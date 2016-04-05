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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 56465647564856495650>
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:48

  Andrey2512 написав:
  buratinyo написав:Видели в Харькове в первые дни войны как насмерть стояли наши ребята и в чем т с чем они были? В примитивной форме, в примитивных касках, с АКМами, очень молодые. Укрывались за тонкими деревцами, ждали колонну танков из Белгородской области. Я тогда еще подумал - а чем же они будут пытаться их поджечь?

Они стояли насмерть для чего? Чтоб общество, бизнес, и т.д. успели отмобилизоваться и сплотиться. Верно?

А оказалось, они стояли для того, чтоб все успели свалить кто-куда.

Они стояли чтобы исполнить свой долг как присягали народу Украины.

Кто-то свалил действительно, бросив своих стариков, кто-то остался даже наводить на наших ребят через телеграмм каналы - это ждуны так называемые, но большинство поехали оформляться в ТРО и получать обмундирование и боеприпасы, чтобы защитить район и город от нападающих и криминала. А те, кто далек от военного образования стали волонтерами, чтобы кормить брошенных и одиноких стариков и одиноких мам с детьми.

И это сыграло важную роль в поведении мирного населения в те страшные дни. Народ понял, что это дети наши выполняют свой воинский долг. Что ими можно гордиться! Ведь не зря же в народе говорят: действуй по Уставу и заработаешь честь и славу!
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:02

  easyreadernow написав:Загалом на зараз стан не критичний, але події йдуть у поганому напрямі. І це викликає певний переляк та зраду, бачу по дописам. То що шановне панство думає - чи можна викликати ну не движ, то хоча б дискурс на Заході - що треба не стримувати (а може попуститься?) росію, а завдати швидкої поразки руками українців, саме швидкої - це буде повчально китаю та іншим охочім розхитувати світовий устрій. Бо зараз вони знахабніли та розраховують дожати. Ну а нам тут невигідно померти, боронячи європу. Суспільство в нас залишилося класове, і верхні класи мляво захищають країну - тож не дивно що зневіра прогресує. І це ще рашисти не можуть собі дозволити іпсо з червоними гаслами.
Зараз багато людей воює за ідею (ну і за країну як таку)-бо те майно що в них, в каліфорнії за рік заробляється. Але люди скінчаться без зброї. І я до речі проти миру в обмін на території -по перше так не буде, це рашка, а по друге - може людям тупо втекти і асимілюватися (і без того про це мріяли)- якщо держава і суспільство підгнили -то на краще позбутися такої соціальної структури (країну, звісно шкода втрачати), пересічні пристрояться. А керманичі та просто мафіозо - перейдуть у пересічні)), на заході це робили вже. Ну, не скиглить, сум це гріх.


Ми комусь треба в каліфорніях?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:16

buratinyo
Всё это красиво звучит, очень геройски и пафосно... Но потом вспоминаешь ТЦК с их суммами $ за выезд, тендеры, мутки, ремонты дорог и становится тошно.

И мирный договор вконце
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:19

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Но Президент Швейцарии приезжал, наверное лично сказать что все золотовалютные резервы надёжно спрятаны в наших банках мы их держим для... Кстати, впервые Швейцария зачем-то посетила Украину на уровне Президента

Мем про "денег нет, но вы держитесь!" в живом исполнении гораздо смешнее, чем если его по "телеку" смотреть :wink:

Швейцария могла бы просто позвонить :) зачем тратиться на безопасность Президента и ему пхаться не в самых безопасных условиях? Хайп европейцы тоже любят, но беспощадно идиотский как Марьяна - нет ))) Швейцария это страна более интересная, чем Британия. У бритов хорошие юристы, а тут хорошие банки и все едут в Украину :)

Вы задаете очень правильные вопросы. :wink: Но делаете из них какие-то очень странные выводы. :roll:
Деньги прекрасно умеют говорить сами-за-себя -- и что бы сказать что-то вроде "немецкие 8 лярдов будут, но через одну-две недели" пхаться действительно смысла нет: хватит и просто звонка. А вот неприятные новости (издревле так сложилось -- этикетс) принято сообщать лично. Ну и, конечно, выразить Немерянную Пидтрымку (и что там дальше по тексту?)...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:25

  _hunter написав:Вы задаете очень правильные вопросы. :wink: Но делаете из них какие-то очень странные выводы. :roll:
Деньги прекрасно умеют говорить сами-за-себя -- и что бы сказать что-то вроде "немецкие 8 лярдов будут, но через одну-две недели" пхаться действительно смысла нет: хватит и просто звонка. А вот неприятные новости (издревле так сложилось -- этикетс) принято сообщать лично. Ну и, конечно, выразить Немерянную Пидтрымку (и что там дальше по тексту?)...

Так где ЕС, а где Швейцария и до визита эта страна была за мир во всём мире. Президент не прется без дипломатии и там всегда очень интересные закулисные игры. Швейцария очень интересная страна с банковской сферой всего мира :) Закрытая банковская тайна для плохих новостей не прется в страну третьего мира в войне. Хотя Вам виднее: сама Швейцария едет с плохими новостями к президенту страны третьего мира )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:29

stm
Форумчанин на хфорумі повідомленням з посиланнями на ГК, комбата Азову, Портнікова "расшатывает", а член комітету з нацбезпеки на всю країну да ще з таким питанням, як відставка ГК, лише "хайпонула".
Цікаве у Вас спотворення реальності.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:34

старик detroytred где вы постоянно пропадаете? без вас все подзабыли, что такое честь и справедливость. Тут есть люди, для которых эти слова не пустые звуки. Только не просите их назвать (страшная тайна).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:39

  detroytred написав:stm
Форумчанин на хфорумі повідомленням з посиланнями на ГК, комбата Азову, Портнікова "расшатывает", а член комітету з нацбезпеки на всю країну да ще з таким питанням, як відставка ГК, лише "хайпонула".
Цікаве у Вас спотворення реальності.

Безуглая не согласна фактически с назначениями Зеленского :) когда подчинённый не согласен с начальством публично он должен уйти ))) спасибо, Детройт вы +1 почему мне хочется начистить лицо этой женщине, по правилам хорошего тона мужчины не должны нападать на женщину, а женщинам можно ))) у нас всё в рамках правил и хорошего тона )))
PS: открыла пост Витали, до слёз))) Виталий, человек чувствующий себя 2 сортом в собственной стране никогда не выйдет на 1 в чужой))) остальным преграда только знание языка :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:02

Bobua
мабуть якось треба - не те що чув, а є сам бачив)) людей що поїхали. до того ж це був лише приклад масштабу статків.
То ж і непокоїть - що захисники закінчаться, а залишившихся орки захоплять. Але не бачу щоб хтось із людей публічних про це відверто казав - дайте швидко багато ракет, або приймайте біженців (зі стратегічного свалу), або орда захопить, перетравить нас і використає для подальшрго натиску. Зрозуміло, хто при владі - не хоче винести в ЗМІ таку перспективу, будуть грести простий люд. А нашім воїнам, крім ризику, не вигідно триматись, коли в тилу і в міжнародному масштабі толпи ділків пакуються. Це про справедливість та бабло - мало того що бити сильнішого ворога небезпечно, так ще за свій рахунок. Це гірше будь якого іпсо дізморалить людей - не всі ж герої самі по собі, деяким треба грошей, і всім - озброєння кращого ніж в супротивника. В країні держава і суспільство еее...не те щоб дуже гарні були, так поки тотально не торкалося можна було якось перебути.. аж тут орда насунула - і тепер що, не можна переїхати бо ніде ми не треба? Думаю як партнери не дадуть терміново в 10 разів більше армії зброї, а режиму (ага) - срачей то песець настане. Через роки, не 5 днів, але важкий.
easyreadernow
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:04

  stm написав:
  _hunter написав:Вы задаете очень правильные вопросы. :wink: Но делаете из них какие-то очень странные выводы. :roll:
Деньги прекрасно умеют говорить сами-за-себя -- и что бы сказать что-то вроде "немецкие 8 лярдов будут, но через одну-две недели" пхаться действительно смысла нет: хватит и просто звонка. А вот неприятные новости (издревле так сложилось -- этикетс) принято сообщать лично. Ну и, конечно, выразить Немерянную Пидтрымку (и что там дальше по тексту?)...

Так где ЕС, а где Швейцария и до визита эта страна была за мир во всём мире. Президент не прется без дипломатии и там всегда очень интересные закулисные игры. Швейцария очень интересная страна с банковской сферой всего мира :) Закрытая банковская тайна для плохих новостей не прется в страну третьего мира в войне. Хотя Вам виднее: сама Швейцария едет с плохими новостями к президенту страны третьего мира )))

А при чем тут "где ЕС, а где Швейцария"? Или вы думаете, что у очень интересной страны с банковской сферой всего мира не найдется "лишних" 8ми лярдов? :roll:
Но дальше спорить не буду -- понятное дело, что записи разговора зели с Берсе у меня нет. И все эти аргументы -- вопрос веры. Просто можем вернуться к этому посту месяца эдак через 3...
_hunter
 
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