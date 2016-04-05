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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5644564556465647>
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 09:33

  Hotab написав:ЛАД ,

Интересное решение. :)
А я мечтаю о боевом вертолёте для Вас.


Про це багато хто мріє. І я б не проти. Проте якщо ви (не конкретно ви) тут розглядаєте варіанти , що скоро САУ не будуть давати взамін вибувших зі строю, то про вертольоти примарні мрії. Про воювати «побачимо», але інвестувати і розглядали для життя - ні.

Как писал когда-то Чай: "Сумно, б...".
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:15

Юг Украины замело снегом
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И у арестовича появился конкурент
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:23

  vitaliiangel написав:Юг Украины замело снегом
https://t.me/stopcor/23689

И у арестовича появился конкурент
https://t.me/stopcor/23684

з сіськами
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:57

  Water написав:
  katso написав:Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров

О, а ви кажете за заборону вести переговори в принципі, а воно заборона вести переговори з..., в якого в очах Зеленський "увідел мір".
Тобто, переговори можуть вести і зараз, но не з...

Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:59

  antey1969 написав:
  Water написав:
  katso написав:Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров

О, а ви кажете за заборону вести переговори в принципі, а воно заборона вести переговори з..., в якого в очах Зеленський "увідел мір".
Тобто, переговори можуть вести і зараз, но не з...

Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.

санкції б"ють партнерів сильніше чим орків,
обклали щоб пройшов транзит влади бо вмєняшок
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подозреваю шторм смыл все заграждения в Крыму, малюку можно выходить на охоту.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:19

  _hunter написав:
  Hotab написав:Я сьогодні на 90% вирішив - мені не по дорозі з цією публікою. Київ для нерухомості більше не розглядаю. Щось в Європі. На що зможу заробити.
У випадку виклику в ТЦК - буду морозитися також.

Забавно: всего год прошел, а будто бы подменили человека. А как раньше щеки раздувались... -- Священный Долг по защите Родины! -- ЗУ о ВС!! :roll:

Вас почитаешь и проще самому застрелиться ))) одна Марьяна никак отжигать не остановится, от правда страшнее дурака - дурак с инициативой )))
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:37

Загалом на зараз стан не критичний, але події йдуть у поганому напрямі. І це викликає певний переляк та зраду, бачу по дописам. То що шановне панство думає - чи можна викликати ну не движ, то хоча б дискурс на Заході - що треба не стримувати (а може попуститься?) росію, а завдати швидкої поразки руками українців, саме швидкої - це буде повчально китаю та іншим охочім розхитувати світовий устрій. Бо зараз вони знахабніли та розраховують дожати. Ну а нам тут невигідно померти, боронячи європу. Суспільство в нас залишилося класове, і верхні класи мляво захищають країну - тож не дивно що зневіра прогресує. І це ще рашисти не можуть собі дозволити іпсо з червоними гаслами.
Зараз багато людей воює за ідею (ну і за країну як таку)-бо те майно що в них, в каліфорнії за рік заробляється. Але люди скінчаться без зброї. І я до речі проти миру в обмін на території -по перше так не буде, це рашка, а по друге - може людям тупо втекти і асимілюватися (і без того про це мріяли)- якщо держава і суспільство підгнили -то на краще позбутися такої соціальної структури (країну, звісно шкода втрачати), пересічні пристрояться. А керманичі та просто мафіозо - перейдуть у пересічні)), на заході це робили вже. Ну, не скиглить, сум це гріх.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

airmax78, спокойно.
Фактически Безуглая из-за незнания словосочетаний "моральная дилемма" и "внутренние противоречия" наехала прямо на недавно назначенных Зеленским главу Минобороны Умерова, главу МедСил Казмирчука и зама Умерова по финансовым вопросам Джигира. Эпичный хайп на своих же костях. Слуга народа против новых назначений Зеленского ))) надо звонить Ермаку - он порешает )))
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.


Отож. А когда нас сольют, то так и запишут: "сами виноваты, коррупционеры и предатели"...

Мне даже кажется, что и 300 млрд $ отжатых в РФ не передадут) Или передадут вместо обещанного членства в ЕС и НАТО
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