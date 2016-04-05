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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5646564756485649
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:34

старик detroytred где вы постоянно пропадаете? без вас все подзабыли, что такое честь и справедливость. Тут есть люди, для которых эти слова не пустые звуки. Только не просите их назвать (страшная тайна).
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:39

  detroytred написав:stm
Форумчанин на хфорумі повідомленням з посиланнями на ГК, комбата Азову, Портнікова "расшатывает", а член комітету з нацбезпеки на всю країну да ще з таким питанням, як відставка ГК, лише "хайпонула".
Цікаве у Вас спотворення реальності.

Безуглая не согласна фактически с назначениями Зеленского :) когда подчинённый не согласен с начальством публично он должен уйти ))) спасибо, Детройт вы +1 почему мне хочется начистить лицо этой женщине, по правилам хорошего тона мужчины не должны нападать на женщину, а женщинам можно ))) у нас всё в рамках правил и хорошего тона )))
stm
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