RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5648564956505651
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:35

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:flyman , а якщо приніс , що лише 200 грн на місяць, то пішов в ірпінсткий ТЦК отримувати піксельку.

в Ирпене нет никаких ТЦК. Любишь ты писать о том, о чём не знаешь.

Зато есть в Буче объединенный ТЦК Ирпеня и Бучи.
И, вроде как, у flyman полуподвал в Буче
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8759
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:36

  Hotab написав:то пішов в ірпінсткий ТЦК

  Hotab написав:ТЦК в Ирпене нет,
так есть ТЦК или нет. я с каким полушарием сейчас общюсь?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20767
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:44

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:то пішов в ірпінсткий ТЦК

  Hotab написав:ТЦК в Ирпене нет,
так есть ТЦК или нет. я с каким полушарием сейчас общюсь?

Ніяк не можу зрозуміти, чому ухилянт хотаб переживає за чужі податки?
Вже би міг собі нашабашити у ВЧК ООН на вертушку і захищати неньку яка на податки пересічених його вигодувала, вивчила і поставила на ноги.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 лис, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33232
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1556 раз.
Подякували: 2725 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:46

  lapay написав:
  pesikot написав:Бо Пуйло бачить, що у нас безумна Безугла верещить, що треба знімати Залужного, то з якого біса він погодится припинити вогонь ?

З якого біса? Щоб не псуватм відносини з країнами, які його підримують чи нейтральні - з Китаєм, Індією і т.д. Я тут детально писав, що і як треба робити.

Яке ж ти наївне

Що Індія, що Китай не те щоб підтримують Путіна, вони його доять по повній

Індія купує нафту за копійчану ціну за свої рупії, які потім Росія не може нікуди діти
Китай купує нафту за копійчану ціну, а в Росію поставляють китайські смартфони на колесах (це я про китайські авто) за три ціни
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8759
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:47

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:flyman , а якщо приніс , що лише 200 грн на місяць, то пішов в ірпінсткий ТЦК отримувати піксельку.

в Ирпене нет никаких ТЦК. Любишь ты писать о том, о чём не знаешь.

Зато есть в Буче объединенный ТЦК Ирпеня и Бучи.
И, вроде как, у flyman полуподвал в Буче

То есть Биба и Боба будут в одном окопе, как и ожидалось… :lol:


я с каким полушарием сейчас общюсь?


С флумановским. У которого сетчатка не отклеена.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 лис, 2023 19:51, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 10265
З нами з: 15.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:48

  flyman написав:Вже би міг собі нашабашити у ВЧК ООН на вертушку і захищати неньку
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20767
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Яке ж ти наївне

Що Індія, що Китай не те щоб підтримують Путіна, вони його доять по повній

Індія купує нафту за копійчану ціну за свої рупії, які потім Росія не може нікуди діти
Китай купує нафту за копійчану ціну, а в Росію поставляють китайські смартфони на колесах (це я про китайські авто) за три ціни

Щодо наївності, то можеш самолично виконати свій план деокупації: Південь23, Крим24, Донбас25, а не покладатись на успіхів.
Якби Китаю чи Індії так вигідна була б ця війна, то вони б не пропонували способів її завершення. Для чого щось пропонувати, щоб потім обіс..ться на весь світ?
lapay
 
Повідомлень: 13610
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:30

  lapay написав:
  pesikot написав:Яке ж ти наївне

Що Індія, що Китай не те щоб підтримують Путіна, вони його доять по повній

Індія купує нафту за копійчану ціну за свої рупії, які потім Росія не може нікуди діти
Китай купує нафту за копійчану ціну, а в Росію поставляють китайські смартфони на колесах (це я про китайські авто) за три ціни

Щодо наївності, то можеш самолично виконати свій план деокупації: Південь23, Крим24, Донбас25, а не покладатись на успіхів.

Ти злився
Бо ти пишешь, але не читаешь
  lapay написав:Якби Китаю чи Індії так вигідна була б ця війна, то вони б не пропонували способів її завершення. Для чого щось пропонувати, щоб потім обіс..ться на весь світ?

Так вони нічого не роблять для завершення війни

Китайський план - це щось "за все хороше проти всього поганого". Це вже було у нас, закінчилось великою війною в Україні

Індія - нещодавно позвали Путіна на G20, де він звично напиZдів

Тому, вони нічого не пропонують. Вони нічого не роблять для припинення війни у Україні
Індію та Китай все влаштовує
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8759
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Індію та Китай все влаштовує

100%
и бонусом дешевые углеводороды за рупии с юанями
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 27 лис, 2023 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 13299
З нами з: 05.06.13
Подякував: 906 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:И да, если то, что говорит Арахамия - правда - это очередное подтверждение что мудрый народ выбрал в 2019м клинических идиотов и авантюристов порулить страной

так а що в словах Арахамії вас так вразило? Натякаєте, що були вигідні умови, треба було погоджуватися, чи що?
  lapay написав:При Порошенко навіть Фіцо постачав Україні зброю

за гроші Словаччина і зараз не проти постачати зброю. Що, власне, змінилося?
  lapay написав:Якби Китаю чи Індії так вигідна була б ця війна, то вони б не пропонували способів її завершення

а можна посилання на конкретний план завершення війни від цих країн? Саме конкретний, а не просто "давайте зупиняти війну і жити дружно".
thenewepic
 
Повідомлень: 89
З нами з: 03.09.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5648564956505651
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, Василь-Рівне і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137947
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 522524
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10316)
27.11.2023 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.