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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:08
Andrey2512 написав: antey1969 написав:
Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.
Мне даже кажется, что и 300 млрд $ отжатых в РФ не передадут) Или передадут вместо обещанного членства в ЕС и НАТО
В том числе и на Западе в один голос твердят: законных оснований "отжать" эти активы нет -- вот если бы владелец сам от них отказался -- тогда другое дело.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:12
_hunter написав: Andrey2512 написав: antey1969 написав:
Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.
Мне даже кажется, что и 300 млрд $ отжатых в РФ не передадут) Или передадут вместо обещанного членства в ЕС и НАТО
В том числе и на Западе в один голос твердят: законных оснований "отжать" эти активы нет -- вот если бы владелец сам от них отказался -- тогда другое дело.
Но Президент Швейцарии приезжал, наверное лично сказать что все золотовалютные резервы надёжно спрятаны в наших банках мы их держим для... Кстати, впервые Швейцария зачем-то посетила Украину на уровне Президента
Востаннє редагувалось stm
в Пон 27 лис, 2023 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:12
Andrey2512 написав: antey1969 написав:
Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.
Отож. А когда нас сольют, то так и запишут: "сами виноваты, коррупционеры и предатели"...
Мне даже кажется, что и 300 млрд $ отжатых в РФ не передадут) Или передадут вместо обещанного членства в ЕС и НАТО
імовірніше, будуть % від тих ярдів іти "на відновлення", за умови, що освоювати бюджети будуть "партнери"
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:22
stm написав: _hunter написав: Andrey2512 написав:
Мне даже кажется, что и 300 млрд $ отжатых в РФ не передадут) Или передадут вместо обещанного членства в ЕС и НАТО
В том числе и на Западе в один голос твердят: законных оснований "отжать" эти активы нет -- вот если бы владелец сам от них отказался -- тогда другое дело.
Но Президент Швейцарии приезжал, наверное лично сказать что все золотовалютные резервы надёжно спрятаны в наших банках мы их держим для... Кстати, впервые Швейцария зачем-то посетила Украину на уровне Президента
Мем про "денег нет, но вы держитесь!" в живом исполнении гораздо смешнее, чем если его по "телеку" смотреть
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:40
stm написав:airmax78
, спокойно.
Фактически Безуглая из-за незнания словосочетаний "моральная дилемма" и "внутренние противоречия" наехала прямо на недавно назначенных Зеленским главу Минобороны Умерова, главу МедСил Казмирчука и зама Умерова по финансовым вопросам Джигира. Эпичный хайп на своих же костях. Слуга народа против новых назначений Зеленского ))) надо звонить Ермаку - он порешает )))
Да Безуглая - просто эпизод. Откровения арахамии намного серьезнее. И то, что он начал такое сливать - это очень плохой признак.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:42
Швейцария могла бы просто позвонить
зачем тратиться на безопасность Президента и ему пхаться не в самых безопасных условиях? Хайп европейцы тоже любят, но беспощадно идиотский как Марьяна - нет ))) Швейцария это страна более интересная, чем Британия. У бритов хорошие юристы, а тут хорошие банки и все едут в Украину
Востаннє редагувалось stm
в Пон 27 лис, 2023 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:42
_hunter написав: Andrey2512 написав: antey1969 написав:
Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.
Мне даже кажется, что и 300 млрд $ отжатых в РФ не передадут) Или передадут вместо обещанного членства в ЕС и НАТО
В том числе и на Западе в один голос твердят: законных оснований "отжать" эти активы нет -- вот если бы владелец сам от них отказался -- тогда другое дело.
Я думаю, что если мы идем на мир на условиях кацапов, то никаких репараций там точно не будет. Дай Бог, чтобы еще Украину не заставили платить "за 8 лет бомбили дамбас".
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:53
И да, если то, что говорит Арахамия - правда - это очередное подтверждение что мудрый народ выбрал в 2019м клинических идиотов и авантюристов порулить страной. Но, опять же, выбрал, можно сказать, единогласно. И заплатил за это. Жаль, конечно, что некоторые после своего замечательного выбора сбрились в другие страны и продолжают оттуда с умным %6алом учить жизни в теме "Эмиграция и заробитчанство".
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 27 лис, 2023 15:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:59
Hotab написав:
Я сьогодні на 90% вирішив - мені не по дорозі з цією публікою. Київ для нерухомості більше не розглядаю. Щось в Європі.
В Європі місцямі ще більші штопані г... - виборці меркель або орбана.
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