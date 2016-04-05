Интересное решение. А я мечтаю о боевом вертолёте для Вас.
Про це багато хто мріє. І я б не проти. Проте якщо ви (не конкретно ви) тут розглядаєте варіанти , що скоро САУ не будуть давати взамін вибувших зі строю, то про вертольоти примарні мрії. Про воювати «побачимо», але інвестувати і розглядали для життя - ні.
katso написав:Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров
О, а ви кажете за заборону вести переговори в принципі, а воно заборона вести переговори з..., в якого в очах Зеленський "увідел мір". Тобто, переговори можуть вести і зараз, но не з...
Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.
katso написав:Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров
О, а ви кажете за заборону вести переговори в принципі, а воно заборона вести переговори з..., в якого в очах Зеленський "увідел мір". Тобто, переговори можуть вести і зараз, но не з...
Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.
санкції б"ють партнерів сильніше чим орків, обклали щоб пройшов транзит влади бо вмєняшок