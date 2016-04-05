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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 56455646564756485649>
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:08

  Andrey2512 написав:
  antey1969 написав:Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.

Мне даже кажется, что и 300 млрд $ отжатых в РФ не передадут) Или передадут вместо обещанного членства в ЕС и НАТО

В том числе и на Западе в один голос твердят: законных оснований "отжать" эти активы нет -- вот если бы владелец сам от них отказался -- тогда другое дело.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:12

  _hunter написав:
  Andrey2512 написав:
  antey1969 написав:Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.

Мне даже кажется, что и 300 млрд $ отжатых в РФ не передадут) Или передадут вместо обещанного членства в ЕС и НАТО

В том числе и на Западе в один голос твердят: законных оснований "отжать" эти активы нет -- вот если бы владелец сам от них отказался -- тогда другое дело.

Но Президент Швейцарии приезжал, наверное лично сказать что все золотовалютные резервы надёжно спрятаны в наших банках мы их держим для... Кстати, впервые Швейцария зачем-то посетила Украину на уровне Президента ;)
Востаннє редагувалось stm в Пон 27 лис, 2023 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:12

  Andrey2512 написав:
  antey1969 написав:Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.


Отож. А когда нас сольют, то так и запишут: "сами виноваты, коррупционеры и предатели"...

Мне даже кажется, что и 300 млрд $ отжатых в РФ не передадут) Или передадут вместо обещанного членства в ЕС и НАТО

імовірніше, будуть % від тих ярдів іти "на відновлення", за умови, що освоювати бюджети будуть "партнери"
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:22

  stm написав:
  _hunter написав:
  Andrey2512 написав:Мне даже кажется, что и 300 млрд $ отжатых в РФ не передадут) Или передадут вместо обещанного членства в ЕС и НАТО

В том числе и на Западе в один голос твердят: законных оснований "отжать" эти активы нет -- вот если бы владелец сам от них отказался -- тогда другое дело.

Но Президент Швейцарии приезжал, наверное лично сказать что все золотовалютные резервы надёжно спрятаны в наших банках мы их держим для... Кстати, впервые Швейцария зачем-то посетила Украину на уровне Президента ;)

Мем про "денег нет, но вы держитесь!" в живом исполнении гораздо смешнее, чем если его по "телеку" смотреть :wink:
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2
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:40

  stm написав:airmax78, спокойно.
Фактически Безуглая из-за незнания словосочетаний "моральная дилемма" и "внутренние противоречия" наехала прямо на недавно назначенных Зеленским главу Минобороны Умерова, главу МедСил Казмирчука и зама Умерова по финансовым вопросам Джигира. Эпичный хайп на своих же костях. Слуга народа против новых назначений Зеленского ))) надо звонить Ермаку - он порешает )))

Да Безуглая - просто эпизод. Откровения арахамии намного серьезнее. И то, что он начал такое сливать - это очень плохой признак.
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1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:42

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:В том числе и на Западе в один голос твердят: законных оснований "отжать" эти активы нет -- вот если бы владелец сам от них отказался -- тогда другое дело.

Но Президент Швейцарии приезжал, наверное лично сказать что все золотовалютные резервы надёжно спрятаны в наших банках мы их держим для... Кстати, впервые Швейцария зачем-то посетила Украину на уровне Президента ;)

Мем про "денег нет, но вы держитесь!" в живом исполнении гораздо смешнее, чем если его по "телеку" смотреть :wink:

Швейцария могла бы просто позвонить :) зачем тратиться на безопасность Президента и ему пхаться не в самых безопасных условиях? Хайп европейцы тоже любят, но беспощадно идиотский как Марьяна - нет ))) Швейцария это страна более интересная, чем Британия. У бритов хорошие юристы, а тут хорошие банки и все едут в Украину :)
Востаннє редагувалось stm в Пон 27 лис, 2023 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И да, если то, что говорит Арахамия - правда - это очередное подтверждение что мудрый народ выбрал в 2019м клинических идиотов и авантюристов порулить страной. Но, опять же, выбрал, можно сказать, единогласно. И заплатил за это. Жаль, конечно, что некоторые после своего замечательного выбора сбрились в другие страны и продолжают оттуда с умным %6алом учить жизни в теме "Эмиграция и заробитчанство".
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 лис, 2023 15:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я сьогодні на 90% вирішив - мені не по дорозі з цією публікою. Київ для нерухомості більше не розглядаю. Щось в Європі.

В Європі місцямі ще більші штопані г... - виборці меркель або орбана.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:18

  ЛАД написав:Уже писал, для меня вина Зеленского в том, что не сумел избежать войны. Сегодня условия переговоров значительно хуже, чем были до 24.02.22. Дождаться ещё худших условий?
"Будапештська угода" была филькиной грамотой, так "декларация о намерениях", а не договор. Англия и США ясно об этом сказали - это не обязательство. И сегодня они нам помогают совсем не благодаря ей.


А на основании чего еще они могут еще нам помогать? Вы знаете, дружище? Ведь помощь военная она не на копейки, она требует серьезных телодвижений от стран, ее предоставляющих, где власть реально избирается народом, а не сидит в одном начальствующем кресле почти всю жизнь.

Будапештский меморандум это железобетонное основание для предоставление нам любой военной помощи. Ведь это и право, и обязательство одновременно. Согласитесь, что без военной и дипломатической поддержки США, Англии, Франции и Польши в первые дни войны ВСУ имело бы почти нулевые шансы продержаться более полугода. Видели в Харькове в первые дни войны как насмерть стояли наши ребята и в чем т с чем они были? В примитивной форме, в примитивных касках, с АКМами, очень молодые. Укрывались за тонкими деревцами, ждали колонну танков из Белгородской области. Я тогда еще подумал - а чем же они будут пытаться их поджечь? :roll:

По поводу избежать войны и прочего. Так как об истинной причине войны здесь никто не хочет говорить (и соответствующая ветка форума пустует, хотя абсолютно правильный ответ там есть в голосовалке), то значит здесь некоторые могут думать, что войну можно было избежать. Нет, нет и нет. Война масштабная должна была начаться еще в 2003-2006 годах - уже тогда была для этого серьезная ПРИЧИНА, она и сегодня еще остается основанием для продолжения войны. Только войну сначала пытались оттянуть, отложить, под видом попытки ее избежать вообще, как всем знающим тогда казалось:
- сначала путем платы росии украинскими ракетами и самолетами, продукцией нашей промышленности (что вылезло нам всем боком, как оказалось),
- позже платили валютой пока она не закончилась,
- потом платили Крымом (отдав его без боя в нарушение Конституции просто так?).

А далее платить без войны уже стало невозможным!!! кремль требовал снова либо валюту (которую печатать еще не научились), либо ЗАЭС и сухопутный коридор до Крыма, который начал загнивать без него, а самое главное всю ГТС Украины. Аппетиты такие без войны уже не удовлетворить.

Что касается условий переговоров на сегодня. Вот с каких хуев они вдруг стали хуже, по вашему, чем было в 24.02.22 года??? Поверили в росийские газетные статейки о том, что экономика росии процветать с началом сво стала? :mrgreen:

Или что-то другое? Поясните свою мысль.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:зачем тратиться на безопасность Президента и ему пхаться не в самых безопасных условиях? Хайп европейцы тоже любят, но беспощадно идиотский как Марьяна - нет ))) Швейцария это страна более интересная, чем Британия.

У них статус УБД не дают за поездки в горячие точки?)))
  airmax78 написав:народ выбрал в 2019м клинических идиотов и авантюристов порулить страной. Но, опять же, выбрал, можно сказать, единогласно. И заплатил за это.

Это нам и скажут по ТВ потом, когда наспупит "послемарафонный период".
Andrey2512
 
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