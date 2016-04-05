RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5637563856395640
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:54

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
А ти вкурюєш що зараз Пуйло не піде на те щоб навіть ДАТИ ГАРАНТІЇ , не те що ВИКОНАТИ - на корейський сценарій?
Як тільки вкуриш чому - тоді й поговорим.

Ні. Поки шо не він заборонив переговори, а зеленський. Спочатку треба дозволити, потім подати сигнал нашим західним партнерам , що ми готові вести переговори на умовах припинення вогню. А там вже побачим готовий він чи не готовий. А поки проводити додаткову мобілізацію окопування й мінування територій. Влада під час війни має бути у військових. Щоб можно було мобілізувати будівельну, дорожну техніку, залізнодорожні вагони, цементні заводи . Не можем робити танки? Допустим, втратили за роки незалежності оборонну промисловість, но цемент і арматуру можем? Де будівництво в фронтовій зоні? Де міни і снаряди? Протипіхотні міни це недоступна для нас технологія?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 599
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:07

Schmit
 
Повідомлень: 3913
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
А ти вкурюєш що зараз Пуйло не піде на те щоб навіть ДАТИ ГАРАНТІЇ , не те що ВИКОНАТИ - на корейський сценарій?
Як тільки вкуриш чому - тоді й поговорим.
Поки шо не він заборонив переговори, а зеленський.
1 Так він і війну не веде і в ООН про це його представники трублять...
І про що з таким брехлом домовлятись? особливо якщо воно вважає що виграє?
2 Будівництво в прифронтовій зоні, підготовка снарядів/мін до війни і так далі - це запитання до тих 73% віривших ( і проголосувавших за цей курс) хто вважав що з пуйлом можна домовитись
До речі - ви й зараз належите до цих 73% бо вірите що пуйлом можна домовитись.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 лис, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26759
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:23

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:Ukrainian
Хтось дуже сильно живе минулим

Зв’язку з минулим і сьогоденням зовсім немає ?

Є. Ось наприклад один з постів одного форумчанина:
  Ukrainian написав:Tip Top
Росія з Україною не воювала і не збирається. Так, балується, допомагаючи сепаратистам щоб в тонусі тримати. Всі великі (як вони про себе думають)країни Америка в тому числі цим зловживають.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6315
З нами з: 19.04.12
Подякував: 95 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:34

  Banderlog написав:1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?

Тил пилить західні гранти "на відбудову". Які ше фортифікації? Яка війна? Дайте кармани набити.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12461
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5637563856395640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137728
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 522220
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2152)
26.11.2023 20:14
Ринок ОВДП (5441)
26.11.2023 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.