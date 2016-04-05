RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5638563956405641>
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:54

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
А ти вкурюєш що зараз Пуйло не піде на те щоб навіть ДАТИ ГАРАНТІЇ , не те що ВИКОНАТИ - на корейський сценарій?
Як тільки вкуриш чому - тоді й поговорим.

Ні. Поки шо не він заборонив переговори, а зеленський. Спочатку треба дозволити, потім подати сигнал нашим західним партнерам , що ми готові вести переговори на умовах припинення вогню. А там вже побачим готовий він чи не готовий. А поки проводити додаткову мобілізацію окопування й мінування територій. Влада під час війни має бути у військових. Щоб можно було мобілізувати будівельну, дорожну техніку, залізнодорожні вагони, цементні заводи . Не можем робити танки? Допустим, втратили за роки незалежності оборонну промисловість, но цемент і арматуру можем? Де будівництво в фронтовій зоні? Де міни і снаряди? Протипіхотні міни це недоступна для нас технологія?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 599
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:07

Schmit
 
Повідомлень: 3914
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
А ти вкурюєш що зараз Пуйло не піде на те щоб навіть ДАТИ ГАРАНТІЇ , не те що ВИКОНАТИ - на корейський сценарій?
Як тільки вкуриш чому - тоді й поговорим.
Поки шо не він заборонив переговори, а зеленський.
1 Так він і війну не веде і в ООН про це його представники трублять...
І про що з таким брехлом домовлятись? особливо якщо воно вважає що виграє?
2 Будівництво в прифронтовій зоні, підготовка снарядів/мін до війни і так далі - це запитання до тих 73% віривших ( і проголосувавших за цей курс) хто вважав що з пуйлом можна домовитись
До речі - ви й зараз належите до цих 73% бо вірите що пуйлом можна домовитись.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 лис, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26759
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:23

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:Ukrainian
Хтось дуже сильно живе минулим

Зв’язку з минулим і сьогоденням зовсім немає ?

Є. Ось наприклад один з постів одного форумчанина:
  Ukrainian написав:Tip Top
Росія з Україною не воювала і не збирається. Так, балується, допомагаючи сепаратистам щоб в тонусі тримати. Всі великі (як вони про себе думають)країни Америка в тому числі цим зловживають.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6316
З нами з: 19.04.12
Подякував: 95 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:34

  Banderlog написав:1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?

Тил пилить західні гранти "на відбудову". Які ше фортифікації? Яка війна? Дайте кармани набити.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12463
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:36

  Banderlog написав:[
1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?


Очень легко рассуждать про контрнаступление будучи не в армии. Что и делают на этой ветке. Люди далёкие от армии говорят военным, чтоб те шли в лобовую атаку и отвоёвывали нашу землю...а они типа податкы заплатят, но воевать не пойдут.

Я вообще начинаю сомневаться, что контрнаступ в том виде в котором он начался это решение Залужного. Возможно политическое

Выше уже было написано, что похоже рф ведёт войну за существование, а у нас сво. Соседи мобилизовали экономику, перестроили экономику на военные рельсы, а мы продолжаем побираться, а деньги тратить на брукивку. При этом уровень поддержки по всей Европе падает, о чем свидетельствуют выборы, например в Нидерландах. Кстати поляки тоже уже повернулись к нам не передом. Ну до поры до времени оружие давать будут, но если ты сам не способен создать полноценные предприятия по производству оружия (даже самого элементарного) в воюющей стране, то какого х#ра другие тебе что-то там обязаны.

Единственный кому сейчас можно доверять это Залужный, и он отчётливо даёт понять что ситуация не айс. Поэтому, для начала, с цепи спустили безуглую. Содержание такой неоднозначной личности в команде многое говорит об этой команде. Арахамия тоже наговорил #уйни не просто так, сомневаюсь, что этот феерический управленец сам, без подготовки, пришел к пропагондистке мосийчук и давай рубить направо и налево.


Если сейчас не окопаемся в 4ре линии обороны и не перестроим экономику на военные рельсы нас весной может ждать неприятный сюрприз, очень неприятный.

ПС
Увидел фото Абрамса, и опять без решёток и мангалов. Но то такэ
hume
 
Повідомлень: 9225
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:08

hume Абрамси сейчас не применяют , не тот уровень дорог. Но фактор присутствия имеется. Победоносние с победобесием танковие клинья не пройдут.

оч дорогое удовольствие строить линии оборони глубоко в тилу,
у нас нет сейчас глухой оборони.
зачем валить в бетон , если ими никто не воспользуется.
уж лучше готовить бомбу.... раз и навсегда решит проблему.
Востаннє редагувалось Goodman в Нед 26 лис, 2023 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6229
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:10

  hume написав:Я вообще начинаю сомневаться, что контрнаступ в том виде в котором он начался это решение Залужного. Возможно политическое


Залужный в статье признался, что он ошибся, думая что легко смогут пройти на юге. Значит это все таки его идея и его провал.

В любом случае, нужно было захватывать Приднестровье и Брянскую с Курской оболасти. Потом менять территории и пленных. Игра идет на нашей половине поля, у наших ворот. Мяч нужно было забрасывать на территорию соперника. Еще вариант - на каком нибудь арендованном круизном лайнере высадка двух бригад морской пехоты в калининградской области. Вот это козыри были бы для обмена и восстановления статуса КВО.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12463
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:21

  Zebra написав:В любом случае, нужно было захватывать Приднестровье и Брянскую с Курской оболасти. Потом менять территории и пленных. Игра идет на нашей половине поля, у наших ворот. Мяч нужно было забрасывать на территорию соперника. Еще вариант - на каком нибудь арендованном круизном лайнере высадка двух бригад морской пехоты в калининградской области. Вот это козыри были бы для обмена и восстановления статуса КВО.

Zebra, ви не забули, на яких умовах нам давали зброю? Куди цією зброєю нам дозволялося стріляти? І не факт, що зараз немає ніяких заборон.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4409
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Боец ВСУ с позывным Сирко предложил мобилизовать чиновников:

У меня есть опыт работы на госслужбе. Там спокойно можно сокращать 60% персонала

Прокуратура, полиция, таможня - там вообще можно оставить 20% людей. Оставить женщин - пусть работают. Современные методы автоматизации это позволяют

Этого количества чиновников хватит, чтобы пополнить резерв ВСУ для наступления и чтобы дать нам (фронтовикам) немножко отдохнуть

Эти люди всю жизнь существовали за счет налогоплательщиков и поэтому именно они должны в первую очередь защищать государство и, соответственно, налогоплательщиков

На будущее. Если ты мужчина призывного возраста, ты не должен иметь права занимать государственную должность, если у тебя не будет статуса участника боевых действий

Если ты живешь за счет государства, ты должен его защищать
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1236
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5638563956405641>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137767
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 522283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3578)
26.11.2023 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.