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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5636563756385639
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:26

  freeze написав:К сожалению, армию не смогли реформировать. Самая популярная горькая шутка у нас, про бумажную армию.

цю систему бюрократії в ЗСУ потрібно змінити на корню. СБУ знає про таке непотребство? Бо це схоже на глобальну диверсію. Все пошкоджене майно потрібно списувати без підтверджень, по акту за підписом 3-х осіб. Це війна, дідько таких бюрократів побрав би.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:28

trololo це брехня. Основні втрати по техніці од арти й птурів , потом підрив на мінах. Скиди удачно застосовуються по піхоті в окопах де після ударів арти нема ребу. Або по пошкодженій техніці що зламалась, підірвалась або одгребла од арти. Крім того для армії дронів нема маси навчених і мотивованих пілотів готових літати з передка. Поки краще донатити на нічні розвіддрони. Може я й помиляюсь на інших ділянках фронту по іншому.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:29

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще ,
надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту.
Не може ця влада домовитись , треба вибирати нову.

А ти точно військовий ?

Домовлятись з ким ? З Пуйлом ? Про що ?
Так вони давно кажуть, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонька, Запоріжська області - це їхне.
Ти готовий все це віддати ? Ти даєшь гарантію, що не полізуть далі ?

1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?

Я задав просте питання, ти на нього не відповів

Ти сказав, що владу треба міняти, бо не можуть домовитись.
Я запитав, про що можно домовитись з тими, хто хоче анексувати наші області

Ти почав розтікатись по древу, так і скажи - я готов віддати області рашистам і я не готов гарантувати, що потім рашисти не будуть нападати на інші області України

Наприклад, я не бачу, про що домовлятись з рашистами.
Всі домовленості з рашистами - це капіталяція України
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:59

  pesikot написав:
Ти почав розтікатись по древу, так і скажи - я готов віддати області рашистам і я не готов гарантувати, що потім рашисти не будуть нападати на інші області України

Наприклад, я не бачу, про що домовлятись з рашистами.
Всі домовленості з рашистами - це капіталяція України

такі як ти й доведуть до капіталяції. :lol:
Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
Banderlog
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