RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5648564956505651>
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:00

flyman , а якщо приніс , що лише 200 грн на місяць, то пішов в ірпінсткий ТЦК отримувати піксельку.
Hotab
 
Повідомлень: 10265
З нами з: 15.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:03

  pesikot написав:
  lapay написав:Ніяких перемовин з фюрером не буде. Тому що вони не мають сенсу. Нам потрібен не папірець з підписами, а режим припинення вогню.
Для цього треба підняти ср..ку з крісла найвеличнішого керівника всіх часів і народів, і погоджуватись на китайський мирний план.
Скоріш за все, повного припинення вогню не буде, поки живий фюрер, як нема його з 2014 року, але країна зможе розвиватись.

Взаимоисключающие параграфы в одном посте

Если не будет полного прекращения огня, то это не режим прекращения огня, а полная лажа

Розмір має значення, розмір конфлікту. Чим глуха оборона, без режима припинення вогню, краща за глуху оборону з режимом припинення вогню, хай і не повним? Чим сьогоднішня війна краща за АТО, - тим що втратили території і людей, і кожен день втрачаємо, за день часом більше, ніж тоді за рік?
lapay
 
Повідомлень: 13610
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:05

"Партнери" натякають усе товстіше і частіше :oops:

WSJ: Позиція України на фронті може погіршитися взимку, але й Росія не досягне цілей

Києву радять поліпшити мобілізацію і підготовку військ, відмовитися від наступу і зміцнити свої лінії оборони.

Незабаром піде третій рік війни Росії проти України – і Москва має перевагу на військовому, політичному та економічному фронтах.

Росія має набагато більше людей для поповнення своєї армії, ніж українці. Президент Володимир Путін мілітаризує російську економіку, використовуючи високі доходи від продажу нафти в обхід санкцій. А політичний параліч у США і Європі загрожує постачанню зброї і грошей, від яких залежить виживання України.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/27/7430571/
jump
 
Повідомлень: 4123
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:06

  pesikot написав:
  lapay написав:Ніяких перемовин з фюрером не буде. Тому що вони не мають сенсу. Нам потрібен не папірець з підписами, а режим припинення вогню.
Для цього треба підняти ср..ку з крісла найвеличнішого керівника всіх часів і народів, і погоджуватись на китайський мирний план.
Скоріш за все, повного припинення вогню не буде, поки живий фюрер, як нема його з 2014 року, але країна зможе розвиватись.

Взаимоисключающие параграфы в одном посте

Если не будет полного прекращения огня, то это не режим прекращения огня, а полная лажа

еще можно реализовать вариант из "предвыборной программы" бубочки
"нужно просто перестать стрелять"...
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 27 лис, 2023 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 13299
З нами з: 05.06.13
Подякував: 906 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:08

  xio13 написав:
  pesikot написав:"Хоч поржём", зрозуміло ...

Тобто ти так крутився на сковорідці, що таки видав, що готовий віддати області

А потім їх якось відвоювати.
Ти - дурень

Не буде потім ніяких сценаріїв, буде знищення України


До вас питання і до всіх хто проти переговорів, і за перемогу а кордонах 1991 року. Ви в зсу? Ви конкретно самі готові кордони 1991 року виборювати в окопах? Чи ви з батальйону монако, чи економічний фронт шо донате в кращому випадку 100$ в міс і думає шо це вагомий внесок в перемогу?

Так це шляпа все. За кордони 1991 року можуть "голосувати" тільки воїни, що безпосередньо на війні, а не очкаріки сидячі на кухні.

По-перше, якби ви були читачем, а не дописувачем, то б побачили, що я ніколи про кордони 1991 року не писав

По-друге, я давно пишу, те що ви та подібні до вас, називаете перемовинами, цього не буде. Ніяких перемовин Россія вести не буде.
Росія хоче виставити ультиматум, який Україна повинна прийняти. Це не перемовини, це капітуляція
І це бажання Росії виникло не зараз, це так було завжди

Якщо ви цього не здатні зрозуміти, то краще не пишіть
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 27 лис, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8759
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kyk написав:Знову ви зі своїм придуманим китайським планом, якого насправді немає.

Насправді є, і план є, і основний торгівельний партнер раші теж є. При Порошенко навіть Фіцо постачав Україні зброю, тільки для цього треба бути розумним і хитрим, а не тупим і нарцистичним, щоб схилити Китай на свій бік.
lapay
 
Повідомлень: 13610
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:18

  lapay написав:
  pesikot написав:
  lapay написав:Ніяких перемовин з фюрером не буде. Тому що вони не мають сенсу. Нам потрібен не папірець з підписами, а режим припинення вогню.
Для цього треба підняти ср..ку з крісла найвеличнішого керівника всіх часів і народів, і погоджуватись на китайський мирний план.
Скоріш за все, повного припинення вогню не буде, поки живий фюрер, як нема його з 2014 року, але країна зможе розвиватись.

Взаимоисключающие параграфы в одном посте

Если не будет полного прекращения огня, то это не режим прекращения огня, а полная лажа

Розмір має значення, розмір конфлікту. Чим глуха оборона, без режима припинення вогню, краща за глуху оборону з режимом припинення вогню, хай і не повним? Чим сьогоднішня війна краща за АТО, - тим що втратили території і людей, і кожен день втрачаємо, за день часом більше, ніж тоді за рік?

Тим, що варіант АТО був просран в 2019 році, бо виборець захотів поржати, захотів "хуже не будет", а зараз вже не буде повершення до режиму АТО

Бо Пуйло бачить, що у нас безумна Безугла верещить, що треба знімати Залужного, то з якого біса він погодится припинити вогонь ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8759
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:28

  Hotab написав:flyman , а якщо приніс , що лише 200 грн на місяць, то пішов в ірпінсткий ТЦК отримувати піксельку.

в Ирпене нет никаких ТЦК. Любишь ты писать о том, о чём не знаешь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20767
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:30

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:flyman , а якщо приніс , що лише 200 грн на місяць, то пішов в ірпінсткий ТЦК отримувати піксельку.

в Ирпене нет никаких ТЦК. Любишь ты писать о том, о чём не знаешь.

ТЦК в Ирпене нет, а налог в 200 грн есть)))
Найдем тебе пиксельку в Киеве))
Hotab
 
Повідомлень: 10265
З нами з: 15.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Бо Пуйло бачить, що у нас безумна Безугла верещить, що треба знімати Залужного, то з якого біса він погодится припинити вогонь ?

З якого біса? Щоб не псуватм відносини з країнами, які його підримують чи нейтральні - з Китаєм, Індією і т.д. Я тут детально писав, що і як треба робити.
Хто сказав, що воювати треба тільки на фронті. Хіба удар по рашинським тилам, які купують у них нафту і постачають обладнання, не може зупинити чи значно загальмувати наступ фюрера?
Може, і ми не просто иожемо, ми повинні використати цю можливість зупинити агресора.
lapay
 
Повідомлень: 13610
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5648564956505651>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, Василь-Рівне і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137947
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 522524
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10316)
27.11.2023 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.