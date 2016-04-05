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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5632563356345635>
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 02:43

  yanyura написав:Как писал ранее, пока фронт от нас относительно далеко, в поселке спокойно, а вот когда приблизится, тогда возможно все, и мародерство, и изнасилования, и убийства.

Я вам давно казав- їдьте, не чекайте чогось. То шо ви писали важе життя не вартує того, повірте, вартує. Тільки одне спілкування з осетинами, чеченцями, бурятами того варте.

UPD: Звідки у вас там газ- не знаю. З Генічеська, вроді, газогін не встигли побудувать.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 04:49

  Water написав:
  freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?

Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка.
Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
дошка для серфінгу? )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:46

  Banderlog написав:
  Water написав:
  freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?

Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка.
Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.
дошка для серфінгу? )

Цель не спать на холодной земле, человек так называет 8 секционный складной каремат )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:09

Bobua валютні каруселі це дрібниці в порівнянні з ремонтами будівлі Суду або Податкової, ТЦК (так у нас все літо ремонтували фасад будівлі ТЦК, якій понад 60 років)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Цікаво чому це було зроблено в 2015-2019 роках ?

Міномет калібру 120 міліметрів МП-120 прийнятий на озброєння українського війська


https://24tv.ua/ru/tragedija_na_rovensk ... no_n994915
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Демобілізація / встановлення термінів служби
2 грудня по всій Україні пройдуть мирні пікети.
Запрошуємо всіх небайдужих приєднатися!
==============
2.12.2023
К и ї в
Майдан Незалежності
12:00
==============
P.S. Тисячи нас підтримають, багато розуміють, але виходять на пікети лише десятки.
Не залишайтесь байдужими!
Ніхто крім нас не прискорить вирішення цього питання.
Якщо у вас не має змоги приїхати в Київ, долучайтесь до своїх міст!
https://mssg.me/dvvd2023
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:08

Bobua
«Не нужно бороться за чистоту улиц, нужно их просто убирать».
Може пікетчик має йти не на площу, а в ТЦК? Чи не це найшвидший спосіб досягти вами озвученої мети?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:15

  jump написав:
а що можуть ще придумати ряджені паркетні генералісімуси і полкани в лампасах :lol:


опис співпраці із мо 8) шикарно усе розписано з реального життя :lol:

НСТРУКЦІЯ: як працювати з Міністерством оборони України.

Отже, якщо Ви уклали з Департаментом військово-технічної політики (ДВТП) контракт на розробку нового зразка озброєння, - не радійте і пам’ятайте:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... embed_post


Ох#@ший после после прочтения. Эта армия может выбраться из совка только благодаря полному обновлению, омоложению и волонтёрам.
Востаннє редагувалось hume в Нед 26 лис, 2023 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:15

  Water написав:
  freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?

Ви на форумі шо хочете почути, як вижить в плавнях, чи хто потрібен турбуватись за умови? Вони в чому були, так і їдуть без якогось захисного одягу? Там потрібно якісь елементарний невеликий настил, бажано ще й зверху прикритий камишом. Шо завгодно- дачі на дошки, дошка для серфінгу, лодка.
Хто потрібен турбуватись думаю знаєте.

Почему нельзя как кацапы, привлекать гражданское строительство? Я бесплатно могу строить убежища, укрепления. Почему, чтобы помочь напрямую нужно башлять взятку воен.адм.? Почему, чтобы волнёрить нужно делиться?
Что происходит?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:38

  Hotab написав:Bobua
«Не нужно бороться за чистоту улиц, нужно их просто убирать».
Може пікетчик має йти не на площу, а в ТЦК? Чи не це найшвидший спосіб досягти вами озвученої мети?


Понад десяток млн жінок -- для них у цьому десятилітті, і в Україні -- ще не стало модним ходити в тецека і у військо.
А так хоч попікетять. :)
Bobua
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