thenewepic написав:

Що за ппц відбувається на гілці? Що це за парад зрадофілів? Все, підписуємо капітуляцію, повертаємо Януковича в президенти?Вибачаюсь наперед за грубість, але яким тупим треба бути, щоб не розуміти, що "заборона переговорів" - це чисто декларативний документ, він не забороняє реальні переговори "за кулісами". І якщо нам нічого не відомо про успішність закулісних переговорів, значить поки вони не приносять результат.І про що взагалі ми можемо говорити зараз? Про нейтральність і позаблоковість, як було в березні 2022? А хто буде гарантувати, що Росія дотримається слова? Хто? Я питаю у вас, "панове-переговорщики". Росія напала (порушивши Будапештські угоди) у 2014 по тій причині, що Україна збиралася в НАТО, чи тому, що Україна НЕ БУЛА в НАТО?Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?