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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5638563956405641
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:25

Эти люди всю жизнь существовали за счет налогоплательщиков и поэтому именно они должны в первую очередь защищать государство и, соответственно, налогоплательщиков

Если ты живешь за счет государства, ты должен его защищать
хотаб ку-ку
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:26

  Zebra написав:
  hume написав:Я вообще начинаю сомневаться, что контрнаступ в том виде в котором он начался это решение Залужного. Возможно политическое


Залужный в статье признался, что он ошибся, думая что легко смогут пройти на юге. Значит это все таки его идея и его провал.


Впевнений, слова За у статті про наступ та його хід/розвиток були лише і спеціально для західних партнерів (публіки), бо хто дєвушку танцуєт, той її і ужінаєт. Тобто партнери, надаючі зброю, нав*язували план наступу згідно їхньої військової школи. Тож За їм розжовував, що при наявному асортименті та кількості наданої зброї, їхні алгоритми не працюють.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:38

  fler написав:
  Zebra написав:В любом случае, нужно было захватывать Приднестровье и Брянскую с Курской оболасти. Потом менять территории и пленных. Игра идет на нашей половине поля, у наших ворот. Мяч нужно было забрасывать на территорию соперника. Еще вариант - на каком нибудь арендованном круизном лайнере высадка двух бригад морской пехоты в калининградской области. Вот это козыри были бы для обмена и восстановления статуса КВО.

Zebra, ви не забули, на яких умовах нам давали зброю? Куди цією зброєю нам дозволялося стріляти? І не факт, що зараз немає ніяких заборон.

Радянську зброю, танки Т-64, Т-72, БТР, БМФ, затрофеєне - на одним напрям, західну на внутрішній. Але вже всьо - пізно всрались.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:41

  Goodman написав:hume Абрамси сейчас не применяют , не тот уровень дорог. Но фактор присутствия имеется. Победоносние с победобесием танковие клинья не пройдут.

оч дорогое удовольствие строить линии оборони глубоко в тилу,
у нас нет сейчас глухой оборони.
зачем валить в бетон , если ими никто не воспользуется.
уж лучше готовить бомбу.... раз и навсегда решит проблему.

Москалі навіть в Криму копають лінії оборони і не жаліються на "дорого".
А наші керманичі досі "не мають часу думати стратегічно"? Поганий сценарій навіть не розглядається? Якщо що - є Дніпро?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:43

  pesikot написав:"Хоч поржём", зрозуміло ...

Тобто ти так крутився на сковорідці, що таки видав, що готовий віддати області

А потім їх якось відвоювати.
Ти - дурень

Не буде потім ніяких сценаріїв, буде знищення України


До вас питання і до всіх хто проти переговорів, і за перемогу а кордонах 1991 року. Ви в зсу? Ви конкретно самі готові кордони 1991 року виборювати в окопах? Чи ви з батальйону монако, чи економічний фронт шо донате в кращому випадку 100$ в міс і думає шо це вагомий внесок в перемогу?

Так це шляпа все. За кордони 1991 року можуть "голосувати" тільки воїни, що безпосередньо на війні, а не очкаріки сидячі на кухні.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:54

Головне питання, а що змінять кордони 1991 року? Чи вони краще статуса кво? Більше безпеки? Чому?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:56

  hume написав:
  Banderlog написав:[
1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?
я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.
Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.
2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.
3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?


Очень легко рассуждать про контрнаступление будучи не в армии. Что и делают на этой ветке. Люди далёкие от армии говорят военным, чтоб те шли в лобовую атаку и отвоёвывали нашу землю...а они типа податкы заплатят, но воевать не пойдут.

Я вообще начинаю сомневаться, что контрнаступ в том виде в котором он начался это решение Залужного. Возможно политическое

Выше уже было написано, что похоже рф ведёт войну за существование, а у нас сво. Соседи мобилизовали экономику, перестроили экономику на военные рельсы, а мы продолжаем побираться, а деньги тратить на брукивку. При этом уровень поддержки по всей Европе падает, о чем свидетельствуют выборы, например в Нидерландах. Кстати поляки тоже уже повернулись к нам не передом. Ну до поры до времени оружие давать будут, но если ты сам не способен создать полноценные предприятия по производству оружия (даже самого элементарного) в воюющей стране, то какого х#ра другие тебе что-то там обязаны.

Единственный кому сейчас можно доверять это Залужный, и он отчётливо даёт понять что ситуация не айс. Поэтому, для начала, с цепи спустили безуглую. Содержание такой неоднозначной личности в команде многое говорит об этой команде. Арахамия тоже наговорил #уйни не просто так, сомневаюсь, что этот феерический управленец сам, без подготовки, пришел к пропагондистке мосийчук и давай рубить направо и налево.

Если сейчас не окопаемся в 4ре линии обороны и не перестроим экономику на военные рельсы нас весной может ждать неприятный сюрприз, очень неприятный.

ПС
Увидел фото Абрамса, и опять без решёток и мангалов. Но то такэ

Не буду о политике, кто виноват - Зеленский, Арахамия, Безуглая, Залужный. Залужный, кстати, говорил о том. что он в начале наступления думал, что плохие солдаты, потом, что плохие командиры, потом что-то ещё. Теперь понял, что нужен "порох" - принципиально новые решения.
Недавно здесь не помню кто выкладывал ссылку на беседу с Рустамзаде - "Другая война. Время не ждёт" https://www.youtube.com/watch?v=rVk1TdYah74.
Не знаю, то ли лень было людям послушать 56 минут (длинная беседа), то ли ещё почему-то, но не увидел ни слова обсуждения.
А он говорит именно о войне. И высказывает, на мой взгляд, достаточно неприятные для нас вещи. Послушайте, например, его слова о наступлении (примерно 33-35 минуты).
Здесь принято на каждом слове, где не звучит, что завтра у нас будут F-16, новые Леопарды, IRISы, снаряды, а послезавтра победа, обвинять в "зраде" и в "ухилянстве". Причём, как правило, не со стороны тех, кто реально сам воюет. Они пишут о другом.
Рустазаде говорит, например, о переходе на военные рельсы. Всей страны, а не армии. Думаю, если бы тыл работал на армию, а не на "налоги", если бы заводы работали в 3 смены без выходных для того, чтобы сделать снаряды и прочее, необходимое для войны, то ситуация была бы другая. И бойцы иначе бы говорили. Если бы они видели, что в тылу не ведут спокойную жизнь, такую же, как до войны, и шляются по кабакам, а работают на армию, то и рассуждали бы иначе.
Ладно, не можем мы делать F-16, нет, допустим, денег на производство танков, но неужели не можем выпускать те же 155-мм снаряды? Сколько слышу от разных людей об эффективности 120-мм миномётов и их нехватке на фронте. Неужели мы не способны их производить? Я, к примеру, не могу уже по физическим данным пойти на фронт, но если бы предложили работу на заводе по выпуску оружия, пошёл бы, не задумываясь.
Мне тут как-то доказывали, что в Харькове з-д Малышева не может работать из-за угрозы обстрелов. Но я знаю о другом военном заводе, который обстреливали уже несколько раз, и ничего, он продолжает работать. Да, риски есть. Но всё равно ниже, чем на фронте.
А СБУ сосредоточить силы на том, что необходимо во время войны - выявлении и нейтрализации шпионов и наводчиков.
Рустамзаде правильно говорит - война идёт не на территории Германии, а на территории Украины. Почему немецкий завод должен работать в 3 смены, чтобы обеспечить нас 155-мм снарядами, если мы сами этого не делаем?
Да, может быть надо ввести карточную систему, чтобы кого-то заставить пойти на заводы, пусть даже ради карточки рабочего, а не иждивенца или ещё кого. Сейчас посыпется - "совок" и пр. Но, ребята, война. Серьёзная война, а не то, что было в 2016-2021.
Не хотите серьёзно воевать, так не надо кричать о зраде и победе. Воевать должна не только армия, но и тыл.

P.s. Рустамзаде. между прочим, говорит о том, что русские сделали ударные снаряды для дронов, против которых не помогают решётки и мангалы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 лис, 2023 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:58

  vitaliiangel написав:
Эти люди всю жизнь существовали за счет налогоплательщиков и поэтому именно они должны в первую очередь защищать государство и, соответственно, налогоплательщиков

Если ты живешь за счет государства, ты должен его защищать
хотаб ку-ку

Шо там , Витусик-кукусик ? :D
Ты уже начал платить в бюджет , чтобы что-то требовать от бюджетников? 😀
Придешь , когда начнешь . А заодно расскажешь, сколько лет ты намереваешься прятаться за спины «бюджетников» :D
Сколько лет они должны тебя, ничего не платящего в бюджет, защищать.


ввести карточную систему, чтобы кого-то заставить пойти на заводы, пусть даже ради карточки рабочего, а не иждивенца или ещё кого.


Витальон с талоном на красную рыбу.. Эпично.
А вообще записывайте меня в зрадойобы, но после сегодняшних (и не только) бесед на соседней ветке я убедился окончательно , что нам надо оккупация. Чтоб проснулись. Чтоб была нетерпимость и презрение к трутням Витальонам, не платящим в бюджет и не воюющим лично .
Чтобы в недвигу такого витальона заехал танк орковский. Чтоб оно вмиг поняло цену того, что для него делают другие. Слова не дойдут. Сколько бы песикот не рассказывал об ужасах Ягодного, или Хоттаб о Херсоне, это надо переживать лично. Тогда что-то дойдет.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 лис, 2023 23:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:03

  Zebra написав:
  hume написав:Я вообще начинаю сомневаться, что контрнаступ в том виде в котором он начался это решение Залужного. Возможно политическое


Залужный в статье признался, что он ошибся, думая что легко смогут пройти на юге. Значит это все таки его идея и его провал.

В любом случае, нужно было захватывать Приднестровье и Брянскую с Курской оболасти. Потом менять территории и пленных. Игра идет на нашей половине поля, у наших ворот. Мяч нужно было забрасывать на территорию соперника. Еще вариант - на каком нибудь арендованном круизном лайнере высадка двух бригад морской пехоты в калининградской области. Вот это козыри были бы для обмена и восстановления статуса КВО.

С Залужным не всё так однозначно, он не может напрямую сказать, что решение было политическое. Военные уже весной говорили, что это самоубийство, без некоторых вводных, которых у нас до сих пор нет.

Когда ты воюешь со злобным, беспринципным противником нужно действовать либо так же как он, либо жёстче. Гуманностью, с которой рекламируют украинский плен со сладостями, войны, к сожалению, не выигрываются. Они уже бьют не только по гражданской инфраструктуре, но и по гражданским судам третьих стран. Им вообще на всё насрать, они ставят на победу/уничтожение Украины всё, а ресурсов у них хватит лет на надцать.

К сожалению мы ограничены западными партнёрами, они очень не хотят чтоб мы наносили урон их оружием, по территории рф. Со своим за два года войны как-то не очень.
Модули планирования на наши фабы мы, к сожалению, спроектировать тоже не можем, и въе@ашить ими соответственно тоже.

С превосходящим по силе противником нужно действовать обманом, хитростью и жестокостью. Как и написано в китайской книжке про войну. Но кто-то сказал формировать общественное мнение, что мы вот как пойдем колонной по минным полям, так прямо в Крым и заедем. И общественность в это, к сожалению, поверила. Русские по-ходу тоже слушали про контрнаступ из каждого своего утюга, поэтому,с перепугу,окопались в четыре линии. Это как готовить соперника пол года к правому боковому, и.....ударить правый боковой. К чему были не готовы русские, так это к прорыву на белгород.

Поговаривают, что у нас есть разработки далеко летающих дронов, но все уперлось в бюрократию, коррупцию и государственный заказ. Тому маемо тэ що маемо.


Короче, походу всё очень не очень. Честнее сказать не могу иначе, как говорит наш форумчанин Bee - посодють! И я в это охотно верю.
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