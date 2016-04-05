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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 лис, 2023 20:54
budivelnik написав: Banderlog написав:
Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
А ти вкурюєш що зараз Пуйло не піде на те щоб навіть ДАТИ ГАРАНТІЇ , не те що ВИКОНАТИ - на корейський сценарій?
Як тільки вкуриш чому - тоді й поговорим.
Ні. Поки шо не він заборонив переговори, а зеленський. Спочатку треба дозволити, потім подати сигнал нашим західним партнерам , що ми готові вести переговори на умовах припинення вогню. А там вже побачим готовий він чи не готовий. А поки проводити додаткову мобілізацію окопування й мінування територій. Влада під час війни має бути у військових. Щоб можно було мобілізувати будівельну, дорожну техніку, залізнодорожні вагони, цементні заводи . Не можем робити танки? Допустим, втратили за роки незалежності оборонну промисловість, но цемент і арматуру можем? Де будівництво в фронтовій зоні? Де міни і снаряди? Протипіхотні міни це недоступна для нас технологія?
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Додано: Нед 26 лис, 2023 21:07
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Додано: Нед 26 лис, 2023 21:10
Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
Домовленості для мене це корейський сценарій. З часом воно перейде на німецький і на злам берлінської стіни. Вкурюєш, мій непридатний друже?
А ти вкурюєш що зараз Пуйло не піде на те щоб навіть ДАТИ ГАРАНТІЇ , не те що ВИКОНАТИ - на корейський сценарій?
Як тільки вкуриш чому - тоді й поговорим.
Поки шо не він заборонив переговори, а зеленський.
1 Так він і війну не веде і в ООН про це його представники трублять...
І про що з таким брехлом домовлятись? особливо якщо воно вважає що виграє?
2 Будівництво в прифронтовій зоні, підготовка снарядів/мін до війни і так далі - це запитання до тих 73% віривших ( і проголосувавших за цей курс) хто вважав що з пуйлом можна домовитись
До речі - ви й зараз належите до цих 73% бо вірите що пуйлом можна домовитись.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 26 лис, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 21:23
Ukrainian написав: pesikot написав:Ukrainian
Хтось дуже сильно живе минулим
Зв’язку з минулим і сьогоденням зовсім немає ?
Є. Ось наприклад один з постів одного форумчанина:
Ukrainian написав:Tip Top
Росія з Україною не воювала і не збирається. Так, балується, допомагаючи сепаратистам щоб в тонусі тримати. Всі великі (як вони про себе думають)країни Америка в тому числі цим зловживають.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 21:34
Banderlog написав:
1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?
Тил пилить західні гранти "на відбудову". Які ше фортифікації? Яка війна? Дайте кармани набити.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 21:36
Banderlog написав:
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1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?
Очень легко рассуждать про контрнаступление будучи не в армии. Что и делают на этой ветке. Люди далёкие от армии говорят военным, чтоб те шли в лобовую атаку и отвоёвывали нашу землю...а они типа податкы заплатят, но воевать не пойдут.
Я вообще начинаю сомневаться, что контрнаступ в том виде в котором он начался это решение Залужного. Возможно политическое
Выше уже было написано, что похоже рф ведёт войну за существование, а у нас сво. Соседи мобилизовали экономику, перестроили экономику на военные рельсы, а мы продолжаем побираться, а деньги тратить на брукивку. При этом уровень поддержки по всей Европе падает, о чем свидетельствуют выборы, например в Нидерландах. Кстати поляки тоже уже повернулись к нам не передом. Ну до поры до времени оружие давать будут, но если ты сам не способен создать полноценные предприятия по производству оружия (даже самого элементарного) в воюющей стране, то какого х#ра другие тебе что-то там обязаны.
Единственный кому сейчас можно доверять это Залужный, и он отчётливо даёт понять что ситуация не айс. Поэтому, для начала, с цепи спустили безуглую. Содержание такой неоднозначной личности в команде многое говорит об этой команде. Арахамия тоже наговорил #уйни не просто так, сомневаюсь, что этот феерический управленец сам, без подготовки, пришел к пропагондистке мосийчук и давай рубить направо и налево.
Если сейчас не окопаемся в 4ре линии обороны и не перестроим экономику на военные рельсы нас весной может ждать неприятный сюрприз, очень неприятный.
ПС
Увидел фото Абрамса, и опять без решёток и мангалов. Но то такэ
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hume
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Додано: Нед 26 лис, 2023 22:08
hume Абрамси сейчас не применяют , не тот уровень дорог. Но фактор присутствия имеется. Победоносние с победобесием танковие клинья не пройдут.
оч дорогое удовольствие строить линии оборони глубоко в тилу,
у нас нет сейчас глухой оборони.
зачем валить в бетон , если ими никто не воспользуется.
уж лучше готовить бомбу.... раз и навсегда решит проблему.
Востаннє редагувалось Goodman
в Нед 26 лис, 2023 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 22:10
hume написав:
Я вообще начинаю сомневаться, что контрнаступ в том виде в котором он начался это решение Залужного. Возможно политическое
Залужный в статье признался, что он ошибся, думая что легко смогут пройти на юге. Значит это все таки его идея и его провал.
В любом случае, нужно было захватывать Приднестровье и Брянскую с Курской оболасти. Потом менять территории и пленных. Игра идет на нашей половине поля, у наших ворот. Мяч нужно было забрасывать на территорию соперника. Еще вариант - на каком нибудь арендованном круизном лайнере высадка двух бригад морской пехоты в калининградской области. Вот это козыри были бы для обмена и восстановления статуса КВО.
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Zebra
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Додано: Нед 26 лис, 2023 22:21
Zebra написав:
В любом случае, нужно было захватывать Приднестровье и Брянскую с Курской оболасти. Потом менять территории и пленных. Игра идет на нашей половине поля, у наших ворот. Мяч нужно было забрасывать на территорию соперника. Еще вариант - на каком нибудь арендованном круизном лайнере высадка двух бригад морской пехоты в калининградской области. Вот это козыри были бы для обмена и восстановления статуса КВО.
Zebra, ви не забули, на яких умовах нам давали зброю? Куди цією зброєю нам дозволялося стріляти? І не факт, що зараз немає ніяких заборон.
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fler
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Додано: Нед 26 лис, 2023 22:22
Боец ВСУ с позывным Сирко предложил мобилизовать чиновников:
У меня есть опыт работы на госслужбе. Там спокойно можно сокращать 60% персонала
Прокуратура, полиция, таможня - там вообще можно оставить 20% людей. Оставить женщин - пусть работают. Современные методы автоматизации это позволяют
Этого количества чиновников хватит, чтобы пополнить резерв ВСУ для наступления и чтобы дать нам (фронтовикам) немножко отдохнуть
Эти люди всю жизнь существовали за счет налогоплательщиков и поэтому именно они должны в первую очередь защищать государство и, соответственно, налогоплательщиков
На будущее. Если ты мужчина призывного возраста, ты не должен иметь права занимать государственную должность, если у тебя не будет статуса участника боевых действий
Если ты живешь за счет государства, ты должен его защищать
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