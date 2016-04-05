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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5642564356445645>
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:35

  thenewepic написав:Що за ппц відбувається на гілці? Що це за парад зрадофілів? Все, підписуємо капітуляцію, повертаємо Януковича в президенти?
Вибачаюсь наперед за грубість, але яким тупим треба бути, щоб не розуміти, що "заборона переговорів" - це чисто декларативний документ, він не забороняє реальні переговори "за кулісами". І якщо нам нічого не відомо про успішність закулісних переговорів, значить поки вони не приносять результат.

І про що взагалі ми можемо говорити зараз? Про нейтральність і позаблоковість, як було в березні 2022? А хто буде гарантувати, що Росія дотримається слова? Хто? Я питаю у вас, "панове-переговорщики". Росія напала (порушивши Будапештські угоди) у 2014 по тій причині, що Україна збиралася в НАТО, чи тому, що Україна НЕ БУЛА в НАТО?

Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?


Речь не о капитуляции, а о том, что нам практически невозможно без некоторых вводных успешно деокупировать оккупированные области. Поэтому здравый смысл подсказывает вести войну с позиции обороны перемалывая технику и оккупантов в лобовых мясных штурмах, зачем нам перенимать их глупый опыт. Забетонироваться по всей линии, сделать укреп Авдеевку по всей линии, а за ней забетонировать вторую Авдеевку и желательно третью. Пока же видим с точностью до наоборот.

Самое тупое это пустить в расход наших военных, как это регулярно делают кацапы.

А зрада это обманывать всех, в том числе себя о том как у нас всё распи$дато. Ра$птздато только у чиновьечьей верхушке, которая пи$дит так, как будто завтра в этой стране уже не наступит.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:44

  thenewepic написав:Що за ппц відбувається на гілці? Що це за парад зрадофілів? Все, підписуємо капітуляцію, повертаємо Януковича в президенти?
Вибачаюсь наперед за грубість, але яким тупим треба бути, щоб не розуміти, що "заборона переговорів" - це чисто декларативний документ, він не забороняє реальні переговори "за кулісами". І якщо нам нічого не відомо про успішність закулісних переговорів, значить поки вони не приносять результат.

Закон это не декларация.

І про що взагалі ми можемо говорити зараз? Про нейтральність і позаблоковість, як було в березні 2022? А хто буде гарантувати, що Росія дотримається слова? Хто? Я питаю у вас, "панове-переговорщики". Росія напала (порушивши Будапештські угоди) у 2014 по тій причині, що Україна збиралася в НАТО, чи тому, що Україна НЕ БУЛА в НАТО?

Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?

Правильно написал hume?
здесь, как я понял, нельзя обсуждать никакую критику, даже конструктивную. Тем более какого-то там азербайджанца. Не любят здесь обсуждать проблемы, менталитет совка, если есть проблема, тогда ее под ковёр и сделаем вид, что проблемы нет.ну чтоб никого не огорчать.

Предложите свой вариант, что нужно делать?
В условиях, когда даже Залужный признаёт наличие тупика.
Тут некоторые прогнозируют ещё несколько лет войны. Во всяком случае, похоже, что на окончание в 2024 рассчитывать не приходится.
Что будет с Украиной через эти несколько лет? Надеюсь, Вы не рассчитываете, что в результате мы разбогатеем на этой войне, как США после Второй мировой?
Может, на западе всё хорошо и можно продолжать ещё лет десять?
Уже писал, для меня вина Зеленского в том, что не сумел избежать войны. Сегодня условия переговоров значительно хуже, чем были до 24.02.22. Дождаться ещё худших условий?
"Будапештська угода" была филькиной грамотой, так "декларация о намерениях", а не договор. Англия и США ясно об этом сказали - это не обязательство. И сегодня они нам помогают совсем не благодаря ей.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:52

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Я говорил о попытках организации военного производства, а не обмена валют.
Не может в условиях войны продолжаться жизнь, как в мирное время.
бизнесу без разницы заборы красить, валюту менять или дроны собирать. Им нужно только ROI При правильном подходе тысячи предприятий начнут работать на оборонку хоть завтра.

Организация военного производства несколько сложнее организации обменки.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:52

  adeges написав:Головне питання, а що змінять кордони 1991 року? Чи вони краще статуса кво? Більше безпеки? Чому?

Кілька мільйонів біженців зможуть повернутися додому...
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:53

  Hotab написав:thenewepic ,

Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?


Комусь «аби відпустили в Польщу», хтось і справді розумово обмежений.
Хтось настільки боїться за себе сьогодні (щоб не призвали), що готовий ризикувати дітьми і внуками.
Я сьогодні на 90% вирішив - мені не по дорозі з цією публікою. Київ для нерухомості більше не розглядаю. Щось в Європі. На що зможу заробити.
У випадку виклику в ТЦК - буду морозитися також.
Хай хитрожопі вітальяни і ті, кому пофіг, чи він платить в бюджет, чи ні, самі захищають себе і свою годувальницю-нерухомість.

Интересное решение. :)
А я мечтаю о боевом вертолёте для Вас.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:53

  Hotab написав:thenewepic ,

Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?


Комусь «аби відпустили в Польщу», хтось і справді розумово обмежений.
Хтось настільки боїться за себе сьогодні (щоб не призвали), що готовий ризикувати дітьми і внуками.
Я сьогодні на 90% вирішив - мені не по дорозі з цією публікою. Київ для нерухомості більше не розглядаю. Щось в Європі. На що зможу заробити.
У випадку виклику в ТЦК - буду морозитися також.
Хай хитрожопі вітальяни і ті, кому пофіг, чи він платить в бюджет, чи ні, самі захищають себе і свою годувальницю-нерухомість.

Смотрите Канада/США/Австралия. Надёжнее.
Новая Зеландия вообще надёжно и красиво, но озоновая дыра...
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:58

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Самый офигенный укреп - Херсон. Авдеевку штурмуют долго, а Херсон туда-сюда успел. 😂
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 01:00

  katso написав:Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров

О, а ви кажете за заборону вести переговори в принципі, а воно заборона вести переговори з..., в якого в очах Зеленський "увідел мір".
Тобто, переговори можуть вести і зараз, но не з...
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 01:03

  ЛАД написав:
  hume написав:...... в воюющей Украине не могут обеспечить необходимого производства самого элементарного вооружения
........ неспособность наладить военную промышленность.....

Если бы неспособность...
Я пока не вижу даже попыток.

А ви маєте можливість стежити за всім ВПК України? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 01:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

katso написав:
  Water написав:О, дуже слушна думка. І шож там зашили в законах?


Ну навскидку вот - https://jurliga.ligazakon.net/news/2143 ... v-z-putnim.

Указом № 679/2022 Президент Володимир Зеленський увів у дію рішенні РНБО від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу російської федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зокрема, в рішенні РНБО констатовано неможливість проведення переговорів з президентом російської федерації путіним.


Нафига было вот это вот делать, это сделало страну сильнее? Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров - типа "а на этот документ не обращайте внимания"? В стиле "я своему слову хозяин - захотел дал захотел забрал обратно" ?


Указ це не закон
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