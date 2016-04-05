Ключевые отрасли экономики России игнорируют санкции
* Рост экономики России в третьем квартале достиг 5,5%, превысив оценки * Восстановление показывает пределы санкций, призванных наказать Москву за войну
По данным Bloomberg News
Ключевые отрасли российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций, введенных из-за войны на Украине.
Экономический рост России и растущий потребительский спрос, подкрепленные значительными государственными расходами, позволили таким разным предприятиям, как банки, производители автомобилей и авиакомпании, найти способы выжить и, в некоторых случаях, процветать, несмотря на ограничения США и Европы, направленные на ответный удар по экономике. для войны.
Годовой рост ускорился до 5,5% в третьем квартале с 4,9% в предыдущем, сообщила Федеральная служба статистики поздно вечером в среду. Результат — самые быстрые темпы роста за более чем десятилетие, не считая всплеска, когда Россия вышла из карантина из-за Covid, — превзошел ожидания всех экономистов, опрошенных Bloomberg.
Ключевые отрасли экономики России игнорируют санкции
* Рост экономики России в третьем квартале достиг 5,5%, превысив оценки * Восстановление показывает пределы санкций, призванных наказать Москву за войну
По данным Bloomberg News
Ключевые отрасли российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций, введенных из-за войны на Украине.
Экономический рост России и растущий потребительский спрос, подкрепленные значительными государственными расходами, позволили таким разным предприятиям, как банки, производители автомобилей и авиакомпании, найти способы выжить и, в некоторых случаях, процветать, несмотря на ограничения США и Европы, направленные на ответный удар по экономике. для войны.
Годовой рост ускорился до 5,5% в третьем квартале с 4,9% в предыдущем, сообщила Федеральная служба статистики поздно вечером в среду. Результат — самые быстрые темпы роста за более чем десятилетие, не считая всплеска, когда Россия вышла из карантина из-за Covid, — превзошел ожидания всех экономистов, опрошенных Bloomberg.
Попереднього рівня ще не досягли, як ви пишете. Було б цікаво подивитися на цифрах. Бо Раша заявила - таке собі достовірне джерело... Бо в рублях може й є зростання
Висновок - треба ще санкцій.
Те що всі пересіли на китайців, шлях до срср прямий. Що там з рівнем кредитів?
А ви з таким позитивним поглядом економіки України перегляньте, у нас теж у банків шалений прибуток
freeze написав:Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. ..Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Попри всі мої співчуття та підтримку.. не очікувала від freeze тих відвертостей про життя військових. Тут на форумі цим хіба ворога тішити та відлякувати потенційних М18-60 від мобілізації. Тому що немає серед форумчан ваших безпосередніх командирів, які мають опікуватись життями особового складу та іншими проблемами на фронті. Це їх робота, яку вони, як ми бачимо, не виконують як слід. Зеленський та Залужний не можуть і не повинні особисто приїхати в окопи та "підстелити" кожному солдату. Їх завдання - рисачити по всьому світу, вигризаючи зброю та гроші для України, тиснути на лідерів інших країн, щоб ізолювали рф і відновили повагу до міжнародного права. Bobua, на жаль, пише чухню, зокрема про мітинги, не розуміючи можливих наслідків. На ці мітинги кацапія підкине корисних проплачених ідіотів, які будуть сіяти розбрат, розганяти зраду та пропагандонити кацапські наративи.
Флер, ноль - это прямая обязанность мин.обороны, обеспечение - это тендеры прозоро, причем по тур.обеспечению в Украине есть очень хорошие фирмы (нет фирм по термобелью), но давно уже на очень приличном уровне это ветро и влаго защита, палатки, спальники, карематы. Это всё можно обеспечивать на уровне НАТО собственными производствами.
Ключевые отрасли экономики России игнорируют санкции
* Рост экономики России в третьем квартале достиг 5,5%, превысив оценки * Восстановление показывает пределы санкций, призванных наказать Москву за войну
По данным Bloomberg News
Ключевые отрасли российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций, введенных из-за войны на Украине.
Экономический рост России и растущий потребительский спрос, подкрепленные значительными государственными расходами, позволили таким разным предприятиям, как банки, производители автомобилей и авиакомпании, найти способы выжить и, в некоторых случаях, процветать, несмотря на ограничения США и Европы, направленные на ответный удар по экономике. для войны.
Годовой рост ускорился до 5,5% в третьем квартале с 4,9% в предыдущем, сообщила Федеральная служба статистики поздно вечером в среду. Результат — самые быстрые темпы роста за более чем десятилетие, не считая всплеска, когда Россия вышла из карантина из-за Covid, — превзошел ожидания всех экономистов, опрошенных Bloomberg.
«Потенциал бюджетного стимула исчерпан. Расходы могут быть выше, правительство может занять больше на рынке, есть существенный запас ликвидных активов ФНБ, но настоящим «бюджетным» ограничением является инфляция и физически ограниченные ресурсы, в первую очередь дефицит на рынке труда», — полагает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. https://www.bbc.com/russian/articles/cjj1g8ewlv5o
Shaman написав:тому, треба що - здатися? все погано, які пропозиції?
Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще , надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту. Не може ця влада домовитись , треба вибирати нову. Якщо лишити все як є, і здаватися не треба буде, все посипеться саме по собі. І ще чисто між іншим. До нас прийшло розяснення про додаткову виплату. Замість 100 буде 50. В смислі, шо в кінці листопада коли мала бути виплата за жовтень. Це ж навіть не зміна правил гри по ходу гри, це зміна правил заднім число за 2 місяці. Добавляє це довіри до влади? Хто гарантує шо не буде рояснень потом по інвалідностям чи по виплатам за смерть?
Shaman написав:тому, треба що - здатися? все погано, які пропозиції?
Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще , надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту. Не може ця влада домовитись , треба вибирати нову. Якщо лишити все як є, і здаватися не треба буде, все посипеться саме по собі. І ще чисто між іншим. До нас прийшло розяснення про додаткову виплату. Замість 100 буде 50. В смислі, шо в кінці листопада коли мала бути виплата за жовтень. Це ж навіть не зміна правил гри по ходу гри, це зміна правил заднім число за 2 місяці. Добавляє це довіри до влади? Хто гарантує шо не буде рояснень потом по інвалідностям чи по виплатам за смерть?
Бетон выдержит ракеты? Оркостан имеет преимущество в авиации?
Shaman написав:тому, треба що - здатися? все погано, які пропозиції?
Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще , надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту. Не може ця влада домовитись , треба вибирати нову. Якщо лишити все як є, і здаватися не треба буде, все посипеться саме по собі. І ще чисто між іншим. До нас прийшло розяснення про додаткову виплату. Замість 100 буде 50. В смислі, шо в кінці листопада коли мала бути виплата за жовтень. Це ж навіть не зміна правил гри по ходу гри, це зміна правил заднім число за 2 місяці. Добавляє це довіри до влади? Хто гарантує шо не буде рояснень потом по інвалідностям чи по виплатам за смерть?
Тут згадували, в сенсі того, що українська єкономіка потроху відновлюється, про прибутки банків. Які - такі да, великі в цьому році Але в минулому році, банки несли великі видатки на відновлення відділень і прибутки були у тих, кого можна було порахувати по пальцях руки фрезерувальника
Але річ не про це, а про те, що Гетьманцев (чи лише Гетьманцев ?), захотіли обкласти прибутки банків 2023 року по ставці 50% заднім числом
Це тенденція - зміни правил гри вже потім
І що з цим робити ? та не сидіти на дупі рівно А почати вирішувати питання на рівні командирів
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 26 лис, 2023 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:тому, треба що - здатися? все погано, які пропозиції?
Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще , надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту. Не може ця влада домовитись , треба вибирати нову. Якщо лишити все як є, і здаватися не треба буде, все посипеться саме по собі. І ще чисто між іншим. До нас прийшло розяснення про додаткову виплату. Замість 100 буде 50. В смислі, шо в кінці листопада коли мала бути виплата за жовтень. Це ж навіть не зміна правил гри по ходу гри, це зміна правил заднім число за 2 місяці. Добавляє це довіри до влади? Хто гарантує шо не буде рояснень потом по інвалідностям чи по виплатам за смерть?
Разъяснения будет рано или поздно по всем статьям (или кратная инфляция без изменения размеров выплат). Другого выхода банально нет, бюджет не вытягивает даже нынешние расходы по выплатам, а ведь они будут к каждым днём войны только нарастать.