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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5635563656375638
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 18:21

  Banderlog написав:
  Shaman написав:тому, треба що - здатися?
все погано, які пропозиції?

Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще ,
надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту.
Не може ця влада домовитись , треба вибирати нову.

А ти точно військовий ?

Домовлятись з ким ? З Пуйлом ? Про що ?
Так вони давно кажуть, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонька, Запоріжська області - це їхне.
Ти готовий все це віддати ? Ти даєшь гарантію, що не полізуть далі ?
pesikot
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  #<1 ... 5635563656375638
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