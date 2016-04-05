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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:22
hume написав:
Речь не о капитуляции, а о том, что нам практически невозможно без некоторых вводных успешно деокупировать оккупированные области. Поэтому здравый смысл подсказывает вести войну с позиции обороны перемалывая технику и оккупантов в лобовых мясных штурмах, зачем нам перенимать их глупый опыт. Забетонироваться по всей линии, сделать укреп Авдеевку по всей линии, а за ней забетонировать вторую Авдеевку и желательно третью. Пока же видим с точностью до наоборот.
Фактично на сьогодні це єдиний реальний варіант.
Нажаль влада цього не робить(або не усвідомлює цього або має якісь свої власні плани/інтереси).
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:28
Andrey2512 написав:buratinyo
Всё это красиво звучит, очень геройски и пафосно... Но потом вспоминаешь ТЦК с их суммами $ за выезд, тендеры, мутки, ремонты дорог и становится тошно.
И мирный договор вконце
Постараюсь разложить немного по полочкам некоторые Ваши мутки. А такими ли на самом деле недопустимыми в военное время являются перечисленные Вами негаразды? В некоторых случаях все перечисленное имеет больше положительный характер, чем негативный.
Например, ТЦК с их предположительными суммами за откосы. Да посмотрите на это с другой стороны, более правильной, на мой взгляд! Ведь наверняка полно мужчин в стране, не державших даже пистолет в руках, не говоря про ПТУР. И если они способны откупиться от ТЦК и выехать из страны, чтобы как-то по другому оказать стране помощь, то это БЛАГО для государства и возможность для ее граждан сохранить свою жизнь.
Что с тендерами не так? Яйца куринные вспоминаете по 16 грн для ВСУ? Объективно на тот момент то была для торгов в тендере вполне разумная цена. Ведь производители, которые таяли на глазах в 2022 году, включили в цену вероятность ракетного обстрела птицефабрик своих и возможные затраты на их восстановление и поддержание в рабочем состоянии. Более того, на сегодня захожу в магазин и вижу, что яйца продают намного!!! выше чем по 16 грн/десяток. Получается, что победители тендеров на поставку яиц не дополучили в доходах. Стоимость гривны сильно обесценилась в условиях войны, это здоровое явление, но многие об этом забывают.
Теперь про ремонты дорог. Вы забыли, что система дорог в Украине это как кровеносная система бойца. Если она находится в плохом состоянии, то способности бойца противостоять противнику отсутствуют вообще. Система дорог всегда должна быть в идеальном состоянии и особенно во время войны. Более того, ремонт дорог является тем государственным механизмом, который запускает экономику после шока, связанного с началом войны, и вызывает эффект мультипликатора. Это вообще-то основы макроэкономики. Но бороться с дурными и фиктивными дорожными работами нужно, это обычная работа для ревизоров. И нет здесь никакой зрады вообще. Небольшое присваивание выделенных средств является нормой во всем мире и не вредит экономике Украины в нашем случае. Главное, чтобы присвоенные средства тратились в Украине и размер украденного не превышал определенный граничный процент.
Мирный договор... Он будет, конечно же. Все войны так заканчиваются. Война идет между Украиной и немаленьким государством, с монстром. Поэтому ожидать парада ВСУ в Москве после победы действительно не приходится.
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buratinyo
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:43
buratinyo написав: Andrey2512 написав:buratinyo
Всё это красиво звучит, очень геройски и пафосно... Но потом вспоминаешь ТЦК с их суммами $ за выезд, тендеры, мутки, ремонты дорог и становится тошно.
И мирный договор вконце
///
Например, ТЦК с их предположительными суммами за откосы. Да посмотрите на это с другой стороны, более правильной, на мой взгляд! Ведь наверняка полно мужчин в стране, не державших даже пистолет в руках, не говоря про ПТУР. И если они способны откупиться от ТЦК и выехать из страны, чтобы как-то по другому оказать стране помощь, то это БЛАГО для государства
и возможность для ее граждан сохранить свою жизнь.
///
Почему с предположительными -- в новостях про очередное "раскрытие" ставку обычно сообщали...
Тут проблема: это благо для конкретного тцк-шника -- государству ни копейки с этой оборутки не достается. А вот почему бы "откуп" не сделать официальным -- особенно в свете намечающихся проблем с финансированием -- вопрос...
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_hunter
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:48
Ніяких перемовин з фюрером не буде. Тому що вони не мають сенсу. Нам потрібен не папірець з підписами, а режим припинення вогню.
Для цього треба підняти ср..ку з крісла найвеличнішого керівника всіх часів і народів, і погоджуватись на китайський мирний план.
Скоріш за все, повного припинення вогню не буде, поки живий фюрер, як нема його з 2014 року, але країна зможе розвиватись.
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lapay
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:49
buratinyo написав: Andrey2512 написав:buratinyo
Всё это красиво звучит, очень геройски и пафосно... Но потом вспоминаешь ТЦК с их суммами $ за выезд, тендеры, мутки, ремонты дорог и становится тошно.
И мирный договор вконце
Постараюсь разложить немного по полочкам некоторые Ваши мутки. А такими ли на самом деле недопустимыми в военное время являются перечисленные Вами негаразды? В некоторых случаях все перечисленное имеет больше положительный характер, чем негативный.
Например, ТЦК с их предположительными суммами за откосы. Да посмотрите на это с другой стороны, более правильной, на мой взгляд! Ведь наверняка полно мужчин в стране, не державших даже пистолет в руках, не говоря про ПТУР. И если они способны откупиться от ТЦК и выехать из страны, чтобы как-то по другому оказать стране помощь, то это БЛАГО для государства и возможность для ее граждан сохранить свою жизнь.
Отлично. Корупция - это хорошо. Это по-твоему
buratinyo написав:
Что с тендерами не так? Яйца куринные вспоминаете по 16 грн для ВСУ? Объективно на тот момент то была для торгов в тендере вполне разумная цена. Ведь производители, которые таяли на глазах в 2022 году, включили в цену вероятность ракетного обстрела птицефабрик своих и возможные затраты на их восстановление и поддержание в рабочем состоянии. Более того, на сегодня захожу в магазин и вижу, что яйца продают намного!!! выше чем по 16 грн/десяток
. Получается, что победители тендеров на поставку яиц не дополучили в доходах. Стоимость гривны сильно обесценилась в условиях войны, это здоровое явление, но многие об этом забывают.
Вот и спалился агент buratinyo
По 17 грн за 1 штуку был тендер, а не за десяток
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:52
lapay написав:
Ніяких перемовин з фюрером не буде. Тому що вони не мають сенсу. Нам потрібен не папірець з підписами, а режим припинення вогню
.
Для цього треба підняти ср..ку з крісла найвеличнішого керівника всіх часів і народів, і погоджуватись на китайський мирний план.Скоріш за все, повного припинення вогню не буде
, поки живий фюрер, як нема його з 2014 року, але країна зможе розвиватись.
Взаимоисключающие параграфы в одном посте
Если не будет полного прекращения огня, то это не режим прекращения огня, а полная лажа
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:53
andrijk777 написав: hume написав:
Речь не о капитуляции, а о том, что нам практически невозможно без некоторых вводных успешно деокупировать оккупированные области. Поэтому здравый смысл подсказывает вести войну с позиции обороны перемалывая технику и оккупантов в лобовых мясных штурмах, зачем нам перенимать их глупый опыт. Забетонироваться по всей линии, сделать укреп Авдеевку по всей линии, а за ней забетонировать вторую Авдеевку и желательно третью. Пока же видим с точностью до наоборот.
Фактично на сьогодні це єдиний реальний варіант.
Нажаль влада цього не робить(або не усвідомлює цього або має якісь свої власні плани/інтереси).
не робить, бо це її вирок, як казав недавно майбутній очільник,
і хоч одне виконав, про посадки, але не так як очікувалося, і не тих кого малось на увазі
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:55
lapay написав:
Ніяких перемовин з фюрером не буде. Тому що вони не мають сенсу. Нам потрібен не папірець з підписами, а режим припинення вогню.
Для цього треба підняти ср..ку з крісла найвеличнішого керівника всіх часів і народів, і погоджуватись на китайський мирний план.
Скоріш за все, повного припинення вогню не буде, поки живий фюрер, як нема його з 2014 року, але країна зможе розвиватись.
Знову ви зі своїм придуманим китайським планом, якого насправді немає.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:56
_hunter написав: buratinyo написав: Andrey2512 написав:buratinyo
Всё это красиво звучит, очень геройски и пафосно... Но потом вспоминаешь ТЦК с их суммами $ за выезд, тендеры, мутки, ремонты дорог и становится тошно.
И мирный договор вконце
///
Например, ТЦК с их предположительными суммами за откосы. Да посмотрите на это с другой стороны, более правильной, на мой взгляд! Ведь наверняка полно мужчин в стране, не державших даже пистолет в руках, не говоря про ПТУР. И если они способны откупиться от ТЦК и выехать из страны, чтобы как-то по другому оказать стране помощь, то это БЛАГО для государства
и возможность для ее граждан сохранить свою жизнь.
///
Почему с предположительными -- в новостях про очередное "раскрытие" ставку обычно сообщали...
Тут проблема: это благо для конкретного тцк-шника -- государству ни копейки с этой оборутки не достается. А вот почему бы "откуп" не сделать официальным -- особенно в свете намечающихся проблем с финансированием -- вопрос...
чому відкуп, приносиш папір, що сплачено за попередній рік податків на ХХХ грошей, і броня на ще один фінансовий рік з дозволом виїзжати за межі України
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:58
kyk написав: lapay написав:
Ніяких перемовин з фюрером не буде. Тому що вони не мають сенсу. Нам потрібен не папірець з підписами, а режим припинення вогню.
Для цього треба підняти ср..ку з крісла найвеличнішого керівника всіх часів і народів, і погоджуватись на китайський мирний план.
Скоріш за все, повного припинення вогню не буде, поки живий фюрер, як нема його з 2014 року, але країна зможе розвиватись.
Знову ви зі своїм придуманим китайським планом, якого насправді немає.
хто слухав Чаплигу той знає (прикриття НАТО до Дніпра, якщо точно, то 450 км від кордону НАТО), лівий берег демілітаризований, Крим за дужками
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