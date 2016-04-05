lapay написав:Ніяких перемовин з фюрером не буде. Тому що вони не мають сенсу. Нам потрібен не папірець з підписами, а режим припинення вогню. Для цього треба підняти ср..ку з крісла найвеличнішого керівника всіх часів і народів, і погоджуватись на китайський мирний план. Скоріш за все, повного припинення вогню не буде, поки живий фюрер, як нема його з 2014 року, але країна зможе розвиватись.
Взаимоисключающие параграфы в одном посте
Если не будет полного прекращения огня, то это не режим прекращения огня, а полная лажа
Розмір має значення, розмір конфлікту. Чим глуха оборона, без режима припинення вогню, краща за глуху оборону з режимом припинення вогню, хай і не повним? Чим сьогоднішня війна краща за АТО, - тим що втратили території і людей, і кожен день втрачаємо, за день часом більше, ніж тоді за рік?
WSJ: Позиція України на фронті може погіршитися взимку, але й Росія не досягне цілей
Києву радять поліпшити мобілізацію і підготовку військ, відмовитися від наступу і зміцнити свої лінії оборони. Незабаром піде третій рік війни Росії проти України – і Москва має перевагу на військовому, політичному та економічному фронтах.
Росія має набагато більше людей для поповнення своєї армії, ніж українці. Президент Володимир Путін мілітаризує російську економіку, використовуючи високі доходи від продажу нафти в обхід санкцій. А політичний параліч у США і Європі загрожує постачанню зброї і грошей, від яких залежить виживання України.
lapay написав:Ніяких перемовин з фюрером не буде. Тому що вони не мають сенсу. Нам потрібен не папірець з підписами, а режим припинення вогню. Для цього треба підняти ср..ку з крісла найвеличнішого керівника всіх часів і народів, і погоджуватись на китайський мирний план. Скоріш за все, повного припинення вогню не буде, поки живий фюрер, як нема його з 2014 року, але країна зможе розвиватись.
Взаимоисключающие параграфы в одном посте
Если не будет полного прекращения огня, то это не режим прекращения огня, а полная лажа
еще можно реализовать вариант из "предвыборной программы" бубочки "нужно просто перестать стрелять"...
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 27 лис, 2023 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Тобто ти так крутився на сковорідці, що таки видав, що готовий віддати області
А потім їх якось відвоювати. Ти - дурень
Не буде потім ніяких сценаріїв, буде знищення України
До вас питання і до всіх хто проти переговорів, і за перемогу а кордонах 1991 року. Ви в зсу? Ви конкретно самі готові кордони 1991 року виборювати в окопах? Чи ви з батальйону монако, чи економічний фронт шо донате в кращому випадку 100$ в міс і думає шо це вагомий внесок в перемогу?
Так це шляпа все. За кордони 1991 року можуть "голосувати" тільки воїни, що безпосередньо на війні, а не очкаріки сидячі на кухні.
По-перше, якби ви були читачем, а не дописувачем, то б побачили, що я ніколи про кордони 1991 року не писав
По-друге, я давно пишу, те що ви та подібні до вас, називаете перемовинами, цього не буде. Ніяких перемовин Россія вести не буде. Росія хоче виставити ультиматум, який Україна повинна прийняти. Це не перемовини, це капітуляція І це не зараз так
Якщо ви цього не здатні зрозуміти, то краще не пишіть
kyk написав:Знову ви зі своїм придуманим китайським планом, якого насправді немає.
Насправді є, і план є, і основний торгівельний партнер раші теж є. При Порошенко навіть Фіцо постачав Україні зброю, тільки для цього треба бути розумним і хитрим, а не тупим і нарцистичним, щоб схилити Китай на свій бік.