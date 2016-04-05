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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5636563756385639>
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 18:32

  Banderlog написав:Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять.


це ви про фпв? якраз вони роблять погоду. є в твітері чувак (не орікс), який рахує втрати (з двох сторін), і він там ще відмічає чим нанесено удар. фпв відповідає за 30-40% втрат на сьогоднішній день, по техніці. це прям дуже багато для технології, якій рік+ всього

донатим на фпв :!:
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

К сожалению, армию не смогли реформировать. Самая популярная горькая шутка у нас, про бумажную армию.
Вот при попытке переправы лодка села на мель, мотор полетел, не подлежит ремонту. Вы скажите, бывает, это война. А вот что на самом деле происходит в бумажной армии. Мотор стоит на учёте, мотор не подлежит ремонту, следовательно государству нанесен ущерб. Командир части назначает служебное расследование с целью установления кто виноват в ситуации.
Обычно какой-то офицер сидит два дня собирает пояснения, составляет акт расследования, проект наказа командира, собирает справки о стоимости. Собирается пухленькое дело, он подписывает в комиссиях, подшивает. Затем дело надо согласовать в военной полиции, с целью чтобы они подтвердили, что драйвер не виноват, никто не хотел сознательно нанести ущерб государству. Затем соответствующая служба бригады делает, как мне сказали в соответствующей службе,18 документов, акт техстану поломанного мотора, копия формуляра, клопотання, выписка из книги втрат и тд. Это дело вместе с копией расследования везется в Киев, в соответствующую службу рода войск для получения инспекторского подсвичення на списания. Недовольный дядя в больших погонах обычно черкает что то в документах, всё надо переделать. Со второго или третьего путешествия в Киев, удается списать поломанный мотор. После этого остатки поломанного мотора надо сдать в качестве металлолома, сделав соответствующий акт в специально отведённую организацию и провести все в финслужбе.
А вы говорите мотор на лодке сломался на переправе, это бумажная армия. Здесь нет простых путей
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Олексій Гончаренко
Заміна наших військових - це не розпустити армію, як багато хто лякає, а це про справедливе відношення до кожного захисника.
Коли зʼявився мій законопроєкт про 18 місяців - багатьох проблем можна було б уникнути. Але влада вирішила це ігнорувати.
Головне тут в іншому. В тому, що я кажу вже рік: не буде мотивації у людей йти в армію, воювати, коли вони не будуть розуміти чітких термінів служби. Тому це треба вирішувати вже. Люди хочуть простого розуміння, скільки їм служити. Все.
Послухайте це відео. Дослухайтеся нарешті до військових.

Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:

Олексій Гончаренко
Заміна наших військових - це не розпустити армію, як багато хто лякає, а це про справедливе відношення до кожного захисника.
Коли зʼявився мій законопроєкт про 18 місяців - багатьох проблем можна було б уникнути. Але влада вирішила це ігнорувати.
Головне тут в іншому. В тому, що я кажу вже рік: не буде мотивації у людей йти в армію, воювати, коли вони не будуть розуміти чітких термінів служби. Тому це треба вирішувати вже. Люди хочуть простого розуміння, скільки їм служити. Все.
Послухайте це відео. Дослухайтеся нарешті до військових.

По достаточно достоверным источникам, подготовлен законопроект по которому предполагается демобилизация после 36 месяцев службы, поскольку законопроект подготовлен ведущими фигурами в Раде от слуг народа, скорее всего в ближайший месяц он будет принят.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 18:52

  Bobua написав:

Олексій Гончаренко
Заміна наших військових - це не розпустити армію, як багато хто лякає, а це про справедливе відношення до кожного захисника.
Коли зʼявився мій законопроєкт про 18 місяців - багатьох проблем можна було б уникнути. Але влада вирішила це ігнорувати.
Головне тут в іншому. В тому, що я кажу вже рік: не буде мотивації у людей йти в армію, воювати, коли вони не будуть розуміти чітких термінів служби. Тому це треба вирішувати вже. Люди хочуть простого розуміння, скільки їм служити. Все.
Послухайте це відео. Дослухайтеся нарешті до військових.


Це Гончаренко колишній регіонал ? Чи інший ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:00

  Ukrainian написав:
  Bobua написав:

Олексій Гончаренко
Заміна наших військових - це не розпустити армію, як багато хто лякає, а це про справедливе відношення до кожного захисника.
Коли зʼявився мій законопроєкт про 18 місяців - багатьох проблем можна було б уникнути. Але влада вирішила це ігнорувати.
Головне тут в іншому. В тому, що я кажу вже рік: не буде мотивації у людей йти в армію, воювати, коли вони не будуть розуміти чітких термінів служби. Тому це треба вирішувати вже. Люди хочуть простого розуміння, скільки їм служити. Все.
Послухайте це відео. Дослухайтеся нарешті до військових.


Це Гончаренко колишній регіонал ? Чи інший ?

Це Гончаренко від Європейської солідарності
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хтось обмірковував, як і чому колективний Захід допустив колосальну помилку для себе, коли він "випестив" і "викохав" путінську роZZію і комуністичний китай?
В чому колективний Захід, західні політики помилилися?
І яка правильна історія, історія, яка була б до України більш поблажливою могла б бути? Альтернативна історія від моменту розпаду совка? Яка могла б бути? Що тоді в 1991 році Заходу потрібно було зробити? Де вони не дотиснули?
Чи Захід вважає Україну колонією роZZії (хоча б потайки?)
Особисто я вважаю колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель на 90% виноватою в укріпленні путінської роZZії і в тому, що зараз відбувається в Україні.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 26 лис, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:16

Безугла пропонує звільнити Залужного

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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:17

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:тому, треба що - здатися?
все погано, які пропозиції?

Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще ,
надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту.
Не може ця влада домовитись , треба вибирати нову.

А ти точно військовий ?

Домовлятись з ким ? З Пуйлом ? Про що ?
Так вони давно кажуть, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонька, Запоріжська області - це їхне.
Ти готовий все це віддати ? Ти даєшь гарантію, що не полізуть далі ?

1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:22

  Xenon написав:Безугла пропонує звільнити Залужного

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Кто-то заткните эту женщину ))) если её уже Xenon цитирует...
stm
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