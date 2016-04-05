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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 лис, 2023 20:54
budivelnik написав: Banderlog написав:
Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
А ти вкурюєш що зараз Пуйло не піде на те щоб навіть ДАТИ ГАРАНТІЇ , не те що ВИКОНАТИ - на корейський сценарій?
Як тільки вкуриш чому - тоді й поговорим.
Ні. Поки шо не він заборонив переговори, а зеленський. Спочатку треба дозволити, потім подати сигнал нашим західним партнерам , що ми готові вести переговори на умовах припинення вогню. А там вже побачим готовий він чи не готовий. А поки проводити додаткову мобілізацію окопування й мінування територій. Влада під час війни має бути у військових. Щоб можно було мобілізувати будівельну, дорожну техніку, залізнодорожні вагони, цементні заводи . Не можем робити танки? Допустим, втратили за роки незалежності оборонну промисловість, но цемент і арматуру можем? Де будівництво в фронтовій зоні? Де міни і снаряди? Протипіхотні міни це недоступна для нас технологія?
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Додано: Нед 26 лис, 2023 21:07
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Додано: Нед 26 лис, 2023 21:10
Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
А ти вкурюєш що зараз Пуйло не піде на те щоб навіть ДАТИ ГАРАНТІЇ , не те що ВИКОНАТИ - на корейський сценарій?
Як тільки вкуриш чому - тоді й поговорим.
Поки шо не він заборонив переговори, а зеленський.
1 Так він і війну не веде і в ООН про це його представники трублять...
І про що з таким брехлом домовлятись? особливо якщо воно вважає що виграє?
2 Будівництво в прифронтовій зоні, підготовка снарядів/мін до війни і так далі - це запитання до тих 73% віривших ( і проголосувавших за цей курс) хто вважав що з пуйлом можна домовитись
До речі - ви й зараз належите до цих 73% бо вірите що пуйлом можна домовитись.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 26 лис, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 21:23
Ukrainian написав: pesikot написав:Ukrainian
Хтось дуже сильно живе минулим
Зв’язку з минулим і сьогоденням зовсім немає ?
Є. Ось наприклад один з постів одного форумчанина:
Ukrainian написав:Tip Top
Росія з Україною не воювала і не збирається. Так, балується, допомагаючи сепаратистам щоб в тонусі тримати. Всі великі (як вони про себе думають)країни Америка в тому числі цим зловживають.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 21:34
Banderlog написав:
1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?
Тил пилить західні гранти "на відбудову". Які ше фортифікації? Яка війна? Дайте кармани набити.
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