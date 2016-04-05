Додано: Пон 27 лис, 2023 18:28

Andrey2512 написав: buratinyo

Всё это красиво звучит, очень геройски и пафосно... Но потом вспоминаешь ТЦК с их суммами $ за выезд, тендеры, мутки, ремонты дорог и становится тошно.



И мирный договор вконце Всё это красиво звучит, очень геройски и пафосно... Но потом вспоминаешь ТЦК с их суммами $ за выезд, тендеры, мутки, ремонты дорог и становится тошно.И мирный договор вконце

Постараюсь разложить немного по полочкам некоторые Ваши мутки. А такими ли на самом деле недопустимыми в военное время являются перечисленные Вами негаразды? В некоторых случаях все перечисленное имеет больше положительный характер, чем негативный.Например, ТЦК с их предположительными суммами за откосы. Да посмотрите на это с другой стороны, более правильной, на мой взгляд! Ведь наверняка полно мужчин в стране, не державших даже пистолет в руках, не говоря про ПТУР. И если они способны откупиться от ТЦК и выехать из страны, чтобы как-то по другому оказать стране помощь, то это БЛАГО для государства и возможность для ее граждан сохранить свою жизнь.Что с тендерами не так? Яйца куринные вспоминаете по 16 грн для ВСУ? Объективно на тот момент то была для торгов в тендере вполне разумная цена. Ведь производители, которые таяли на глазах в 2022 году, включили в цену вероятность ракетного обстрела птицефабрик своих и возможные затраты на их восстановление и поддержание в рабочем состоянии. Более того, на сегодня захожу в магазин и вижу, что яйца продают намного!!! выше чем по 16 грн/десяток. Получается, что победители тендеров на поставку яиц не дополучили в доходах. Стоимость гривны сильно обесценилась в условиях войны, это здоровое явление, но многие об этом забывают.Теперь про ремонты дорог. Вы забыли, что система дорог в Украине это как кровеносная система бойца. Если она находится в плохом состоянии, то способности бойца противостоять противнику отсутствуют вообще. Система дорог всегда должна быть в идеальном состоянии и особенно во время войны. Более того, ремонт дорог является тем государственным механизмом, который запускает экономику после шока, связанного с началом войны, и вызывает эффект мультипликатора. Это вообще-то основы макроэкономики. Но бороться с дурными и фиктивными дорожными работами нужно, это обычная работа для ревизоров. И нет здесь никакой зрады вообще. Небольшое присваивание выделенных средств является нормой во всем мире и не вредит экономике Украины в нашем случае. Главное, чтобы присвоенные средства тратились в Украине и размер украденного не превышал определенный граничный процент.Мирный договор... Он будет, конечно же. Все войны так заканчиваются. Война идет между Украиной и немаленьким государством, с монстром. Поэтому ожидать парада ВСУ в Москве после победы действительно не приходится.