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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5643564456455646
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 09:33

  Hotab написав:ЛАД ,

Интересное решение. :)
А я мечтаю о боевом вертолёте для Вас.


Про це багато хто мріє. І я б не проти. Проте якщо ви (не конкретно ви) тут розглядаєте варіанти , що скоро САУ не будуть давати взамін вибувших зі строю, то про вертольоти примарні мрії. Про воювати «побачимо», але інвестувати і розглядали для життя - ні.

Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...".
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:15

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:23

  vitaliiangel написав:Юг Украины замело снегом
https://t.me/stopcor/23689

И у арестовича появился конкурент
https://t.me/stopcor/23684

з сіськами
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:57

  Water написав:
  katso написав:Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров

О, а ви кажете за заборону вести переговори в принципі, а воно заборона вести переговори з..., в якого в очах Зеленський "увідел мір".
Тобто, переговори можуть вести і зараз, но не з...

Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:59

  antey1969 написав:
  Water написав:
  katso написав:Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров

О, а ви кажете за заборону вести переговори в принципі, а воно заборона вести переговори з..., в якого в очах Зеленський "увідел мір".
Тобто, переговори можуть вести і зараз, но не з...

Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.

санкції б"ють партнерів сильніше чим орків,
обклали щоб пройшов транзит влади бо вмєняшок
flyman
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