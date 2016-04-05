ЛАД написав:

[выкладывал ссылку на беседу с Рустамзаде - "Другая война. Время не ждёт"Не знаю, то ли лень было людям послушать 56 минут (длинная беседа), то ли ещё почему-то, но не увидел ни слова обсуждения.А он говорит именно о войне. И высказывает, на мой взгляд, достаточно неприятные для нас вещи. Послушайте, например, его слова о наступлении (примерно 33-35 минуты).Здесь принято на каждом слове, где не звучит, что завтра у нас будут F-16, новые Леопарды, IRISы, снаряды, а послезавтра победа, обвинять в "зраде" и в "ухилянстве". Причём, как правило, не со стороны тех, кто реально сам воюет. Они пишут о другом.Рустазаде говорит, например, о переходе на военные рельсы. Всей страны, а не армии. Думаю, если бы тыл работал на армию, а не на "налоги", если бы заводы работали в 3 смены без выходных для того, чтобы сделать снаряды и прочее, необходимое для войны, то ситуация была бы другая. И бойцы иначе бы говорили. Если бы они видели, что в тылу не ведут спокойную жизнь, такую же, как до войны, и шляются по кабакам, а работают на армию, то и рассуждали бы иначе.Ладно, не можем мы делать F-16, нет, допустим, денег на производство танков, но неужели не можем выпускать те же 155-мм снаряды? Сколько слышу от разных людей об эффективности 120-мм миномётов и их нехватке на фронте. Неужели мы не способны их производить? Я, к примеру, не могу уже по физическим данным пойти на фронт, но если бы предложили работу на заводе по выпуску оружия, пошёл бы, не задумываясь.Мне тут как-то доказывали, что в Харькове з-д Малышева не может работать из-за угрозы обстрелов. Но я знаю о другом военном заводе, который обстреливали уже несколько раз, и ничего, он продолжает работать. Да, риски есть. Но всё равно ниже, чем на фронте.А СБУ сосредоточить силы на том, что необходимо во время войны - выявлении и нейтрализации шпионов и наводчиков.Рустамзаде правильно говорит - война идёт не на территории Германии, а на территории Украины. Почему немецкий завод должен работать в 3 смены, чтобы обеспечить нас 155-мм снарядами, если мы сами этого не делаем?Да, может быть надо ввести карточную систему, чтобы кого-топойти на заводы, пусть даже ради карточки рабочего, а не иждивенца или ещё кого. Сейчас посыпется - "совок" и пр. Но, ребята,. Серьёзная война, а не то, что было в 2016-2021.Не хотите серьёзно воевать, так не надо кричать о зраде и победе. Воевать должна не только армия, но и тыл.P.s. Рустамзаде. между прочим, говорит о том, что русские сделали ударные снаряды для дронов, против которых не помогают решётки и мангалы.