен.адм.? Почему, чтобы волнёрить нужно делиться? Что происходит?