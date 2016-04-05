RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5633563456355636
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:30

  Xenon написав:рік тому після Харківської та Херсонської операції, кацапи зробили висновки і за півроку набудували на півдні мінних полів і лінію суровікіна.
До наступної весни-літа там буде вже все в бетоні зарите в землю з комунікаціями + ще міни і тп. (і вже зараз є )

Чим тоді проривати такі укріплення? по Рамшаймам видно що нової наступальної зброї більше не буде

Всем кто общался с военными весной, все у кого iq выше печеньки приблизительно прогнозировали развитие сложившейся ситуации с контрнамупом на подготовленные позиции по голой степи. Но, они все были записаны в расейские нарративы и агенты кремля.
hume
 
Повідомлень: 9222
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:32

  hume написав:
  Xenon написав:рік тому після Харківської та Херсонської операції, кацапи зробили висновки і за півроку набудували на півдні мінних полів і лінію суровікіна.
До наступної весни-літа там буде вже все в бетоні зарите в землю з комунікаціями + ще міни і тп. (і вже зараз є )

Чим тоді проривати такі укріплення? по Рамшаймам видно що нової наступальної зброї більше не буде

Всем кто общался с военными весной, все у кого iq выше печеньки приблизительно прогнозировали развитие сложившейся ситуации с контрнамупом на подготовленные позиции по голой степи. Но, они все были записаны в расейские нарративы и агенты кремля.

тому, треба що - здатися?
все погано, які пропозиції?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4752
З нами з: 29.09.19
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:42

  Schmit написав:
Коли шахед влітає в будівлю чи падають обломки - часом декілька поверхів завалюється і вікна кругом вилітають, а тут одне вікно постраждало. Це що за хлопушками наші атакують? Невже на другому році війни не можна було хоча б скопіювати той сраний шахед?

Поэтому на форуме и всплывают регулярные вопросы про массовый выпуск нами ударных дронов. И этих вопросов все больше. В идеале нужно тоже закупать дроны у ирана , а баллистику у хуситов. Поговаривают в Йемене один из самых больших нелегальных рынков контрабаса оружия.

Слишком эти технологие оказались сложными для минобороны. Тем более факт сотрудничества западных фирм с рф на лицо. Параллельный импорт повлиял разве что на цену, и западные компании прекрасно знают куда идёт их товар. Никто не упустит свою выгоду
hume
 
Повідомлень: 9222
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:43

За даними Bloomberg ВВП росії перевищив показник до війскового вторгнення.

Зображення

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -sanctions

Захід розраховув економічно задушити росію, але прорахувався і з цього нічого не вийшло
Xenon
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:49

  beee написав:Почему нельзя как кацапы, привлекать гражданское строительство? Я бесплатно могу строить убежища, укрепления. Почему, чтобы помочь напрямую нужно башлять взятку воен.адм.? Почему, чтобы волнёрить нужно делиться?
Что происходит?


відповідь на питання всім відома-це корупція

схема проста-за взятку людина потрапляє на "хлібне місце" потім багатіє і вирішує йти в депутати, щоб мати не тільки депутатську кришу а ще і корисні зв'язки (з суддями/прокурорами, та іншими "гілками влади і бізнесу", це замкнуте коли
https://korrespondent.net/ukraine/46431 ... llarov-hbr

вчора дивився відео про ВО "Свобода"-с чого вони починали і чим закінчили
як дорвались до кормушки в 2014, то такий сором почався

сьогодні велика кількість рядових членів Свободи захищає країну, тому не буду проводити прізвища міністрів з Уряду Яценюка (які зашкварились), бо сьогодні це не має значення

на сьогодні ВО СВОБОДА припинила партійну діяльність до перемоги
prodigy
 
Повідомлень: 10317
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3207 раз.
Подякували: 3245 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:51

  Shaman написав:тому, треба що - здатися?
все погано, які пропозиції?

Если не ошибаюсь, то вы один из тех, кто весной Мелитополь брал.

Мы не можем себе позволить баранить вновь созданные бригады в лобовых атаках на окопавшегося противника. Результатом обычно являются серьезные потери в личном составе и технике ради трёх сёл с незначительным довоенным населением

Кстати, у нас до сих пор ездят леопарды без антидронных решёток и мангалов. Как думаете нам дадут ещё танки за 7 лямов? который, с некоторой долей вероятности, не доедет до поля боя.

Фриз вон в акуе от того, что мы даже не окапываемся? Возможно конечно хитрый план выбить орков и занять их "подземное метро"..

Вопрос на засыпку, почему евреи массово поставили решетки на свои меркавы? Массой по 70 тонн?
Востаннє редагувалось hume в Нед 26 лис, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 9222
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:54

  Xenon написав:рік тому після Харківської та Херсонської операції, кацапи зробили висновки і за півроку набудували на півдні мінних полів і лінію суровікіна.
До наступної весни-літа там буде вже все в бетоні зарите в землю з комунікаціями + ще міни і тп. (і вже зараз є )

Чим тоді проривати такі укріплення? по Рамшаймам видно що нової наступальної зброї більше не буде



Винищувати постачання.
Роками, десятиліттями?

Від морського, і крим.мосту, і вздовж річки від Донецька і до Маріуполя.

Та навіть і просто будь-які машини, що їхатимуть з півдня до тих ліній оборони.
Так, аби не було ні легкої заміни солдатів, ні підвезення БК, ні навіть їжі. :)
Просто треба мати щось із дальністю 100км.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 24.08.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 15:00

  Bobua написав:

Винищувати постачання.
Роками, десятиліттями?

Від морського, і крим.мосту, і вздовж річки від Донецька і до Маріуполя.

Та навіть і просто будь-які машини, що їхатимуть з півдня до тих ліній оборони.
Так, аби не було ні легкої заміни солдатів, ні підвезення БК, ні навіть їжі. :)
Просто треба мати щось із дальністю 100км.

а захід готовий спонсорувати наш бюджет на 50-70 млрд долл. роками-десятеліттями на виплати пенсій, бюджетникам, ЗП війсковим ?
Xenon
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5633563456355636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137680
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 522060
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12086
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2962)
26.11.2023 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.