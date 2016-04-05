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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:13
Andrey2512 написав:ЛАД
Я помню, что этот Арестович говорил вначале войны и как он переобулся сейчас. Это и интернет не даст забыть.
Нет ему никакого оправдания, как он пел красиво. А помните тот переломный момент его карьеры? Когда погнали за высказывание про ракету над Днепром
В начале войны он "успокаивал".
И тогда это было действительно нужно. Если бы он сказал то, что говорят сейчас, то границу просто снесли бы.
Высказывание помню. Не видел (и тогда) ничего особенного. Вполне возможная ситуация, из которой ничего не следует. В любом случае вражескую ракету надо сбивать и вина в жертвах на враге.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 27 лис, 2023 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:15
Що за ппц відбувається на гілці? Що це за парад зрадофілів? Все, підписуємо капітуляцію, повертаємо Януковича в президенти?
Вибачаюсь наперед за грубість, але яким тупим треба бути, щоб не розуміти, що "заборона переговорів" - це чисто декларативний документ, він не забороняє реальні переговори "за кулісами". І якщо нам нічого не відомо про успішність закулісних переговорів, значить поки вони не приносять результат.
І про що взагалі ми можемо говорити зараз? Про нейтральність і позаблоковість, як було в березні 2022? А хто буде гарантувати, що Росія дотримається слова? Хто? Я питаю у вас, "панове-переговорщики". Росія напала (порушивши Будапештські угоди) у 2014 по тій причині, що Україна збиралася в НАТО, чи тому, що Україна НЕ БУЛА в НАТО?
Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:16
Zebra написав:
Открою вам секрет, почему промышленность не стала на военные рельсы - потому что правительство хочет, чтоб промышеленность работала на оборонку без наценки. Одно из местных предприятий, где работает мой человек, сказал, что предприятие прекратило участвовать в оборонзаказах, потому что выхлоп запрещен. У нас же рыночная экономика. Предприятие делает то, что ему выгодно.
Это уже давно исправили.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:19
Andrey2512 написав:Zebra
А если ему выгодно торговать с Рашкой?
Или вообще выгодно в оккупации оказаться 😂
В оккупации оказаться невыгодно никому.
И никакое предприятие не может работать без прибыли. Надо деньги хотя бы на выплату зарплаты. Как минимум.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 27 лис, 2023 00:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:19
ЛАД написав:
Это уже давно исправили.
бизнес там где можно заработать будет в очереди на ступеньках ночевать.
ЛАД написав:
Я пока не вижу даже попыток.
в г.Киеве от метро Печерская по ул. ген.Алмазова на расстоянии 500 метров 4 пункта обмена валют. В другую сторону пойти там тоже есть. Бизнес очень хочет работать и зарабатывать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 лис, 2023 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:23
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Тем не менее, практика показывает, что бизнес вполне себе может работать и при карточной системе. И не за спасибо.
я работал в бизнесе в т.ч. с гос.заказами от мин.обороны. Участвовали в тендерах. Что-то выигрывали. Не хочу нырять в те далёкие подробности, но не один серьёзный госзаказ мы не выполнили. Кроме одной мелочи для подводной лодки Запорожье.
Почему?
Не смогли? Не захотели? Какие-то др. причины?
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:24
Востаннє редагувалось hume
в Пон 27 лис, 2023 00:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:25
ЛАД написав:
Какие-то др. причины?
я не могу их здесь озвучивать, не то чтобы тайна, не моя информация. Это как чужую вещь отдать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 лис, 2023 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:25
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Это уже давно исправили.
бизнес там где можно заработать будет в очереди на ступеньках ночевать.
ЛАД написав:
Я пока не вижу даже попыток.
в г.Киеве от метро Печерская по ул. ген.Алмазова на расстоянии 500 метров 4 пункта обмена валют. В другую сторону пойти там тоже есть. Бизнес очень хочет работать и зарабатывать.
Я говорил о попытках организации военного производства, а не обмена валют.
Не может в условиях войны продолжаться жизнь, как в мирное время.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:26
thenewepic
,
Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?
Комусь «аби відпустили в Польщу», хтось і справді розумово обмежений.
Хтось настільки боїться за себе сьогодні (щоб не призвали), що готовий ризикувати дітьми і внуками.
Я сьогодні на 90% вирішив - мені не по дорозі з цією публікою. Київ для нерухомості більше не розглядаю. Щось в Європі. На що зможу заробити.
У випадку виклику в ТЦК - буду морозитися також.
Хай хитрожопі вітальяни і ті, кому пофіг, чи він платить в бюджет, чи ні, самі захищають себе і свою годувальницю-нерухомість.
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