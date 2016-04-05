Hotab написав:У кацапів повно «Тунгусок». (Це крім всяких Панцирів і Тор, яких реально не вистачає. Тунгуска доречі не поступається Гепарду: пізніша і новіша.
Гепард стріляє снарядами з дистанційним підривом. Він може знищити Шахеда близьким підривом снаряду. На тунгусці 30-мм гармати, для яких немає снаряду з програмованим підривником. Лише контактний. Тобто Гепрд знищує Шахеди ще й у економічно-рентабельний спосіб.
ЗСУ вперше застосували на фронті українську систему протидії дронам “Оберіг” (Відео) Сьогодні, 09:38
Бійці Збройних сил України вперше опублікували відео з використанням української антидронової системи “Оберіг”. Її презентували лише цієї осені. Українські військові посадили за допомогою пристрою три ворожі дрони. ... Інженери стверджують, що “Оберіг” може протидіяти усім моделям комерційних безпілотників. Він працює при температурі від -20°C до +60°C, має дальність дії до 2,5 кілометра та важить лише 4 кілограми.
freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. ..Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Попри всі мої співчуття та підтримку.. не очікувала від freeze тих відвертостей про життя військових. Тут на форумі цим хіба ворога тішити та відлякувати потенційних М18-60 від мобілізації. Тому що немає серед форумчан ваших безпосередніх командирів, які мають опікуватись життями особового складу та іншими проблемами на фронті. Це їх робота, яку вони, як ми бачимо, не виконують як слід. Зеленський та Залужний не можуть і не повинні особисто приїхати в окопи та "підстелити" кожному солдату. Їх завдання - рисачити по всьому світу, вигризаючи зброю та гроші для України, тиснути на лідерів інших країн, щоб ізолювали рф і відновили повагу до міжнародного права. Bobua, на жаль, пише чухню, зокрема про мітинги, не розуміючи можливих наслідків. На ці мітинги кацапія підкине корисних проплачених ідіотів, які будуть сіяти розбрат, розганяти зраду та пропагандонити кацапські наративи.
freeze написав:Интересно Зеленский как-то прогнозирует ситуацию, которая будет с такими исходными данными месяца через три, месяцев через шесть.
прогнозируй не прогнозируй, как будто от его хотелок что то зависит.
От руководства любого уровня во время войны зависят жизни людей. Есть разные руководители - трусливый умный - расчётливый барыга - добрый, но некомпетентный - который хочет со всеми договориться, и лайки собрать - бесстрашный идиот - ещё с десяток других . Но любой военный вам скажет, что из этого огромного списка самая большая беда, и даже ваша возможная смерть - это бесстрашный идиот.
Военные могут ошибаться или быть неточными. Ведь самый страшная беда бывает не от бесстрашного идиота, а от бесстрашного идиота с инициативой.
В этом списке типов руководителей очень явно не хватает еще таких позиций, о которых бы стоило упомянуть сразу же, раз начали: - добрый и компетентный - идиот (дурак) с инициативой - ставленник врага (предатель)
По такой классификации из важных персон навскидку: Байден - тот, который хочет со всеми договориться и лайки собрать (это проявление свойств той самой демократии и можно сказать что и справедливости). Он знает, что гуртом и батька легше бити. Зеленский - такой же как и Байден, в принципе. Может поэтому они друг друга понимают хорошо и Байден стремится поддержать Украину в неравной схватке. Залужный - добрый и компетентный. Это потому, что контрнаступление начал и осуществил максимально осторожно, с учетом отсутствия украинского преимущества в воздухе, которое по военным наукам является необходимым условием для успешного контрнаступления. И как же не упомянуть о Джонсоне? Джонсон тоже добрым и чрезвычайно компетентным и эффективным руководителем оказался. Запустил и помог осуществить такие процессы по модернизации ВСУ.
Кем являются в этой классификации Яйценюк или Порошенко уже не актуально, но интересно.
Что касается прогнозов, то главные события из того черновика кремлевского плана завершения войны, что на сайте здесь уже скрыли, произойдут вероятно весной 2024 года.
Schmit написав:А потім на Київ полетить 70+ штук за ніч. Пригадую, як тут потішались над шахедами на початку війни, а тепер якось зовсім не смішно.
По поводу шахедов всё было понятно ещё пол года назад. Зачем тратить дорогие кинжалы/искандеры на город прикрытый современной про?.. если стандартно начали сбивать около 90-100%. Они периодически запускают рокеты, но, скорее всего, чтоб проверить на месте ли ппо.. и в то же время полного уничтожения шахедов добиться удалось только от 50 до 90% в зависимости от региона, вывод напрашивался задолго до прилёта 70 дронов.
рік тому після Харківської та Херсонської операції, кацапи зробили висновки і за півроку набудували на півдні мінних полів і лінію суровікіна. До наступної весни-літа там буде вже все в бетоні зарите в землю з комунікаціями + ще міни і тп. (і вже зараз є )
Чим тоді проривати такі укріплення? по Рамшаймам видно що нової наступальної зброї більше не буде
Коли шахед влітає в будівлю чи падають обломки - часом декілька поверхів завалюється і вікна кругом вилітають, а тут одне вікно постраждало. Це що за хлопушками наші атакують? Невже на другому році війни не можна було хоча б скопіювати той сраний шахед?