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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5642564356445645
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 01:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Речь не о капитуляции, а о том, что нам практически невозможно без некоторых вводных успешно деокупировать оккупированные области. Поэтому здравый смысл подсказывает вести войну с позиции обороны перемалывая технику и оккупантов в лобовых мясных штурмах, зачем нам перенимать их глупый опыт. Забетонироваться по всей линии, сделать укреп Авдеевку по всей линии, а за ней забетонировать вторую Авдеевку и желательно третью. Пока же видим с точностью до наоборот.

це теж варіант. І, якщо нічого не зміниться, то так і буде. Бо наступальної зброї на новий наступ нам поки не давали. Але я бачу на гілці лише "путин хочет договариваться, но закон зеленского мешает этому, ко-ко-ко". Заморозку я ще можу уявити, але які домовленості зараз можуть бути? Хто дасть під них гарантії?
  ЛАД написав:Закон это не декларация

це не закон. Це указ Президента. Розумієте різницю? Президент може видати інший указ, що анулює дію цього, одним днем. І я ще раз наголошую, що нічого не заважає проводити переговори вже зараз, не афішуючи їх. І вони проходили, в тому числі в кінці минулого року (були витоки в ЗМІ).
  ЛАД написав:Предложите свой вариант, что нужно делать?

я знаю, чого не можна робити. Це підписувати будь-які папірці з пуйлом, без гарантій безпеки третіх сторін. Цього не можна було робити ні в березні 2022, ні зараз, ні через 10 років.
thenewepic
 
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