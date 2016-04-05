Banderlog написав:

pesikot написав: Banderlog написав: Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще ,

надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту.

Не може ця влада домовитись , треба вибирати нову. Треба мобілізовувати поповнення, мобілізовувати еконономіку. Треба свої боєприпаси. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. І ще ,надані заходом артсистеми теж зносисились потрібен ремонт і поставки нових. Загалом я за глуху оборону, заливанням все бетоном і поступову заморозку конфлікту.

А ти точно військовий ?



Домовлятись з ким ? З Пуйлом ? Про що ?

Так вони давно кажуть, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонька, Запоріжська області - це їхне.

Ти готовий все це віддати ? Ти даєшь гарантію, що не полізуть далі ? А ти точно військовий ?Домовлятись з ким ? З Пуйлом ? Про що ?Так вони давно кажуть, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонька, Запоріжська області - це їхне.Ти готовий все це віддати ? Ти даєшь гарантію, що не полізуть далі ?

1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?