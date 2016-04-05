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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 лис, 2023 09:33
Hotab написав:ЛАД
,
Интересное решение.
А я мечтаю о боевом вертолёте для Вас.
Про це багато хто мріє. І я б не проти. Проте якщо ви (не конкретно ви) тут розглядаєте варіанти , що скоро САУ не будуть давати взамін вибувших зі строю, то про вертольоти примарні мрії. Про воювати «побачимо», але інвестувати і розглядали для життя - ні.
Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...".
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