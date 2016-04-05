Додано: Пон 27 лис, 2023 21:21

МУГУ ..( вместо приветствия )



Читал уже читал ,.......

Патриотически настроены практически ВСЕ .

Очень много советов как получше сдаться .

Невероятное количество ИУД ожидающих прихода "Нового Царствования ".

Наиболее патриотичные пишут на моем ,родном ,украинском языке на нем же задают вопросы .

На нем же и пишут сакраментальные ,до сжатия сфинктера ,свои истории сохранения драгоценной и единственной жизни возле компьютера .



Все так косят глазами (напоминая олигофренов ) с редким коварством обходят одну очень занимательную тему ........ А ВДРУГ ПРИЙДУТ ОРКИ ...?



Одни ,Пламенные революционеры из Донецка и Луганска " мы с россией " думающих на одинаковом с ними языке уже поплатились .

Сколько я их пленных видел ,раненых ,побитых , униженных ,.......видел и убежденных .

Они тоже думали , что прийдут "асвабадители "и у них станет как в москве .

И что же ?

Всем дали оружие и сказали --"вы наши ,от пи---дуйте и воюйте за нас ".Теперь вы почти как мы , только вы теперь ВПЕРЕД ... а мы сзади прикроем вас или подтолкнем .

Из тех кого я видел ,на обмен никого не просили .

Другая часть "даунбасцев" поехала по всей рассии , предлагая свои услуги .

Про них сведений у меня мало .Давайте их запишем успешными . А еще одна часть пытается петлять , время от времени ссылаясь мол а что я могу сделать и так обоСранный .



Ну , теперь я хочу у вас спросить , кто готов отведать "вольных хлебов ", кто готов умереть за будущее новых земель ?

Вы наивно думаете , что уедите ?

КУДА ?

КОМУ ВЫ НУЖНЫ ХЕРЛОВАНЫ ? Которые то , РОДНОЕ ,не смогли сберечь !

Вы же предадите в любом случае .Вы же как Иуды , сначала возьмете 30 сребренников , а потом , когда случится непоправимое будете их назад тыкать но не найдете кому отдать .Грязь не нужна никому.

КарОчи , начитался я ваших мыслей и предложений .

Берегите себя и дальше возле компов .

И да , не забудьте ИПАЛЬНИКИ сполоснуть святой водой на православные праздники .

БЕЗ УВАЖЕНИЯ