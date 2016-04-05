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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5637563856395640>
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:26

  freeze написав:К сожалению, армию не смогли реформировать. Самая популярная горькая шутка у нас, про бумажную армию.

цю систему бюрократії в ЗСУ потрібно змінити на корню. СБУ знає про таке непотребство? Бо це схоже на глобальну диверсію. Все пошкоджене майно потрібно списувати без підтверджень, по акту за підписом 3-х осіб. Це війна, дідько таких бюрократів побрав би.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:28

trololo це брехня. Основні втрати по техніці од арти й птурів , потом підрив на мінах. Скиди удачно застосовуються по піхоті в окопах де після ударів арти нема ребу. Або по пошкодженій техніці що зламалась, підірвалась або одгребла од арти. Крім того для армії дронів нема маси навчених і мотивованих пілотів готових літати з передка. Поки краще донатити на нічні розвіддрони. Може я й помиляюсь на інших ділянках фронту по іншому.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:29

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще ,
надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту.
Не може ця влада домовитись , треба вибирати нову.

А ти точно військовий ?

Домовлятись з ким ? З Пуйлом ? Про що ?
Так вони давно кажуть, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонька, Запоріжська області - це їхне.
Ти готовий все це віддати ? Ти даєшь гарантію, що не полізуть далі ?

1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?

Я задав просте питання, ти на нього не відповів

Ти сказав, що владу треба міняти, бо не можуть домовитись.
Я запитав, про що можно домовитись з тими, хто хоче анексувати наші області

Ти почав розтікатись по древу, так і скажи - я готов віддати області рашистам і я не готов гарантувати, що потім рашисти не будуть нападати на інші області України

Наприклад, я не бачу, про що домовлятись з рашистами.
Всі домовленості з рашистами - це капіталяція України
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:59

  pesikot написав:
Ти почав розтікатись по древу, так і скажи - я готов віддати області рашистам і я не готов гарантувати, що потім рашисти не будуть нападати на інші області України

Наприклад, я не бачу, про що домовлятись з рашистами.
Всі домовленості з рашистами - це капіталяція України

такі як ти й доведуть до капіталяції. :lol:
Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:06

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Ти почав розтікатись по древу, так і скажи - я готов віддати області рашистам і я не готов гарантувати, що потім рашисти не будуть нападати на інші області України

Наприклад, я не бачу, про що домовлятись з рашистами.
Всі домовленості з рашистами - це капіталяція України

такі як ти й доведуть до капіталяції. :lol:
Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?

"Хоч поржём", зрозуміло ...

Тобто ти так крутився на сковорідці, що таки видав, що готовий віддати області

А потім їх якось відвоювати.
Ти - дурень

Не буде потім ніяких сценаріїв, буде знищення України
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:11

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:
  Bobua написав:

Олексій Гончаренко
Заміна наших військових - це не розпустити армію, як багато хто лякає, а це про справедливе відношення до кожного захисника.
Коли зʼявився мій законопроєкт про 18 місяців - багатьох проблем можна було б уникнути. Але влада вирішила це ігнорувати.
Головне тут в іншому. В тому, що я кажу вже рік: не буде мотивації у людей йти в армію, воювати, коли вони не будуть розуміти чітких термінів служби. Тому це треба вирішувати вже. Люди хочуть простого розуміння, скільки їм служити. Все.
Послухайте це відео. Дослухайтеся нарешті до військових.


Це Гончаренко колишній регіонал ? Чи інший ?

Це Гончаренко від Європейської солідарності

Цей самий Гончаренко ?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:13

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Хтось дуже сильно живе минулим
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:24

  Xenon написав:Безугла пропонує звільнити Залужного

Зображення

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 1551784961

То турнікети Залужний має закуповувати чи може міноборони?
Некомпетентність політичнго керівництва - трагедія України.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:26

  pesikot написав:Ukrainian
Хтось дуже сильно живе минулим

Зв’язку з минулим і сьогоденням зовсім немає ?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
А ти вкурюєш що зараз Пуйло не піде на те щоб навіть ДАТИ ГАРАНТІЇ , не те що ВИКОНАТИ - на корейський сценарій?
Як тільки вкуриш чому - тоді й поговорим.
budivelnik
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