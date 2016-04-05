hume написав:Речь не о капитуляции, а о том, что нам практически невозможно без некоторых вводных успешно деокупировать оккупированные области. Поэтому здравый смысл подсказывает вести войну с позиции обороны перемалывая технику и оккупантов в лобовых мясных штурмах, зачем нам перенимать их глупый опыт. Забетонироваться по всей линии, сделать укреп Авдеевку по всей линии, а за ней забетонировать вторую Авдеевку и желательно третью. Пока же видим с точностью до наоборот.
це теж варіант. І, якщо нічого не зміниться, то так і буде. Бо наступальної зброї на новий наступ нам поки не давали. Але я бачу на гілці лише "путин хочет договариваться, но закон зеленского мешает этому, ко-ко-ко". Заморозку я ще можу уявити, але які домовленості зараз можуть бути? Хто дасть під них гарантії?
ЛАД написав:Закон это не декларация
це не закон. Це указ Президента. Розумієте різницю? Президент може видати інший указ, що анулює дію цього, одним днем. І я ще раз наголошую, що нічого не заважає проводити переговори вже зараз, не афішуючи їх. І вони проходили, в тому числі в кінці минулого року (були витоки в ЗМІ).
ЛАД написав:Предложите свой вариант, что нужно делать?
я знаю, чого не можна робити. Це підписувати будь-які папірці з пуйлом, без гарантій безпеки третіх сторін. Цього не можна було робити ні в березні 2022, ні зараз, ні через 10 років.
Зокрема, в рішенні РНБО констатовано неможливість проведення переговорів з президентом російської федерації путіним.
Нафига было вот это вот делать, это сделало страну сильнее? Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров - типа "а на этот документ не обращайте внимания"? В стиле "я своему слову хозяин - захотел дал захотел забрал обратно" ?
Указ це не закон
Ну, Указ це нормативно-правовий документ, як і Рішення рнбо, і, як і закон, і указ і рішення повинні виконуватись. Всіма. Хоча, треба почитати які там точно формулювання, оскільки " констатовано неможливість" це як би не заборона, а лише констатація. Типу констатація, що на нас напали і пуйло п.. дор. Та й влада дуже вміє гратися зі словами. Що кажете, зборона переговорів з президентом? А з прем'єр міністром або з іншими немає.. При бажанні можна викручувати по різному.
hume написав:Речь не о капитуляции, а о том, что нам практически невозможно без некоторых вводных успешно деокупировать оккупированные области. Поэтому здравый смысл подсказывает вести войну с позиции обороны перемалывая технику и оккупантов в лобовых мясных штурмах, зачем нам перенимать их глупый опыт. Забетонироваться по всей линии, сделать укреп Авдеевку по всей линии, а за ней забетонировать вторую Авдеевку и желательно третью. Пока же видим с точностью до наоборот.
це теж варіант. І, якщо нічого не зміниться, то так і буде. Бо наступальної зброї на новий наступ нам поки не давали. Але я бачу на гілці лише "путин хочет договариваться, но закон зеленского мешает этому, ко-ко-ко". Заморозку я ще можу уявити, але які домовленості зараз можуть бути? Хто дасть під них гарантії?
В основном разговор именно об этом. Какие могут быть договорённости сегодня даже представить себе не могу. А гарантии... Да нет, конечно, никаких гарантий. Их и сегодня нет. Никаких обязывающих договоров с нашими партнёрами не существует.
ЛАД написав:Закон это не декларация
це не закон. Це указ Президента. Розумієте різницю? Президент може видати інший указ, що анулює дію цього, одним днем. І я ще раз наголошую, що нічого не заважає проводити переговори вже зараз, не афішуючи їх. І вони проходили, в тому числі в кінці минулого року (були витоки в ЗМІ).
Может и отменить. Но пока не отменил. Президент, нарушающий собственный указ... На мой взгляд, это уже ниже плинтуса.
ЛАД написав:Предложите свой вариант, что нужно делать?
я знаю, чого не можна робити. Це підписувати будь-які папірці з пуйлом, без гарантій безпеки третіх сторін. Цього не можна було робити ні в березні 2022, ні зараз, ні через 10 років.
Возможно, Вы правы. Но с другой стороны, "гарантій безпеки третіх сторін" у нас не было и до 24.02.22, нет и сегодня. Но сегодня есть риски, как минимум, сокращения помощи Запада. Что будет, если это произойдёт в серьёзных размерах без всяких гарантий и при отсутствии хоть каких-то договорённостей с врагом?
ЛАД написав:Но с другой стороны, "гарантій безпеки третіх сторін" у нас не было и до 24.02.22
і ми бачимо, до чого це привело.
ЛАД написав:Но сегодня есть риски, как минимум, сокращения помощи Запада. Что будет, если это произойдёт в серьёзных размерах без всяких гарантий и при отсутствии хоть каких-то договорённостей с врагом?
все ж таки, сподіваюсь, слова партнерів, що Україні не дадуть капітулювати, були не порожніми. Тому для оборони ресурси дають і поки не видно, щоб перестали давати. Але що буде далі, невідомо. Ми можемо лише спостерігати. Ну, і звісно, не піддаватись на російську пропаганду про "домовленості".
Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності
Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
2. Схвалити текст Спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору. ........