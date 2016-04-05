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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 лис, 2023 18:32
Banderlog написав:
Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять.
це ви про фпв? якраз вони роблять погоду. є в твітері чувак (не орікс), який рахує втрати (з двох сторін), і він там ще відмічає чим нанесено удар. фпв відповідає за 30-40% втрат на сьогоднішній день, по техніці. це прям дуже багато для технології, якій рік+ всього
донатим на фпв
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Додано: Нед 26 лис, 2023 18:35
К сожалению, армию не смогли реформировать. Самая популярная горькая шутка у нас, про бумажную армию.
Вот при попытке переправы лодка села на мель, мотор полетел, не подлежит ремонту. Вы скажите, бывает, это война. А вот что на самом деле происходит в бумажной армии. Мотор стоит на учёте, мотор не подлежит ремонту, следовательно государству нанесен ущерб. Командир части назначает служебное расследование с целью установления кто виноват в ситуации.
Обычно какой-то офицер сидит два дня собирает пояснения, составляет акт расследования, проект наказа командира, собирает справки о стоимости. Собирается пухленькое дело, он подписывает в комиссиях, подшивает. Затем дело надо согласовать в военной полиции, с целью чтобы они подтвердили, что драйвер не виноват, никто не хотел сознательно нанести ущерб государству. Затем соответствующая служба бригады делает, как мне сказали в соответствующей службе,18 документов, акт техстану поломанного мотора, копия формуляра, клопотання, выписка из книги втрат и тд. Это дело вместе с копией расследования везется в Киев, в соответствующую службу рода войск для получения инспекторского подсвичення на списания. Недовольный дядя в больших погонах обычно черкает что то в документах, всё надо переделать. Со второго или третьего путешествия в Киев, удается списать поломанный мотор. После этого остатки поломанного мотора надо сдать в качестве металлолома, сделав соответствующий акт в специально отведённую организацию и провести все в финслужбе.
А вы говорите мотор на лодке сломался на переправе, это бумажная армия. Здесь нет простых путей
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Додано: Нед 26 лис, 2023 18:46
“
Олексій Гончаренко
Заміна наших військових - це не розпустити армію, як багато хто лякає, а це про справедливе відношення до кожного захисника.
Коли зʼявився мій законопроєкт про 18 місяців - багатьох проблем можна було б уникнути. Але влада вирішила це ігнорувати.
Головне тут в іншому. В тому, що я кажу вже рік: не буде мотивації у людей йти в армію, воювати, коли вони не будуть розуміти чітких термінів служби. Тому це треба вирішувати вже. Люди хочуть простого розуміння, скільки їм служити. Все.
Послухайте це відео. Дослухайтеся нарешті до військових.
”
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Bobua
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Додано: Нед 26 лис, 2023 18:51
Bobua написав:“
Олексій Гончаренко
Заміна наших військових - це не розпустити армію, як багато хто лякає, а це про справедливе відношення до кожного захисника.
Коли зʼявився мій законопроєкт про 18 місяців - багатьох проблем можна було б уникнути. Але влада вирішила це ігнорувати.
Головне тут в іншому. В тому, що я кажу вже рік: не буде мотивації у людей йти в армію, воювати, коли вони не будуть розуміти чітких термінів служби. Тому це треба вирішувати вже. Люди хочуть простого розуміння, скільки їм служити. Все.
Послухайте це відео. Дослухайтеся нарешті до військових.
”
По достаточно достоверным источникам, подготовлен законопроект по которому предполагается демобилизация после 36 месяцев службы, поскольку законопроект подготовлен ведущими фигурами в Раде от слуг народа, скорее всего в ближайший месяц он будет принят.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 18:52
Bobua написав:
“
Олексій Гончаренко
Заміна наших військових - це не розпустити армію, як багато хто лякає, а це про справедливе відношення до кожного захисника.
Коли зʼявився мій законопроєкт про 18 місяців - багатьох проблем можна було б уникнути. Але влада вирішила це ігнорувати.
Головне тут в іншому. В тому, що я кажу вже рік: не буде мотивації у людей йти в армію, воювати, коли вони не будуть розуміти чітких термінів служби. Тому це треба вирішувати вже. Люди хочуть простого розуміння, скільки їм служити. Все.
Послухайте це відео. Дослухайтеся нарешті до військових.
”
Це Гончаренко колишній регіонал ? Чи інший ?
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Додано: Нед 26 лис, 2023 19:00
Ukrainian написав: Bobua написав:
“
Олексій Гончаренко
Заміна наших військових - це не розпустити армію, як багато хто лякає, а це про справедливе відношення до кожного захисника.
Коли зʼявився мій законопроєкт про 18 місяців - багатьох проблем можна було б уникнути. Але влада вирішила це ігнорувати.
Головне тут в іншому. В тому, що я кажу вже рік: не буде мотивації у людей йти в армію, воювати, коли вони не будуть розуміти чітких термінів служби. Тому це треба вирішувати вже. Люди хочуть простого розуміння, скільки їм служити. Все.
Послухайте це відео. Дослухайтеся нарешті до військових.
”
Це Гончаренко колишній регіонал ? Чи інший ?
Це Гончаренко від Європейської солідарності
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pesikot
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Додано: Нед 26 лис, 2023 19:07
Хтось обмірковував, як і чому колективний Захід допустив колосальну помилку для себе, коли він "випестив" і "викохав" путінську роZZію і комуністичний китай?
В чому колективний Захід, західні політики помилилися?
І яка правильна історія, історія, яка була б до України більш поблажливою могла б бути? Альтернативна історія від моменту розпаду совка? Яка могла б бути? Що тоді в 1991 році Заходу потрібно було зробити? Де вони не дотиснули?
Чи Захід вважає Україну колонією роZZії (хоча б потайки?)
Особисто я вважаю колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель на 90% виноватою в укріпленні путінської роZZії і в тому, що зараз відбувається в Україні.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 26 лис, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 19:16
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Xenon
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Додано: Нед 26 лис, 2023 19:17
pesikot написав: Banderlog написав: Shaman написав:
тому, треба що - здатися?
все погано, які пропозиції?
Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще ,
надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту. Не може ця влада домовитись , треба вибирати нову
.
А ти точно військовий ?
Домовлятись з ким ? З Пуйлом ? Про що ?
Так вони давно кажуть, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонька, Запоріжська області - це їхне.
Ти готовий все це віддати ? Ти даєшь гарантію, що не полізуть далі ?
1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?
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Додано: Нед 26 лис, 2023 19:22
Кто-то заткните эту женщину ))) если её уже Xenon цитирует...
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