Додано: Пон 27 лис, 2023 16:18

ЛАД написав: Уже писал, для меня вина Зеленского в том, что не сумел избежать войны. Сегодня условия переговоров значительно хуже, чем были до 24.02.22. Дождаться ещё худших условий?

"Будапештська угода" была филькиной грамотой, так "декларация о намерениях", а не договор. Англия и США ясно об этом сказали - это не обязательство. И сегодня они нам помогают совсем не благодаря ей. Уже писал, для меня вина Зеленского в том, что не сумел избежать войны. Сегодня условия переговоров значительно хуже, чем были до 24.02.22. Дождаться ещё худших условий?"Будапештська угода" была филькиной грамотой, так "декларация о намерениях", а не договор. Англия и США ясно об этом сказали - это не обязательство. И сегодня они нам помогают совсем не благодаря ей.

А на основании чего еще они могут еще нам помогать? Вы знаете, дружище? Ведь помощь военная она не на копейки, она требует серьезных телодвижений от стран, ее предоставляющих, где власть реально избирается народом, а не сидит в одном начальствующем кресле почти всю жизнь.Будапештский меморандум это железобетонное основание для предоставление нам любой военной помощи. Ведь это и право, и обязательство одновременно. Согласитесь, что без военной и дипломатической поддержки США, Англии, Франции и Польши в первые дни войны ВСУ имело бы почти нулевые шансы продержаться более полугода. Видели в Харькове в первые дни войны как насмерть стояли наши ребята и в чем т с чем они были? В примитивной форме, в примитивных касках, с АКМами, очень молодые. Укрывались за тонкими деревцами, ждали колонну танков из Белгородской области. Я тогда еще подумал - а чем же они будут пытаться их поджечь?По поводу избежать войны и прочего. Так как об истинной причине войны здесь никто не хочет говорить (и соответствующая ветка форума пустует, хотя абсолютно правильный ответ там есть в голосовалке), то значит здесь некоторые могут думать, что войну можно было избежать. Нет, нет и нет. Война масштабная должна была начаться еще в 2003-2006 годах - уже тогда была для этого серьезная ПРИЧИНА, она и сегодня еще остается основанием для продолжения войны. Только войну сначала пытались оттянуть, отложить, под видом попытки ее избежать вообще, как всем знающим тогда казалось:- сначала путем платы росии украинскими ракетами и самолетами, продукцией нашей промышленности (что вылезло нам всем боком, как оказалось),- позже платили валютой пока она не закончилась,- потом платили Крымом (отдав его без боя в нарушение Конституции просто так?).А далее платить без войны уже стало невозможным!!! кремль требовал снова либо валюту (которую печатать еще не научились), либо ЗАЭС и сухопутный коридор до Крыма, который начал загнивать без него, а самое главное всю ГТС Украины. Аппетиты такие без войны уже не удовлетворить.Что касается условий переговоров на сегодня. Вот с каких хуев они вдруг стали хуже, по вашему, чем было в 24.02.22 года??? Поверили в росийские газетные статейки о том, что экономика росии процветать с началом сво стала?Или что-то другое? Поясните свою мысль.