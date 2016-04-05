easyreadernow написав:

Загалом на зараз стан не критичний, але події йдуть у поганому напрямі. І це викликає певний переляк та зраду, бачу по дописам. То що шановне панство думає - чи можна викликати ну не движ, то хоча б дискурс на Заході - що треба не стримувати (а може попуститься?) росію, а завдати швидкої поразки руками українців, саме швидкої - це буде повчально китаю та іншим охочім розхитувати світовий устрій. Бо зараз вони знахабніли та розраховують дожати. Ну а нам тут невигідно померти, боронячи європу. Суспільство в нас залишилося класове, і верхні класи мляво захищають країну - тож не дивно що зневіра прогресує. І це ще рашисти не можуть собі дозволити іпсо з червоними гаслами.Зараз багато людей воює за ідею (ну і за країну як таку)-бо те майно що в них, в каліфорнії за рік заробляється. Але люди скінчаться без зброї. І я до речі проти миру в обмін на території -по перше так не буде, це рашка, а по друге - може людям тупо втекти і асимілюватися (і без того про це мріяли)- якщо держава і суспільство підгнили -то на краще позбутися такої соціальної структури (країну, звісно шкода втрачати), пересічні пристрояться. А керманичі та просто мафіозо - перейдуть у пересічні)), на заході це робили вже. Ну, не скиглить, сум це гріх.