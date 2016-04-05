Додано: Нед 26 лис, 2023 14:05

freeze написав: vitaliiangel написав: freeze написав: Интересно Зеленский как-то прогнозирует ситуацию, которая будет с такими исходными данными месяца через три, месяцев через шесть. Интересно Зеленский как-то прогнозирует ситуацию, которая будет с такими исходными данными месяца через три, месяцев через шесть. прогнозируй не прогнозируй, как будто от его хотелок что то зависит. прогнозируй не прогнозируй, как будто от его хотелок что то зависит.



От руководства любого уровня во время войны зависят жизни людей.

Есть разные руководители

- трусливый умный

- расчётливый барыга

- добрый, но некомпетентный

- который хочет со всеми договориться, и лайки собрать

- бесстрашный идиот

- ещё с десяток других .

Но любой военный вам скажет, что из этого огромного списка самая большая беда, и даже ваша возможная смерть - это бесстрашный идиот. От руководства любого уровня во время войны зависят жизни людей.Есть разные руководители- трусливый умный- расчётливый барыга- добрый, но некомпетентный- который хочет со всеми договориться, и лайки собрать- бесстрашный идиот- ещё с десяток других .Но любой военный вам скажет, что из этого огромного списка самая большая беда, и даже ваша возможная смерть - это бесстрашный идиот.

Военные могут ошибаться или быть неточными. Ведь самый страшная беда бывает не от бесстрашного идиота, а от бесстрашного идиота с инициативой.В этом списке типов руководителей очень явно не хватает еще таких позиций, о которых бы стоило упомянуть сразу же, раз начали:- добрый и компетентный- идиот (дурак) с инициативой- ставленник врага (предатель)По такой классификации из важных персон навскидку:Байден - тот, который хочет со всеми договориться и лайки собрать (это проявление свойств той самой демократии и можно сказать что и справедливости). Он знает, что гуртом и батька легше бити.Зеленский - такой же как и Байден, в принципе. Может поэтому они друг друга понимают хорошо и Байден стремится поддержать Украину в неравной схватке.Залужный - добрый и компетентный. Это потому, что контрнаступление начал и осуществил максимально осторожно, с учетом отсутствия украинского преимущества в воздухе, которое по военным наукам является необходимым условием для успешного контрнаступления.И как же не упомянуть о Джонсоне? Джонсон тоже добрым и чрезвычайно компетентным и эффективным руководителем оказался. Запустил и помог осуществить такие процессы по модернизации ВСУ.Кем являются в этой классификации Яйценюк или Порошенко уже не актуально, но интересно.Что касается прогнозов, то главные события из того черновика кремлевского плана завершения войны, что на сайте здесь уже скрыли, произойдут вероятно весной 2024 года.