thenewepic написав:Що за ппц відбувається на гілці? Що це за парад зрадофілів? Все, підписуємо капітуляцію, повертаємо Януковича в президенти? Вибачаюсь наперед за грубість, але яким тупим треба бути, щоб не розуміти, що "заборона переговорів" - це чисто декларативний документ, він не забороняє реальні переговори "за кулісами". І якщо нам нічого не відомо про успішність закулісних переговорів, значить поки вони не приносять результат.
І про що взагалі ми можемо говорити зараз? Про нейтральність і позаблоковість, як було в березні 2022? А хто буде гарантувати, що Росія дотримається слова? Хто? Я питаю у вас, "панове-переговорщики". Росія напала (порушивши Будапештські угоди) у 2014 по тій причині, що Україна збиралася в НАТО, чи тому, що Україна НЕ БУЛА в НАТО?
Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?
Речь не о капитуляции, а о том, что нам практически невозможно без некоторых вводных успешно деокупировать оккупированные области. Поэтому здравый смысл подсказывает вести войну с позиции обороны перемалывая технику и оккупантов в лобовых мясных штурмах, зачем нам перенимать их глупый опыт. Забетонироваться по всей линии, сделать укреп Авдеевку по всей линии, а за ней забетонировать вторую Авдеевку и желательно третью. Пока же видим с точностью до наоборот.
Самое тупое это пустить в расход наших военных, как это регулярно делают кацапы.
А зрада это обманывать всех, в том числе себя о том как у нас всё распи$дато. Ра$птздато только у чиновьечьей верхушке, которая пи$дит так, как будто завтра в этой стране уже не наступит.
thenewepic написав:Що за ппц відбувається на гілці? Що це за парад зрадофілів? Все, підписуємо капітуляцію, повертаємо Януковича в президенти? Вибачаюсь наперед за грубість, але яким тупим треба бути, щоб не розуміти, що "заборона переговорів" - це чисто декларативний документ, він не забороняє реальні переговори "за кулісами". І якщо нам нічого не відомо про успішність закулісних переговорів, значить поки вони не приносять результат.
Закон это не декларация.
І про що взагалі ми можемо говорити зараз? Про нейтральність і позаблоковість, як було в березні 2022? А хто буде гарантувати, що Росія дотримається слова? Хто? Я питаю у вас, "панове-переговорщики". Росія напала (порушивши Будапештські угоди) у 2014 по тій причині, що Україна збиралася в НАТО, чи тому, що Україна НЕ БУЛА в НАТО?
Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?
Правильно написал hume?
здесь, как я понял, нельзя обсуждать никакую критику, даже конструктивную. Тем более какого-то там азербайджанца. Не любят здесь обсуждать проблемы, менталитет совка, если есть проблема, тогда ее под ковёр и сделаем вид, что проблемы нет.ну чтоб никого не огорчать.
Предложите свой вариант, что нужно делать? В условиях, когда даже Залужный признаёт наличие тупика. Тут некоторые прогнозируют ещё несколько лет войны. Во всяком случае, похоже, что на окончание в 2024 рассчитывать не приходится. Что будет с Украиной через эти несколько лет? Надеюсь, Вы не рассчитываете, что в результате мы разбогатеем на этой войне, как США после Второй мировой? Может, на западе всё хорошо и можно продолжать ещё лет десять? Уже писал, для меня вина Зеленского в том, что не сумел избежать войны. Сегодня условия переговоров значительно хуже, чем были до 24.02.22. Дождаться ещё худших условий? "Будапештська угода" была филькиной грамотой, так "декларация о намерениях", а не договор. Англия и США ясно об этом сказали - это не обязательство. И сегодня они нам помогают совсем не благодаря ей.
Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?
Комусь «аби відпустили в Польщу», хтось і справді розумово обмежений. Хтось настільки боїться за себе сьогодні (щоб не призвали), що готовий ризикувати дітьми і внуками. Я сьогодні на 90% вирішив - мені не по дорозі з цією публікою. Київ для нерухомості більше не розглядаю. Щось в Європі. На що зможу заробити. У випадку виклику в ТЦК - буду морозитися також. Хай хитрожопі вітальяни і ті, кому пофіг, чи він платить в бюджет, чи ні, самі захищають себе і свою годувальницю-нерухомість.
Интересное решение. А я мечтаю о боевом вертолёте для Вас.
Чесне слово, дуже дивно бачити в цій темі мало чи не прямі цитати пуйла. На чиєму боці воюємо, панове?
Комусь «аби відпустили в Польщу», хтось і справді розумово обмежений. Хтось настільки боїться за себе сьогодні (щоб не призвали), що готовий ризикувати дітьми і внуками. Я сьогодні на 90% вирішив - мені не по дорозі з цією публікою. Київ для нерухомості більше не розглядаю. Щось в Європі. На що зможу заробити. У випадку виклику в ТЦК - буду морозитися також. Хай хитрожопі вітальяни і ті, кому пофіг, чи він платить в бюджет, чи ні, самі захищають себе і свою годувальницю-нерухомість.
Смотрите Канада/США/Австралия. Надёжнее. Новая Зеландия вообще надёжно и красиво, но озоновая дыра...
Указом № 679/2022 Президент Володимир Зеленський увів у дію рішенні РНБО від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу російської федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності».
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Зокрема, в рішенні РНБО констатовано неможливість проведення переговорів з президентом російської федерації путіним.
Нафига было вот это вот делать, это сделало страну сильнее? Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров - типа "а на этот документ не обращайте внимания"? В стиле "я своему слову хозяин - захотел дал захотел забрал обратно" ?