Xenon написав:рік тому після Харківської та Херсонської операції, кацапи зробили висновки і за півроку набудували на півдні мінних полів і лінію суровікіна. До наступної весни-літа там буде вже все в бетоні зарите в землю з комунікаціями + ще міни і тп. (і вже зараз є )
Чим тоді проривати такі укріплення? по Рамшаймам видно що нової наступальної зброї більше не буде
Всем кто общался с военными весной, все у кого iq выше печеньки приблизительно прогнозировали развитие сложившейся ситуации с контрнамупом на подготовленные позиции по голой степи. Но, они все были записаны в расейские нарративы и агенты кремля.
Xenon написав:рік тому після Харківської та Херсонської операції, кацапи зробили висновки і за півроку набудували на півдні мінних полів і лінію суровікіна. До наступної весни-літа там буде вже все в бетоні зарите в землю з комунікаціями + ще міни і тп. (і вже зараз є )
Чим тоді проривати такі укріплення? по Рамшаймам видно що нової наступальної зброї більше не буде
Всем кто общался с военными весной, все у кого iq выше печеньки приблизительно прогнозировали развитие сложившейся ситуации с контрнамупом на подготовленные позиции по голой степи. Но, они все были записаны в расейские нарративы и агенты кремля.
тому, треба що - здатися? все погано, які пропозиції?
Schmit написав: Коли шахед влітає в будівлю чи падають обломки - часом декілька поверхів завалюється і вікна кругом вилітають, а тут одне вікно постраждало. Це що за хлопушками наші атакують? Невже на другому році війни не можна було хоча б скопіювати той сраний шахед?
Поэтому на форуме и всплывают регулярные вопросы про массовый выпуск нами ударных дронов. И этих вопросов все больше. В идеале нужно тоже закупать дроны у ирана , а баллистику у хуситов. Поговаривают в Йемене один из самых больших нелегальных рынков контрабаса оружия.
Слишком эти технологие оказались сложными для минобороны. Тем более факт сотрудничества западных фирм с рф на лицо. Параллельный импорт повлиял разве что на цену, и западные компании прекрасно знают куда идёт их товар. Никто не упустит свою выгоду
beee написав:Почему нельзя как кацапы, привлекать гражданское строительство? Я бесплатно могу строить убежища, укрепления. Почему, чтобы помочь напрямую нужно башлять взятку воен.адм.? Почему, чтобы волнёрить нужно делиться? Что происходит?
відповідь на питання всім відома-це корупція
схема проста-за взятку людина потрапляє на "хлібне місце" потім багатіє і вирішує йти в депутати, щоб мати не тільки депутатську кришу а ще і корисні зв'язки (з суддями/прокурорами, та іншими "гілками влади і бізнесу", це замкнуте коли https://korrespondent.net/ukraine/46431 ... llarov-hbr
вчора дивився відео про ВО "Свобода"-с чого вони починали і чим закінчили як дорвались до кормушки в 2014, то такий сором почався
сьогодні велика кількість рядових членів Свободи захищає країну, тому не буду проводити прізвища міністрів з Уряду Яценюка (які зашкварились), бо сьогодні це не має значення
на сьогодні ВО СВОБОДА припинила партійну діяльність до перемоги
Shaman написав:тому, треба що - здатися? все погано, які пропозиції?
Если не ошибаюсь, то вы один из тех, кто весной Мелитополь брал.
Мы не можем себе позволить баранить вновь созданные бригады в лобовых атаках на окопавшегося противника. Результатом обычно являются серьезные потери в личном составе и технике ради трёх сёл с незначительным довоенным населением
Кстати, у нас до сих пор ездят леопарды без антидронных решёток и мангалов. Как думаете нам дадут ещё танки за 7 лямов? который, с некоторой долей вероятности, не доедет до поля боя.
Фриз вон в акуе от того, что мы даже не окапываемся? Возможно конечно хитрый план выбить орков и занять их "подземное метро"..
Вопрос на засыпку, почему евреи массово поставили решетки на свои меркавы? Массой по 70 тонн?
Востаннє редагувалось hume в Нед 26 лис, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:рік тому після Харківської та Херсонської операції, кацапи зробили висновки і за півроку набудували на півдні мінних полів і лінію суровікіна. До наступної весни-літа там буде вже все в бетоні зарите в землю з комунікаціями + ще міни і тп. (і вже зараз є )
Чим тоді проривати такі укріплення? по Рамшаймам видно що нової наступальної зброї більше не буде
Винищувати постачання. Роками, десятиліттями?
Від морського, і крим.мосту, і вздовж річки від Донецька і до Маріуполя.
Та навіть і просто будь-які машини, що їхатимуть з півдня до тих ліній оборони. Так, аби не було ні легкої заміни солдатів, ні підвезення БК, ні навіть їжі. Просто треба мати щось із дальністю 100км.
Shaman написав:тому, треба що - здатися? все погано, які пропозиції?
Если не ошибаюсь, то вы один из тех, кто весной Мелитополь брал.
Мы не можем себе позволить баранить вновь созданные бригады в лобовых атаках на окопавшегося противника. Результатом обычно являются серьезные потери в личном составе и технике ради трёх сёл с незначительным довоенным населением
Кстати, у нас до сих пор ездят леопарды без антидронных решёток и мангалов. Как думаете нам дадут ещё танки за 7 лямов? который, с некоторой долей вероятности, не доедет до поля боя.
Фриз вон в акуе от того, что мы даже не окапываемся? Возможно конечно хитрый план выбить орков и занять их "подземное метро"..
Вопрос на засыпку, почему евреи массово поставили решетки на свои меркавы? Массой по 70 тонн?
Помиляєтесь.
Так а робити що? Що все погано, ми вже зрозуміли...