Ключевые отрасли экономики России игнорируют санкции
* Рост экономики России в третьем квартале достиг 5,5%, превысив оценки * Восстановление показывает пределы санкций, призванных наказать Москву за войну
По данным Bloomberg News
Ключевые отрасли российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций, введенных из-за войны на Украине.
Экономический рост России и растущий потребительский спрос, подкрепленные значительными государственными расходами, позволили таким разным предприятиям, как банки, производители автомобилей и авиакомпании, найти способы выжить и, в некоторых случаях, процветать, несмотря на ограничения США и Европы, направленные на ответный удар по экономике. для войны.
Годовой рост ускорился до 5,5% в третьем квартале с 4,9% в предыдущем, сообщила Федеральная служба статистики поздно вечером в среду. Результат — самые быстрые темпы роста за более чем десятилетие, не считая всплеска, когда Россия вышла из карантина из-за Covid, — превзошел ожидания всех экономистов, опрошенных Bloomberg.
Ключевые отрасли экономики России игнорируют санкции
* Рост экономики России в третьем квартале достиг 5,5%, превысив оценки * Восстановление показывает пределы санкций, призванных наказать Москву за войну
По данным Bloomberg News
Ключевые отрасли российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций, введенных из-за войны на Украине.
Экономический рост России и растущий потребительский спрос, подкрепленные значительными государственными расходами, позволили таким разным предприятиям, как банки, производители автомобилей и авиакомпании, найти способы выжить и, в некоторых случаях, процветать, несмотря на ограничения США и Европы, направленные на ответный удар по экономике. для войны.
Годовой рост ускорился до 5,5% в третьем квартале с 4,9% в предыдущем, сообщила Федеральная служба статистики поздно вечером в среду. Результат — самые быстрые темпы роста за более чем десятилетие, не считая всплеска, когда Россия вышла из карантина из-за Covid, — превзошел ожидания всех экономистов, опрошенных Bloomberg.
Попереднього рівня ще не досягли, як ви пишете. Було б цікаво подивитися на цифрах. Бо Раша заявила - таке собі достовірне джерело... Бо в рублях може й є зростання
Висновок - треба ще санкцій.
Те що всі пересіли на китайців, шлях до срср прямий. Що там з рівнем кредитів?
А ви з таким позитивним поглядом економіки України перегляньте, у нас теж у банків шалений прибуток
freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. ..Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Попри всі мої співчуття та підтримку.. не очікувала від freeze тих відвертостей про життя військових. Тут на форумі цим хіба ворога тішити та відлякувати потенційних М18-60 від мобілізації. Тому що немає серед форумчан ваших безпосередніх командирів, які мають опікуватись життями особового складу та іншими проблемами на фронті. Це їх робота, яку вони, як ми бачимо, не виконують як слід. Зеленський та Залужний не можуть і не повинні особисто приїхати в окопи та "підстелити" кожному солдату. Їх завдання - рисачити по всьому світу, вигризаючи зброю та гроші для України, тиснути на лідерів інших країн, щоб ізолювали рф і відновили повагу до міжнародного права. Bobua, на жаль, пише чухню, зокрема про мітинги, не розуміючи можливих наслідків. На ці мітинги кацапія підкине корисних проплачених ідіотів, які будуть сіяти розбрат, розганяти зраду та пропагандонити кацапські наративи.
Флер, ноль - это прямая обязанность мин.обороны, обеспечение - это тендеры прозоро, причем по тур.обеспечению в Украине есть очень хорошие фирмы (нет фирм по термобелью), но давно уже на очень приличном уровне это ветро и влаго защита, палатки, спальники, карематы. Это всё можно обеспечивать на уровне НАТО собственными производствами.