Додано: Нед 26 лис, 2023 22:56

hume написав: Banderlog написав: [

1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?

я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.

Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.

2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.

3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках? 1. а ти даєш гарантію шо крим до кінця літа? Гарантуєш шо підори не візьмуть авдіївку ? шо фронт через рік не посипеться? Хто сказав шо ми виграєм у війні на виснаження? По чом це видно?я готовий зупинитись на тому шо змогли відвоювати й закріпитись.Для цього треба мобілізувати ще хоч третину по людях від тих що є. треба багато арти й рсзв і мін особливо протипіхотних. і будівельна технніку мобілізувати на будівництво укріпленнь. Погодяться вони на припинення вогню добре, не погодяться то тримати оборону тупо дешевше ніж наступати.2. скіки мож говорити шо ні, не військовий. Мобілізований. В мирний час ноги б моєї в армії не було. В воєнний я теж не доброволець, як фріз чи холява. І повір мені на слово таких як вони в армії з кожним днем все менше.3. Давай свої пропозиції -як ми маєм закінчити війну? Є в нас для наступу 3кратна перевага? Є панування в повітрі? Дійдем до границь 91? Точно? Житєлєй донбаса далі куди? В фільтраційні лагєря? Мову вчити? І на вибори допустим? Далі війна закінчиться? Гарантуєш? Крим також візьмем прям без флоту? На надувних моторних лодках?



Очень легко рассуждать про контрнаступление будучи не в армии. Что и делают на этой ветке. Люди далёкие от армии говорят военным, чтоб те шли в лобовую атаку и отвоёвывали нашу землю...а они типа податкы заплатят, но воевать не пойдут.



Я вообще начинаю сомневаться, что контрнаступ в том виде в котором он начался это решение Залужного. Возможно политическое



Выше уже было написано, что похоже рф ведёт войну за существование, а у нас сво. Соседи мобилизовали экономику, перестроили экономику на военные рельсы, а мы продолжаем побираться, а деньги тратить на брукивку. При этом уровень поддержки по всей Европе падает, о чем свидетельствуют выборы, например в Нидерландах. Кстати поляки тоже уже повернулись к нам не передом. Ну до поры до времени оружие давать будут, но если ты сам не способен создать полноценные предприятия по производству оружия (даже самого элементарного) в воюющей стране, то какого х#ра другие тебе что-то там обязаны.



Единственный кому сейчас можно доверять это Залужный, и он отчётливо даёт понять что ситуация не айс. Поэтому, для начала, с цепи спустили безуглую. Содержание такой неоднозначной личности в команде многое говорит об этой команде. Арахамия тоже наговорил #уйни не просто так, сомневаюсь, что этот феерический управленец сам, без подготовки, пришел к пропагондистке мосийчук и давай рубить направо и налево.



Если сейчас не окопаемся в 4ре линии обороны и не перестроим экономику на военные рельсы нас весной может ждать неприятный сюрприз, очень неприятный.



ПС

Увидел фото Абрамса, и опять без решёток и мангалов. Но то такэ Очень легко рассуждать про контрнаступление будучи не в армии. Что и делают на этой ветке. Люди далёкие от армии говорят военным, чтоб те шли в лобовую атаку и отвоёвывали нашу землю...а они типа податкы заплатят, но воевать не пойдут.Я вообще начинаю сомневаться, что контрнаступ в том виде в котором он начался это решение Залужного. Возможно политическоеВыше уже было написано, что похоже рф ведёт войну за существование, а у нас сво. Соседи мобилизовали экономику, перестроили экономику на военные рельсы, а мы продолжаем побираться, а деньги тратить на брукивку. При этом уровень поддержки по всей Европе падает, о чем свидетельствуют выборы, например в Нидерландах. Кстати поляки тоже уже повернулись к нам не передом. Ну до поры до времени оружие давать будут, но если ты сам не способен создать полноценные предприятия по производству оружия (даже самого элементарного) в воюющей стране, то какого х#ра другие тебе что-то там обязаны.Единственный кому сейчас можно доверять это Залужный, и он отчётливо даёт понять что ситуация не айс. Поэтому, для начала, с цепи спустили безуглую. Содержание такой неоднозначной личности в команде многое говорит об этой команде. Арахамия тоже наговорил #уйни не просто так, сомневаюсь, что этот феерический управленец сам, без подготовки, пришел к пропагондистке мосийчук и давай рубить направо и налево.Если сейчас не окопаемся в 4ре линии обороны и не перестроим экономику на военные рельсы нас весной может ждать неприятный сюрприз, очень неприятный.ПСУвидел фото Абрамса, и опять без решёток и мангалов. Но то такэ

Не буду о политике, кто виноват - Зеленский, Арахамия, Безуглая, Залужный. Залужный, кстати, говорил о том. что он в начале наступления думал, что плохие солдаты, потом, что плохие командиры, потом что-то ещё. Теперь понял, что нужен "порох" - принципиально новые решения.Недавно здесь не помню кто выкладывал ссылку на беседу с Рустамзаде - "Другая война. Время не ждёт"Не знаю, то ли лень было людям послушать 56 минут (длинная беседа), то ли ещё почему-то, но не увидел ни слова обсуждения.А он говорит именно о войне. И высказывает, на мой взгляд, достаточно неприятные для нас вещи. Послушайте, например, его слова о наступлении (примерно 33-35 минуты).Здесь принято на каждом слове, где не звучит, что завтра у нас будут F-16, новые Леопарды, IRISы, снаряды, а послезавтра победа, обвинять в "зраде" и в "ухилянстве". Причём, как правило, не со стороны тех, кто реально сам воюет. Они пишут о другом.Рустазаде говорит, например, о переходе на военные рельсы. Всей страны, а не армии. Думаю, если бы тыл работал на армию, а не на "налоги", если бы заводы работали в 3 смены без выходных для того, чтобы сделать снаряды и прочее, необходимое для войны, то ситуация была бы другая. И бойцы иначе бы говорили. Если бы они видели, что в тылу не ведут спокойную жизнь, такую же, как до войны, и шляются по кабакам, а работают на армию, то и рассуждали бы иначе.Ладно, не можем мы делать F-16, нет, допустим, денег на производство танков, но неужели не можем выпускать те же 155-мм снаряды? Сколько слышу от разных людей об эффективности 120-мм миномётов и их нехватке на фронте. Неужели мы не способны их производить? Я, к примеру, не могу уже по физическим данным пойти на фронт, но если бы предложили работу на заводе по выпуску оружия, пошёл бы, не задумываясь.Мне тут как-то доказывали, что в Харькове з-д Малышева не может работать из-за угрозы обстрелов. Но я знаю о другом военном заводе, который обстреливали уже несколько раз, и ничего, он продолжает работать. Да, риски есть. Но всё равно ниже, чем на фронте.А СБУ сосредоточить силы на том, что необходимо во время войны - выявлении и нейтрализации шпионов и наводчиков.Рустамзаде правильно говорит - война идёт не на территории Германии, а на территории Украины. Почему немецкий завод должен работать в 3 смены, чтобы обеспечить нас 155-мм снарядами, если мы сами этого не делаем?Да, может быть надо ввести карточную систему, чтобы кого-топойти на заводы, пусть даже ради карточки рабочего, а не иждивенца или ещё кого. Сейчас посыпется - "совок" и пр. Но, ребята,. Серьёзная война, а не то, что было в 2016-2021.Не хотите серьёзно воевать, так не надо кричать о зраде и победе. Воевать должна не только армия, но и тыл.P.s. Рустамзаде. между прочим, говорит о том, что русские сделали ударные снаряды для дронов, против которых не помогают решётки и мангалы.