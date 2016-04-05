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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:21
buratinyo написав:
Видели в Харькове в первые дни войны как насмерть стояли наши ребята и в чем т с чем они были? В примитивной форме, в примитивных касках, с АКМами, очень молодые. Укрывались за тонкими деревцами, ждали колонну танков из Белгородской области. Я тогда еще подумал - а чем же они будут пытаться их поджечь?
Они стояли насмерть для чего? Чтоб общество, бизнес, и т.д. успели отмобилизоваться и сплотиться. Верно?
А оказалось, они стояли для того, чтоб все успели свалить кто-куда.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:25
antey1969 написав: Water написав: katso написав:
Как теперь планируется обсуждать возможность переговоров
О, а ви кажете за заборону вести переговори в принципі, а воно заборона вести переговори з..., в якого в очах Зеленський "увідел мір".
Тобто, переговори можуть вести і зараз, но не з...
Основная проблема в том, что сейчас никаких переговоров уже не будет, нам просто выдвинут ультиматум и все. Посмотрите на путина: ранее растерянный и нервный, он почуял, что коллективный Запад сдает позиции. Снова появилась уверенность и самодовольство.
Ультиматумы мы получали еще при Кравчуке. Политика кремля строится из ультиматумов.
Делать выводы из видео? Дальновидно ли это?
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:27
airmax78 написав: stm написав:airmax78
, спокойно.
Фактически Безуглая из-за незнания словосочетаний "моральная дилемма" и "внутренние противоречия" наехала прямо на недавно назначенных Зеленским главу Минобороны Умерова, главу МедСил Казмирчука и зама Умерова по финансовым вопросам Джигира. Эпичный хайп на своих же костях. Слуга народа против новых назначений Зеленского ))) надо звонить Ермаку - он порешает )))
Да Безуглая - просто эпизод. Откровения арахамии намного серьезнее. И то, что он начал такое сливать - это очень плохой признак.
Это всего лишь один из цепочки плохих признаков.
Все началось еще с Телемарафона, когда народ вместо какой-никакой информации стали кормить тупой пропагандой.
Потом пошли плохие признаки с освоением гуманитарки.
Следом полыхнули признаки закупок яиц килограммами для ЗСУ.
Вдруг оказалось, что на все эти признаки властям плевать и это тоже признак.
И вдруг всю эту совокупность признаков "заметили" на Западе.
Забрезжили оттуда признаки прекращёния финансирования.
Заметив такие неприятные перспективы, в изгнание отправился всем известный правдоруб Арестович(в стиле крыса с корабля).
Арахмия и Безуглая - это уже признаки полной утери критичности у ОП, там думали, что можно пересичного кормить и такой лапшой.
И то, что это возмутило массы - это совсем плохой признак, так как кремлины эти признаки сейчас записывают и уже готовы щедро плеснуть бензинчика на любую искру.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:33
antey1969
Ну що ти тут забуло зрадник з ЄС?
Ми тут самі розберемось, краще шукай роботу, допомогу скоро скасують!
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:48
Andrey2512 написав: buratinyo написав:
Видели в Харькове в первые дни войны как насмерть стояли наши ребята и в чем т с чем они были? В примитивной форме, в примитивных касках, с АКМами, очень молодые. Укрывались за тонкими деревцами, ждали колонну танков из Белгородской области. Я тогда еще подумал - а чем же они будут пытаться их поджечь?
Они стояли насмерть для чего? Чтоб общество, бизнес, и т.д. успели отмобилизоваться и сплотиться. Верно?
А оказалось, они стояли для того, чтоб все успели свалить кто-куда.
Они стояли чтобы исполнить свой долг как присягали народу Украины.
Кто-то свалил действительно, бросив своих стариков, кто-то остался даже наводить на наших ребят через телеграмм каналы - это ждуны так называемые, но большинство поехали оформляться в ТРО и получать обмундирование и боеприпасы, чтобы защитить район и город от нападающих и криминала. А те, кто далек от военного образования стали волонтерами, чтобы кормить брошенных и одиноких стариков и одиноких мам с детьми.
И это сыграло важную роль в поведении мирного населения в те страшные дни. Народ понял, что это дети наши выполняют свой воинский долг. Что ими можно гордиться! Ведь не зря же в народе говорят: действуй по Уставу и заработаешь честь и славу!
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:02
easyreadernow написав:
Загалом на зараз стан не критичний, але події йдуть у поганому напрямі. І це викликає певний переляк та зраду, бачу по дописам. То що шановне панство думає - чи можна викликати ну не движ, то хоча б дискурс на Заході - що треба не стримувати (а може попуститься?) росію, а завдати швидкої поразки руками українців, саме швидкої - це буде повчально китаю та іншим охочім розхитувати світовий устрій. Бо зараз вони знахабніли та розраховують дожати. Ну а нам тут невигідно померти, боронячи європу. Суспільство в нас залишилося класове, і верхні класи мляво захищають країну - тож не дивно що зневіра прогресує. І це ще рашисти не можуть собі дозволити іпсо з червоними гаслами.
Зараз багато людей воює за ідею (ну і за країну як таку)-бо те майно що в них, в каліфорнії за рік заробляється. Але люди скінчаться без зброї. І я до речі проти миру в обмін на території -по перше так не буде, це рашка, а по друге - може людям тупо втекти і асимілюватися (і без того про це мріяли)- якщо держава і суспільство підгнили -то на краще позбутися такої соціальної структури (країну, звісно шкода втрачати), пересічні пристрояться. А керманичі та просто мафіозо - перейдуть у пересічні)), на заході це робили вже. Ну, не скиглить, сум це гріх.
Ми комусь треба в каліфорніях?
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:16
buratinyo
Всё это красиво звучит, очень геройски и пафосно... Но потом вспоминаешь ТЦК с их суммами $ за выезд, тендеры, мутки, ремонты дорог и становится тошно.
И мирный договор вконце
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:19
stm написав: _hunter написав: stm написав:
Но Президент Швейцарии приезжал, наверное лично сказать что все золотовалютные резервы надёжно спрятаны в наших банках мы их держим для... Кстати, впервые Швейцария зачем-то посетила Украину на уровне Президента
Мем про "денег нет, но вы держитесь!" в живом исполнении гораздо смешнее, чем если его по "телеку" смотреть
Швейцария могла бы просто позвонить зачем тратиться на безопасность Президента и ему пхаться не в самых безопасных условиях?
Хайп европейцы тоже любят, но беспощадно идиотский как Марьяна - нет ))) Швейцария это страна более интересная, чем Британия. У бритов хорошие юристы, а тут хорошие банки и все едут в Украину
Вы задаете очень правильные вопросы.
Но делаете из них какие-то очень странные выводы.
Деньги прекрасно умеют говорить сами-за-себя -- и что бы сказать что-то вроде "немецкие 8 лярдов будут, но через одну-две недели" пхаться действительно смысла нет: хватит и просто звонка. А вот неприятные новости (издревле так сложилось -- этикетс) принято сообщать лично. Ну и, конечно, выразить Немерянную Пидтрымку (и что там дальше по тексту?)...
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:25
_hunter написав:
Вы задаете очень правильные вопросы.
Но делаете из них какие-то очень странные выводы.
Деньги прекрасно умеют говорить сами-за-себя -- и что бы сказать что-то вроде "немецкие 8 лярдов будут, но через одну-две недели" пхаться действительно смысла нет: хватит и просто звонка. А вот неприятные новости (издревле так сложилось -- этикетс) принято сообщать лично. Ну и, конечно, выразить Немерянную Пидтрымку (и что там дальше по тексту?)...
Так где ЕС, а где Швейцария и до визита эта страна была за мир во всём мире. Президент не прется без дипломатии и там всегда очень интересные закулисные игры. Швейцария очень интересная страна с банковской сферой всего мира
Закрытая банковская тайна для плохих новостей не прется в страну третьего мира в войне. Хотя Вам виднее: сама Швейцария едет с плохими новостями к президенту страны третьего мира )))
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stm
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:29
stm
Форумчанин на хфорумі повідомленням з посиланнями на ГК, комбата Азову, Портнікова "расшатывает", а член комітету з нацбезпеки на всю країну да ще з таким питанням, як відставка ГК, лише "хайпонула".
Цікаве у Вас спотворення реальності.
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