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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:27
ЛАД написав:
Я говорил о попытках организации военного производства, а не обмена валют.
Не может в условиях войны продолжаться жизнь, как в мирное время.
бизнесу без разницы заборы красить, валюту менять или дроны собирать. Им нужно только ROI При правильном подходе тысячи предприятий начнут работать на оборонку хоть завтра.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:35
thenewepic написав:
Що за ппц відбувається на гілці? Що це за парад зрадофілів? Все, підписуємо капітуляцію, повертаємо Януковича в президенти?
Вибачаюсь наперед за грубість, але яким тупим треба бути, щоб не розуміти, що "заборона переговорів" - це чисто декларативний документ, він не забороняє реальні переговори "за кулісами". І якщо нам нічого не відомо про успішність закулісних переговорів, значить поки вони не приносять результат.
І про що взагалі ми можемо говорити зараз? Про нейтральність і позаблоковість, як було в березні 2022? А хто буде гарантувати, що Росія дотримається слова? Хто? Я питаю у вас, "панове-переговорщики". Росія напала (порушивши Будапештські угоди) у 2014 по тій причині, що Україна збиралася в НАТО, чи тому, що Україна НЕ БУЛА в НАТО?
Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?
Речь не о капитуляции, а о том, что нам практически невозможно без некоторых вводных успешно деокупировать оккупированные области. Поэтому здравый смысл подсказывает вести войну с позиции обороны перемалывая технику и оккупантов в лобовых мясных штурмах, зачем нам перенимать их глупый опыт. Забетонироваться по всей линии, сделать укреп Авдеевку по всей линии, а за ней забетонировать вторую Авдеевку и желательно третью. Пока же видим с точностью до наоборот.
Самое тупое это пустить в расход наших военных, как это регулярно делают кацапы.
А зрада это обманывать всех, в том числе себя о том как у нас всё распи$дато. Ра$птздато только у чиновьечьей верхушке, которая пи$дит так, как будто завтра в этой стране уже не наступит.
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