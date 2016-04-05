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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 56405641564256435644>
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:23

  katso написав:
  Banderlog написав:Ні. Поки шо не він заборонив переговори, а зеленський


И помоему даже успели зашить это где-то в законах

О, дуже слушна думка. І шож там зашили в законах?
Арестович вон предлагал и вынужден был уехать из страны по итогу.

Тобто потрібно було слухать Арестовича, який поїхав?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:30

  Water написав:
  ЛАД написав:Я, к примеру, не могу уже по физическим данным пойти на фронт, но если бы предложили работу на заводе по выпуску оружия, пошёл бы, не задумываясь.

Ви вже питали, особисто я вам вже пояснював, але якщо у вас є таке бажання, пробуйте:
Якщо ви хочете зробити свій внесок у перемогу країни, напишіть листа на електронну адресу, вказавши при цьому:

прізвище, ім’я, по батькові;
місто, в якому проживаєте / маєте можливість працювати;
коротко – професію / кваліфікацію / спеціалізацію / досвід;
контактний номер телефону.

Лист надсилати на пошту — Kadry.Rezerv@ukroboronprom.com

Перший раз чую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:33

  Water написав:О, дуже слушна думка. І шож там зашили в законах?


Ну навскидку вот - https://jurliga.ligazakon.net/news/2143 ... v-z-putnim.

Указом № 679/2022 Президент Володимир Зеленський увів у дію рішенні РНБО від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу російської федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зокрема, в рішенні РНБО констатовано неможливість проведення переговорів з президентом російської федерації путіним.


Нафига было вот это вот делать, это сделало страну сильнее? Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров - типа "а на этот документ не обращайте внимания"? В стиле "я своему слову хозяин - захотел дал захотел забрал обратно" ?
Востаннє редагувалось katso в Нед 26 лис, 2023 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:33

  Water написав:
  katso написав:
  Banderlog написав:Ні. Поки шо не він заборонив переговори, а зеленський


И помоему даже успели зашить это где-то в законах

О, дуже слушна думка. І шож там зашили в законах?

Вроде, запрет на переговоры.
Арестович вон предлагал и вынужден был уехать из страны по итогу.

Тобто потрібно було слухать Арестовича, який поїхав?

Он предлагал до того, как уехал.
И его отъезд ничего не поменял ни в положении страны, ни в ситуации на фронте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:38

  ЛАД написав:[выкладывал ссылку на беседу с Рустамзаде - "Другая война. Время не ждёт" https://www.youtube.com/watch?v=rVk1TdYah74.
Не знаю, то ли лень было людям послушать 56 минут (длинная беседа), то ли ещё почему-то, но не увидел ни слова обсуждения.
А он говорит именно о войне. И высказывает, на мой взгляд, достаточно неприятные для нас вещи. Послушайте, например, его слова о наступлении (примерно 33-35 минуты).
Здесь принято на каждом слове, где не звучит, что завтра у нас будут F-16, новые Леопарды, IRISы, снаряды, а послезавтра победа, обвинять в "зраде" и в "ухилянстве". Причём, как правило, не со стороны тех, кто реально сам воюет. Они пишут о другом.
Рустазаде говорит, например, о переходе на военные рельсы. Всей страны, а не армии. Думаю, если бы тыл работал на армию, а не на "налоги", если бы заводы работали в 3 смены без выходных для того, чтобы сделать снаряды и прочее, необходимое для войны, то ситуация была бы другая. И бойцы иначе бы говорили. Если бы они видели, что в тылу не ведут спокойную жизнь, такую же, как до войны, и шляются по кабакам, а работают на армию, то и рассуждали бы иначе.
Ладно, не можем мы делать F-16, нет, допустим, денег на производство танков, но неужели не можем выпускать те же 155-мм снаряды? Сколько слышу от разных людей об эффективности 120-мм миномётов и их нехватке на фронте. Неужели мы не способны их производить? Я, к примеру, не могу уже по физическим данным пойти на фронт, но если бы предложили работу на заводе по выпуску оружия, пошёл бы, не задумываясь.
Мне тут как-то доказывали, что в Харькове з-д Малышева не может работать из-за угрозы обстрелов. Но я знаю о другом военном заводе, который обстреливали уже несколько раз, и ничего, он продолжает работать. Да, риски есть. Но всё равно ниже, чем на фронте.
А СБУ сосредоточить силы на том, что необходимо во время войны - выявлении и нейтрализации шпионов и наводчиков.
Рустамзаде правильно говорит - война идёт не на территории Германии, а на территории Украины. Почему немецкий завод должен работать в 3 смены, чтобы обеспечить нас 155-мм снарядами, если мы сами этого не делаем?
Да, может быть надо ввести карточную систему, чтобы кого-то заставить пойти на заводы, пусть даже ради карточки рабочего, а не иждивенца или ещё кого. Сейчас посыпется - "совок" и пр. Но, ребята, война. Серьёзная война, а не то, что было в 2016-2021.
Не хотите серьёзно воевать, так не надо кричать о зраде и победе. Воевать должна не только армия, но и тыл.

P.s. Рустамзаде. между прочим, говорит о том, что русские сделали ударные снаряды для дронов, против которых не помогают решётки и мангалы.

Рустамадзе один из тех кого я иногда слушаю. Говорит адекватные вещи непредвзято, как любят это делать украинские блогеры, но вы же понимаете здесь, как я понял, нельзя обсуждать никакую критику, даже конструктивную. Тем более какого-то там азербайджанца. Не любят здесь обсуждать проблемы, менталитет совка, если есть проблема, тогда ее под ковёр и сделаем вид, что проблемы нет.ну чтоб никого не огорчать. В моём мире если есть проблема её обязательно нужно вытаскивать на поверхность,разбирать и делать работу над ошибками.

Кстати, начал смотреть Наки, он вроде русский, но иногда в обзорах войны становится слишком проукраинским.

Промышленность
Правильное мнение, почему завод в Германии должен работать в три смены, а в воюющей Украине не могут обеспечить необходимого производства самого элементарного вооружения, но ни дня без коррупционных скандалов. Или очередного стука ТЦК в очередное дно. Полностью оторванный тыл от боевых действий, коррупционные скандалы, неспособность наладить военную промышленность, советские командиры длбебы и многие другие факторы деморализующе влияют на военных зсу и, соответственно на мобилизацию. Идейные давно в армии, мотивировать других можно только денежным пособием, а значит нужно пересматривать их месячное содержание.

Кстати, смотрю коррупционные скандалы приводят не к посадкам а к выходу под миллионные заставы. То есть наладили легальный способ наполнения бюджета. Украл на 500 лямов, выходи под 30млн.

И по поводу снарядов, которые пробивают защиту. Показывали действие ланцетов с двойным зарядом, сначала пробивается защитная решетка, потом второй подрыв. Но с решетками все таки есть надежда, а мангалы помогают от сбросов боеприпаса с кумулятивным действием, который попадает приямо в отсек с БК, который у европейских танков в башне.
Востаннє редагувалось hume в Нед 26 лис, 2023 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:41

ЛАД

Я помню, что этот Арестович говорил вначале войны и как он переобулся сейчас. Это и интернет не даст забыть.

Нет ему никакого оправдания, как он пел красиво. А помните тот переломный момент его карьеры? Когда погнали за высказывание про ракету над Днепром
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Открою вам секрет, почему промышленность не стала на военные рельсы - потому что правительство хочет, чтоб промышеленность работала на оборонку без наценки. Одно из местных предприятий, где работает мой человек, сказал, что предприятие прекратило участвовать в оборонзаказах, потому что выхлоп запрещен. У нас же рыночная экономика. Предприятие делает то, что ему выгодно.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:07

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:P.s. Спасибо за сравнение с "Мы будем отходить в горы". Не очень...
это юмор. вы ж не обиделись?

Да я понял. Но ... не очень.
  ЛАД написав:в "ту" войну карточки вводили и вполне рыночные Англия, США, Германия.
пока гора другой литературы, а читать больше 30-40 стр день не получается, как нибудь доберусь до карточек МВ2. Современный бизнес считает доходы не в карточках и не в гривнах. На предложение продавать мыло по карточкам может быть встречное предложение - идти лесом. Да есть противоречие бизнеса и войны, не смотря на войну работают (не за спасибо) автосалоны, рестораны, дискотеки.

Тем не менее, практика показывает, что бизнес вполне себе может работать и при карточной системе. И не за спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:10

  hume написав:...... в воюющей Украине не могут обеспечить необходимого производства самого элементарного вооружения
........ неспособность наладить военную промышленность.....

Если бы неспособность...
Я пока не вижу даже попыток.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:12

  ЛАД написав:Тем не менее, практика показывает, что бизнес вполне себе может работать и при карточной системе. И не за спасибо.
я работал в бизнесе в т.ч. с гос.заказами от мин.обороны. Участвовали в тендерах. Что-то выигрывали. Не хочу нырять в те далёкие подробности, но не один серьёзный госзаказ мы не выполнили. Кроме одной мелочи для подводной лодки Запорожье.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 лис, 2023 00:15, всього редагувалось 2 разів.
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