hume написав:Речь не о капитуляции, а о том, что нам практически невозможно без некоторых вводных успешно деокупировать оккупированные области. Поэтому здравый смысл подсказывает вести войну с позиции обороны перемалывая технику и оккупантов в лобовых мясных штурмах, зачем нам перенимать их глупый опыт. Забетонироваться по всей линии, сделать укреп Авдеевку по всей линии, а за ней забетонировать вторую Авдеевку и желательно третью. Пока же видим с точностью до наоборот.
це теж варіант. І, якщо нічого не зміниться, то так і буде. Бо наступальної зброї на новий наступ нам поки не давали. Але я бачу на гілці лише "путин хочет договариваться, но закон зеленского мешает этому, ко-ко-ко". Заморозку я ще можу уявити, але які домовленості зараз можуть бути? Хто дасть під них гарантії?
це не закон. Це указ Президента. Розумієте різницю? Президент може видати інший указ, що анулює дію цього, одним днем. І я ще раз наголошую, що нічого не заважає проводити переговори вже зараз, не афішуючи їх. І вони проходили, в тому числі в кінці минулого року (були витоки в ЗМІ).
я знаю, чого не можна робити. Це підписувати будь-які папірці з пуйлом, без гарантій безпеки третіх сторін. Цього не можна було робити ні в березні 2022, ні зараз, ні через 10 років.