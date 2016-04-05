|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:35
vitaliiangel написав: Hotab написав:flyman
, а якщо приніс , що лише 200 грн на місяць, то пішов в ірпінсткий ТЦК отримувати піксельку.
в Ирпене нет никаких ТЦК. Любишь ты писать о том, о чём не знаешь.
Зато есть в Буче объединенный ТЦК Ирпеня и Бучи.
И, вроде как, у flyman
полуподвал в Буче
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8759
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1251 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:36
Hotab написав:
то пішов в ірпінсткий ТЦК
Hotab написав:
ТЦК в Ирпене нет,
так есть ТЦК или нет. я с каким полушарием сейчас общюсь?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20767
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:44
vitaliiangel написав: Hotab написав:
то пішов в ірпінсткий ТЦК
Hotab написав:
ТЦК в Ирпене нет,
так есть ТЦК или нет. я с каким полушарием сейчас общюсь?
Ніяк не можу зрозуміти, чому ухилянт хотаб переживає за чужі податки?
Вже би міг собі нашабашити у ВЧК ООН на вертушку і захищати неньку яка на податки пересічених його вигодувала, вивчила і поставила на ноги.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 лис, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33232
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1556 раз.
- Подякували: 2725 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:46
lapay написав: pesikot написав:
Бо Пуйло бачить, що у нас безумна Безугла верещить, що треба знімати Залужного, то з якого біса він погодится припинити вогонь ?
З якого біса? Щоб не псуватм відносини з країнами
, які його підримують чи нейтральні - з Китаєм, Індією і т.д. Я тут детально писав, що і як треба робити.
Яке ж ти наївне
Що Індія, що Китай не те щоб підтримують Путіна, вони його доять по повній
Індія купує нафту за копійчану ціну за свої рупії, які потім Росія не може нікуди діти
Китай купує нафту за копійчану ціну, а в Росію поставляють китайські смартфони на колесах (це я про китайські авто) за три ціни
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8759
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1251 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:47
pesikot написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:flyman
, а якщо приніс , що лише 200 грн на місяць, то пішов в ірпінсткий ТЦК отримувати піксельку.
в Ирпене нет никаких ТЦК. Любишь ты писать о том, о чём не знаешь.
Зато есть в Буче объединенный ТЦК Ирпеня и Бучи.
И, вроде как, у flyman
полуподвал в Буче
То есть Биба и Боба будут в одном окопе, как и ожидалось…
я с каким полушарием сейчас общюсь?
С флумановским. У которого сетчатка не отклеена.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 27 лис, 2023 19:51, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 2118 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 27 лис, 2023 20:01
pesikot написав:
Яке ж ти наївне
Що Індія, що Китай не те щоб підтримують Путіна, вони його доять по повній
Індія купує нафту за копійчану ціну за свої рупії, які потім Росія не може нікуди діти
Китай купує нафту за копійчану ціну, а в Росію поставляють китайські смартфони на колесах (це я про китайські авто) за три ціни
Щодо наївності, то можеш самолично виконати свій план деокупації: Південь23, Крим24, Донбас25, а не покладатись на успіхів.
Якби Китаю чи Індії так вигідна була б ця війна, то вони б не пропонували способів її завершення. Для чого щось пропонувати, щоб потім обіс..ться на весь світ?
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13610
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 20:30
lapay написав: pesikot написав:
Яке ж ти наївне
Що Індія, що Китай не те щоб підтримують Путіна, вони його доять по повній
Індія купує нафту за копійчану ціну за свої рупії, які потім Росія не може нікуди діти
Китай купує нафту за копійчану ціну, а в Росію поставляють китайські смартфони на колесах (це я про китайські авто) за три ціни
Щодо наївності, то можеш самолично виконати свій план деокупації: Південь23, Крим24, Донбас25, а не покладатись на успіхів.
Ти злився
Бо ти пишешь, але не читаешь
lapay написав:
Якби Китаю чи Індії так вигідна була б ця війна, то вони б не пропонували способів її завершення. Для чого щось пропонувати, щоб потім обіс..ться на весь світ?
Так вони нічого не роблять для завершення війни
Китайський план - це щось "за все хороше проти всього поганого". Це вже було у нас, закінчилось великою війною в Україні
Індія - нещодавно позвали Путіна на G20, де він звично напиZдів
Тому, вони нічого не пропонують. Вони нічого не роблять для припинення війни у Україні
Індію та Китай все влаштовує
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8759
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1251 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 27 лис, 2023 20:33
pesikot написав:
Індію та Китай все влаштовує
100%
и бонусом дешевые углеводороды за рупии с юанями
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 27 лис, 2023 20:34, всього редагувалось 1 раз.
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13299
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 906 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 лис, 2023 20:33
airmax78 написав:
И да, если то, что говорит Арахамия - правда - это очередное подтверждение что мудрый народ выбрал в 2019м клинических идиотов и авантюристов порулить страной
так а що в словах Арахамії вас так вразило? Натякаєте, що були вигідні умови, треба було погоджуватися, чи що?
за гроші
lapay написав:
При Порошенко навіть Фіцо постачав Україні зброю
Словаччина і зараз не проти постачати зброю. Що, власне, змінилося?
lapay написав:
Якби Китаю чи Індії так вигідна була б ця війна, то вони б не пропонували способів її завершення
а можна посилання на конкретний план завершення війни від цих країн? Саме конкретний, а не просто "давайте зупиняти війну і жити дружно".
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm
, Василь-Рівне
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|137947
|
|
|6076
|522524
|
|
|1
|12149
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|