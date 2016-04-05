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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5648564956505651>
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Бо Пуйло бачить, що у нас безумна Безугла верещить, що треба знімати Залужного, то з якого біса він погодится припинити вогонь ?

З якого біса? Щоб не псуватм відносини з країнами, які його підримують чи нейтральні - з Китаєм, Індією і т.д. Я тут детально писав, що і як треба робити.
Хто сказав, що воювати треба тільки на фронті. Хіба удар по рашинським тилам, які купують у них нафту і постачають обладнання, не може зупинити чи значно загальмувати наступ фюрера?
Може, і ми не просто иожемо, ми повинні використати цю можливість зупинити агресора.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:46

  lapay написав:
  pesikot написав:Бо Пуйло бачить, що у нас безумна Безугла верещить, що треба знімати Залужного, то з якого біса він погодится припинити вогонь ?

З якого біса? Щоб не псуватм відносини з країнами, які його підримують чи нейтральні - з Китаєм, Індією і т.д. Я тут детально писав, що і як треба робити.

Яке ж ти наївне

Що Індія, що Китай не те щоб підтримують Путіна, вони його доять по повній

Індія купує нафту за копійчану ціну за свої рупії, які потім Росія не може нікуди діти
Китай купує нафту за копійчану ціну, а в Росію поставляють китайські смартфони на колесах (це я про китайські авто) за три ціни
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Яке ж ти наївне

Що Індія, що Китай не те щоб підтримують Путіна, вони його доять по повній

Індія купує нафту за копійчану ціну за свої рупії, які потім Росія не може нікуди діти
Китай купує нафту за копійчану ціну, а в Росію поставляють китайські смартфони на колесах (це я про китайські авто) за три ціни

Щодо наївності, то можеш самолично виконати свій план деокупації: Південь23, Крим24, Донбас25, а не покладатись на успіхів.
Якби Китаю чи Індії так вигідна була б ця війна, то вони б не пропонували способів її завершення. Для чого щось пропонувати, щоб потім обіс..ться на весь світ?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:30

  lapay написав:
  pesikot написав:Яке ж ти наївне

Що Індія, що Китай не те щоб підтримують Путіна, вони його доять по повній

Індія купує нафту за копійчану ціну за свої рупії, які потім Росія не може нікуди діти
Китай купує нафту за копійчану ціну, а в Росію поставляють китайські смартфони на колесах (це я про китайські авто) за три ціни

Щодо наївності, то можеш самолично виконати свій план деокупації: Південь23, Крим24, Донбас25, а не покладатись на успіхів.

Ти злився
Бо ти пишешь, але не читаешь
  lapay написав:Якби Китаю чи Індії так вигідна була б ця війна, то вони б не пропонували способів її завершення. Для чого щось пропонувати, щоб потім обіс..ться на весь світ?

Так вони нічого не роблять для завершення війни

Китайський план - це щось "за все хороше проти всього поганого". Це вже було у нас, закінчилось великою війною в Україні

Індія - нещодавно позвали Путіна на G20, де він звично напиZдів

Тому, вони нічого не пропонують. Вони нічого не роблять для припинення війни у Україні
Індію та Китай все влаштовує
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Індію та Китай все влаштовує

100%
и бонусом дешевые углеводороды за рупии с юанями
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 27 лис, 2023 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:И да, если то, что говорит Арахамия - правда - это очередное подтверждение что мудрый народ выбрал в 2019м клинических идиотов и авантюристов порулить страной

так а що в словах Арахамії вас так вразило? Натякаєте, що були вигідні умови, треба було погоджуватися, чи що?
  lapay написав:При Порошенко навіть Фіцо постачав Україні зброю

за гроші Словаччина і зараз не проти постачати зброю. Що, власне, змінилося?
  lapay написав:Якби Китаю чи Індії так вигідна була б ця війна, то вони б не пропонували способів її завершення

а можна посилання на конкретний план завершення війни від цих країн? Саме конкретний, а не просто "давайте зупиняти війну і жити дружно".
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:53

  detroytred написав:stm
Форумчанин на хфорумі повідомленням з посиланнями на ГК, комбата Азову, Портнікова "расшатывает", а член комітету з нацбезпеки на всю країну да ще з таким питанням, як відставка ГК, лише "хайпонула".
Цікаве у Вас спотворення реальності.

Детройт, берегитесь телефонного права stm к Ермаку)))

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Мар’яни Безуглої з посади голови комітету з питань національної безпеки.
Про це повідомив народний депутат Ігор Кривошеєв.

Видите, никакого раскола. Единство абсолютное. Слуга народа просто не может критиковать назначения Президента Украины безнаказанно. Этика партии :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:58

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Індію та Китай все влаштовує

100%
и бонусом дешевые углеводороды за рупии с юанями

Ну юань рупии не товрищ
Триллион юаней кацапы могут на те же авто потратить, пусть это будет не Ауди или Ленд Ровер, а его приличная копия ХуньЦы или что то другое, да и на те же электронику и желтеющие и отпадающие стройматериалы, а куда всандалить триллионы рупий? Наложниц с красной меткой на лбу на Урал и ДВ завезти по три штуки на каждого ветерана СВО?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так вони нічого не роблять для завершення війни

Китайський план - це щось "за все хороше проти всього поганого". Це вже було у нас, закінчилось великою війною в Україні

Індія - нещодавно позвали Путіна на G20, де він звично напиZдів

Тому, вони нічого не пропонують. Вони нічого не роблять для припинення війни у Україні
Індію та Китай все влаштовує

Ага, от коли вони бахнуть своїми ядерними бомбами по Кремлю, тоді точно війна закінчиться.
Напишу максимально доступно:
Фюрер не проти завершити війну вже завтрв, якщо буде виконані якісь його вимоги.
Зеленський не проти закінчення війни, якщо буде виконаний цого іменний мирнмй тлан.
Третім країнам, здебільшого, по барабану, хто правий, а хто ні, от вони і кажуть - припиняйте вогонь, сідайте за стіл переговорів і домовляйтесь, хто кому рабінович.
Оце і є суть цих мирних планів. Нам припинення вогню вигідно, чим більше ми залучемо союзників, по цьому питанню, тим швидше це станеться.
Вже і дошкільнята б це зрозуміли, не бачу сенсу ще щось пояснювати.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:05

stm
Якщо уявити, що Мар'яна одна та ще й сама по собі отакого рівня меседжі штовхає, то - да.
Але реальність мабуть трошки інша.
В якій ознака відсутності достатньої єдності проявилася повністю.
Мова була про необхідність ще більшої єдності... а не про "розкол". Тобто не підмінюйте предмет, про який йшла мова з мого боку. Ще простіше -- не приписуйте опоненту...
Як Вам сильно не хочеться, але не приписуйте та не спотворюйте.
Ще раз -- саме з-за а-ля отаких постійних!!! маніпуляцій я скористався Вашою порадою)) і рідко зазираю сюди.
Да ну нафіг постійно виправляти. Замість обміну думками.
detroytred
 
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